Visual gây tiếc nuối của Á hậu Khánh Như

Theo Minh Ngọc | 30-03-2026 - 11:20 AM | Lifestyle

Kết quả cuối cùng của cuộc thi Miss World Vietnam trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Tối 29/3, đêm chung kết Miss World Vietnam chính thức diễn ra và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Vượt qua nhiều phần thi quan trọng, Phan Phương Oanh (sinh năm 2003, Hà Nội) đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như, trong khi Trương Tâm Như dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Ngay sau khi kết quả được công bố, cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng Á hậu 1 Khánh Như có phần thể hiện nổi bật hơn, thậm chí được đánh giá có phần nhỉnh hơn Tân Hoa hậu về cả nhan sắc lẫn phong độ trong đêm thi.

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại visual của Á hậu Khánh Như trong đêm thi Miss World đã gây sốt trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 2004 gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng. Ngay từ khi tham gia Miss World Vietnam 2025, cô đã được xem là ứng viên sáng giá cho vương miện nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng tiếng Anh lưu loát cùng tư duy phản biện sắc sảo.

Sau khi kết quả được công bố, bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện xoay quanh thứ hạng của Top 3. Trước làn sóng tranh luận này, đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng, khẳng định kết quả chung cuộc là sự tổng hòa của quá trình đánh giá kỹ lưỡng, công tâm và toàn diện.

Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Sở hữu chiều cao 1,69 m cùng số đo 84-63-98 cm, cô gây ấn tượng với vẻ ngoài cân đối, cuốn hút.

Bên cạnh đó, Khánh Như đang theo đuổi công việc MC song ngữ và từng dẫn dắt nhiều sự kiện quy mô lớn. Cô là quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố, đồng thời từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý với học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM và giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023. Tại Miss World Vietnam, Khánh Như cũng ghi dấu ấn khi chiến thắng một phần thi phụ và giành danh hiệu “Người đẹp bản lĩnh”.

Tất tần tật về Phương Oanh - Tân Miss World Vietnam

Không phải resort ở Nha Trang hay Phú Quốc, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam vào Gold List 2026

Không phải resort ở Nha Trang hay Phú Quốc, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam vào Gold List 2026 Nổi bật

Hôn nhân kín tiếng của Shark Tuệ Lâm và chồng Phó tổng Giám đốc ngân hàng lớn

Hôn nhân kín tiếng của Shark Tuệ Lâm và chồng Phó tổng Giám đốc ngân hàng lớn Nổi bật

“Cặp đôi vàng” VTV Diễm Quỳnh – Anh Tuấn sau 30 năm lên sóng:Từ đôi MC ăn ý, bị nhầm là "vợ chồng" tới sếp lớn "quyền lực"

“Cặp đôi vàng” VTV Diễm Quỳnh – Anh Tuấn sau 30 năm lên sóng:Từ đôi MC ăn ý, bị nhầm là "vợ chồng" tới sếp lớn "quyền lực"

11:12 , 30/03/2026
Hòa Minzy nhảy đám cưới ở quê: Động tác kinh điển, “bốc” hơn cả các cụ

Hòa Minzy nhảy đám cưới ở quê: Động tác kinh điển, “bốc” hơn cả các cụ

11:04 , 30/03/2026
Hai "phú bà" làng bóng đá là chị em ruột: Vợ Văn Quyết "lên đồ" xinh - sang, vợ Duy Mạnh quanh năm bị chê "nên thuê stylist"

Hai "phú bà" làng bóng đá là chị em ruột: Vợ Văn Quyết "lên đồ" xinh - sang, vợ Duy Mạnh quanh năm bị chê "nên thuê stylist"

10:40 , 30/03/2026
Tình hình của Phương Oanh hiện tại

Tình hình của Phương Oanh hiện tại

10:26 , 30/03/2026

