Cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh khi làm vợ chủ tịch CLB Hà Nội, giờ thêm trọng trách "làm cô giáo"

Theo Tiên Tiên | 30-03-2026 - 08:07 AM | Lifestyle

Hình ảnh hoàn toàn khác của Đỗ Mỹ Linh khi làm dâu nhà bầu Hiển.

Kể từ khi chính thức về chung một nhà với chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cuối năm 2022, Đỗ Mỹ Linh đã có những thay đổi đáng kể trong định hướng sự nghiệp. Thay vì phủ sóng các sự kiện giải trí như trước, nàng hậu sinh năm 1996 lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Ít tham dự các sự kiện showbiz, cô tập trung toàn lực cho công việc quản trị tại tập đoàn gia đình. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch một công ty con, trực tiếp tham gia điều hành mảng bán lẻ và quản lý các dự án bất động sản thương mại của tập đoàn. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì thương hiệu thời trang cá nhân, minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Hành trình làm vợ, làm mẹ

Chủ tịch Hà Nội FC và Mỹ Linh đã có con gái đầu lòng – bé Tuệ An (biệt danh TiTi). Những hình ảnh đời thường cho thấy Đỗ Mỹ Linh là một người mẹ vô cùng tận tâm. Cô trực tiếp đồng hành cùng con trong những bước đi đầu đời, từ việc dạy con nhận biết mặt số, chữ cái đến việc rèn luyện nề nếp từ nhỏ.

Bé Tuệ An hiện hơn 2 tuổi, được nhận xét là "bản sao" của bố và bà nội. Dù sống trong nhung lụa, nhưng qua những khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, có thể thấy cô hướng con đến lối sống giản dị, gần gũi. Nàng hậu không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười khi con gái "tranh giành" tình cảm của ba, tạo nên hình ảnh một gia đình nhỏ vô cùng ấm áp.

Đỗ Mỹ Linh dạy con gái học (Ảnh: TTNV)

Cuộc sống làm dâu hào môn

Khác với những đồn đoán về áp lực khi làm dâu nhà hào môn, Đỗ Mỹ Linh lại cho thấy sự hòa hợp. Cô thường xuyên xuất hiện cùng mẹ chồng trong các sự kiện gia đình và trên khán đài cổ vũ CLB Hà Nội. Nàng hậu từng chia sẻ cô học hỏi được rất nhiều từ sự tỉ mỉ, nề nếp và cách vun vén tổ ấm của mẹ chồng.

Sự khéo léo trong đối nhân xử thế giúp Đỗ Mỹ Linh nhận được sự yêu mến từ các thành viên trong gia đình bầu Hiển. Cô không chỉ là người vợ tâm lý của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang mà còn là người em dâu thân thiết, luôn sát cánh cùng anh chồng Đỗ Quang Vinh trong các hoạt động của tập đoàn.

Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng chủ tịch (Ảnh: FBNV)

