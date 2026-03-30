“Cặp đôi vàng” VTV Diễm Quỳnh – Anh Tuấn sau 30 năm lên sóng:Từ đôi MC ăn ý, bị nhầm là "vợ chồng" tới sếp lớn "quyền lực"

Sự trở lại của "cặp đôi vàng VTV"

Mới đây, trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba nhân kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV3, nhiều gương mặt người dẫn chương trình, BTV gắn bó với các gameshow nổi tiếng của VTV đã "tái xuất" theo cách rất đặc biệt khiến biết bao khán giả bồi hồi. Trong đó, sự trở lại của “cặp đôi vàng” MC Diễm Quỳnh - MC Anh Tuấn cùng với chương trình Trò Chơi Âm Nhạc khiến nhiều người cảm thấy như được "xuyên không" về những ngày tháng cũ. Cả hai từng là những bạn dẫn ăn ý, được nhận xét là có ngoại hình đẹp đôi, thậm chí còn từng khiến không ít khán giả hiểu nhầm là 1 cặp đôi.

Cặp đôi vàng VTV tái xuất trong chương trình Cuộc hẹn tháng Ba

Ba thập kỷ trôi qua kể từ những ngày đầu xuất hiện trên sóng truyền hình, Diễm Quỳnh và Anh Tuấn vẫn là hai cái tên được khán giả nhớ đến như một “cặp đôi vàng” của VTV. Không chỉ tạo dấu ấn bởi khả năng dẫn dắt ăn ý, duyên dáng và thông minh, cả hai còn cho thấy hành trình bền bỉ với nghề.

Nhắc đến Diễm Quỳnh – Anh Tuấn là nhắc đến một thời kỳ rất đặc biệt của truyền hình Việt Nam, khi những chương trình giải trí, văn hóa và tương tác còn chưa quá phổ biến, nhưng sức hút của người dẫn chương trình lại vô cùng lớn. Trong bối cảnh ấy, hai MC trẻ với phong cách tự nhiên, sáng sân khấu và có khả năng phối hợp nhịp nhàng đã nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Họ không chỉ dẫn chương trình, mà còn tạo nên một “cặp bài trùng” hiếm có, góp phần định hình dấu ấn cho một giai đoạn vàng son của VTV.

Diễm Quỳnh bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đồng hành cùng người bạn của mình trên sóng VTV3

Sự ăn ý giữa Diễm Quỳnh và Anh Tuấn không đến từ sự sắp đặt đơn thuần, mà được xây dựng bằng thời gian, sự thấu hiểu và cả tinh thần chuyên nghiệp cao độ. Trên sóng truyền hình, họ luôn giữ được nhịp dẫn mạch lạc, tự nhiên và gần gũi. Ngoài đời, mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giúp họ phối hợp rất tốt trong công việc. Có thời điểm, chính vì quá ăn ý mà cả hai từng bị khán giả hiểu nhầm là vợ chồng. Điều đó cho thấy mức độ “hợp vai” mà họ tạo ra không chỉ là hiệu ứng truyền thông nhất thời, mà là dấu ấn rất thật trong tâm trí công chúng.

Thế hệ khán giả trưởng thành cùng VTV những năm 1990 và đầu 2000 hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh Diễm Quỳnh và Anh Tuấn trong các chương trình quen thuộc như Thế kỷ âm nhạc (2001) và Trò chơi âm nhạc (2002)... Sau đó Anh Tuấn tiếp tục gắn bó với phiên bản mới của Trò chơi âm nhạc khi Diễm Quỳnh không còn dẫn thường xuyên.

Ngoài ra, cả hai còn là những gương mặt rất quen thuộc của các chương trình mang màu sắc âm nhạc và giải trí như Tạp chí MTV, Quà tặng âm nhạc, Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt... Họ là những người dẫn mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực cần có của truyền hình quốc gia. Trong một thời kỳ mà nội dung truyền hình đang từng bước đổi mới, bộ đôi này góp phần tạo nên một diện mạo mới cho các chương trình giải trí, kết nối khán giả với VTV bằng sự thân thiện và gần gũi hơn.

