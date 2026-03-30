Visual gây tiếc nuối của Á hậu Khánh Như

Tối 29/3, đêm chung kết Miss World Vietnam chính thức diễn ra và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Vượt qua nhiều phần thi quan trọng, Phan Phương Oanh (sinh năm 2003, Hà Nội) đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như, trong khi Trương Tâm Như dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Ngay sau khi kết quả được công bố, cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng Á hậu 1 Khánh Như có phần thể hiện nổi bật hơn, thậm chí được đánh giá có phần nhỉnh hơn Tân Hoa hậu về cả nhan sắc lẫn phong độ trong đêm thi.

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại visual của Á hậu Khánh Như trong đêm thi Miss World đã gây sốt trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 2004 gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng. Ngay từ khi tham gia Miss World Vietnam 2025, cô đã được xem là ứng viên sáng giá cho vương miện nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng tiếng Anh lưu loát cùng tư duy phản biện sắc sảo.

Visual sáng trưng của Á hậu Khánh Như trong một đêm thi Miss World. Nguồn: showbiz789

Người đẹp sinh năm 2004 được nhận xét có ngoại hình tươi tắn, nụ cười tỏa nắng. Nguồn: showbiz789

Nhan sắc đời thường của Khánh Như từng nhận lời khen từ netizen. Ảnh: FBNV

Sau khi kết quả được công bố, bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện xoay quanh thứ hạng của Top 3. Trước làn sóng tranh luận này, đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng, khẳng định kết quả chung cuộc là sự tổng hòa của quá trình đánh giá kỹ lưỡng, công tâm và toàn diện.

Kết quả chung kết Miss World Vietnam gây tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh: Miss World

Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Sở hữu chiều cao 1,69 m cùng số đo 84-63-98 cm, cô gây ấn tượng với vẻ ngoài cân đối, cuốn hút.

Bên cạnh đó, Khánh Như đang theo đuổi công việc MC song ngữ và từng dẫn dắt nhiều sự kiện quy mô lớn. Cô là quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố, đồng thời từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý với học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM và giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023. Tại Miss World Vietnam, Khánh Như cũng ghi dấu ấn khi chiến thắng một phần thi phụ và giành danh hiệu “Người đẹp bản lĩnh”.

Ngay từ khi tham gia Miss World Vietnam 2025, cô đã được xem là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu. Ảnh: FBNV