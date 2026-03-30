Hòa Minzy nhảy đám cưới ở quê: Động tác kinh điển, “bốc” hơn cả các cụ

Không cần sân khấu hoành tráng hay ánh đèn rực rỡ, Hòa Minzy vẫn khiến khán giả cười ngất khi xuất hiện tại một đám cưới ở quê nhà với màn nhảy đậm chất dân dã. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Trong clip, nữ ca sĩ diện trang phục giản dị, hòa mình vào không khí vui tươi cùng bà con làng xóm. Điều gây chú ý nhất chính là những động tác kinh điển – kiểu nhảy mang đậm phong cách thập niên 1990, thường thấy trong các đám cưới vùng quê ngày trước.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện, Hòa Minzy còn “nâng cấp” những động tác ấy bằng nguồn năng lượng cực kỳ sung. Nhiều người hài hước nhận xét rằng cô còn “bốc” hơn cả các cụ trong làng, khiến không khí buổi tiệc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chính sự gần gũi, tự nhiên của nữ ca sĩ là yếu tố giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, chân thành: ‘Bà Hòa hòa đồng thật. Hiếm có ca sĩ nổi tiếng nào hòa đồng như vậy’, ‘Về nhà kể được nhảy cùng Hòa không ai tin’, ‘Đây mới là Hòa nè’,...

Không ít người cho rằng chính những khoảnh khắc đời thường như thế này đã giúp Hòa Minzy trở nên khác biệt giữa showbiz đầy hào nhoáng.