Dấu ấn sau 30 năm

Điều đáng nói là sau hào quang của một cặp MC nổi tiếng, cả Diễm Quỳnh lẫn Anh Tuấn đều không dừng lại ở vai trò “người đứng trước ống kính”. Họ tiếp tục phát triển sự nghiệp theo chiều sâu, từng bước đảm nhận những trọng trách lớn hơn.

MC Diễm Quỳnh, sinh năm 1972, từng là học sinh chuyên Văn tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau đó, cô du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh và về nước gắn bó với vai trò MC.

Sau khi trở thành MC, Diễm Quỳnh được khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt nhẹ nhàng, thông minh và giọng nói ngọt ngào. Cùng với MC Anh Tuấn, “cặp đôi vàng” của VTV khi cùng dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc với giới trẻ đầu những năm 2000 như Tạp Chí MTV, Quà Tặng Âm Nhạc, Tuổi Đời Mênh Mông, Trò Chơi Âm Nhạc,...

Từ năm 2017, Diễm Quỳnh giữ chức Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6). Đến tháng 10/2021, đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC).

Sau 30 năm, Diễm Quỳnh đã trở thành một trong những gương mặt quản lý nổi bật của VTV, gắn với vai trò điều hành và định hướng nhiều mảng nội dung quan trọng. Hình ảnh nữ MC thanh lịch ngày nào nay được thay bằng một nhà quản lý truyền hình giàu kinh nghiệm, hiểu nghề và có tiếng nói trong việc phát triển nội dung.

Trong khi đó, Anh Tuấn cũng khẳng định vị trí của mình bằng sự bền bỉ và chuyên môn vững vàng, trở thành một trong những gương mặt có trọng trách trong lĩnh vực sản xuất và tổ chức chương trình.

Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, con trai của Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng – nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Anh Tuấn, là một biên tập viên, nhà sản xuất truyền hình kiêm người dẫn chương trình truyền hình có kiến thức âm nhạc sâu rộng. Aanh được biết đến nhiều nhất với vai trò là biên tập viên âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam, cũng như làm người dẫn chương trình cho các chương trình âm nhạc nổi bật thời gian đầu của VTV như Sao Mai điểm hẹn và Trò chơi âm nhạc. Anh từng là một trong hai VJ đầu tiên của MTV tại Việt Nam, sau đó trở thành gương mặt dẫn dắt nhiều chương trình âm nhạc và sự kiện lớn của VTV.

Điểm chung của Diễm Quỳnh và Anh Tuấn là cả hai đều luôn nỗ lực làm mới bản thân qua từng giai đoạn. Từ những MC được yêu mến trên sóng, họ chuyển mình thành những người làm nghề có chiều sâu, có khả năng dẫn dắt đội ngũ và đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Đây chính là lý do sau nhiều năm, khán giả không chỉ nhớ đến họ như một cặp dẫn chương trình đẹp đôi, mà còn nhìn nhận họ như những nhân sự nòng cốt, từng bước khẳng định vị trí tại VTV.

Thế hệ của họ trưởng thành cùng sự chuyển mình của VTV, khi truyền hình không chỉ là công cụ thông tin mà còn là không gian văn hóa, giải trí và kết nối cảm xúc. Những gương mặt như Diễm Quỳnh – Anh Tuấn không đơn thuần là người dẫn chương trình, mà là “gương mặt đại diện” cho một giai đoạn phát triển của truyền hình Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, khi truyền hình đang cạnh tranh mạnh mẽ với nền tảng số và mạng xã hội, giá trị của những người làm nghề lâu năm như Diễm Quỳnh và Anh Tuấn càng trở nên đáng chú ý. Họ đại diện cho sự bền bỉ, khả năng thích nghi và năng lực vượt qua giới hạn. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của câu chuyện “cặp đôi vàng” sau 30 năm lên sóng: không chỉ là hoài niệm đẹp, mà còn là hành trình đi lên bằng thực lực.

