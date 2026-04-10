Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua

Theo Ngọc Ánh | 10-04-2026 - 06:36 AM | Lifestyle

Chỉ vì một câu “thách thức” của cô gái Việt, nam du khách đã trình diễn màn hái quả điêu luyện của mình.

Một tình huống giao lưu văn hóa "dở khóc dở cười" ngay trên phố đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau rần rần. Chuyện bắt nguồn từ bài đăng của tài khoản Thương Hoài, khi cô nàng tình cờ bắt gặp một anh chàng ngoại quốc vạm vỡ đang ôm khư khư quả dừa trên tay.Thấy lạ, Thương Hoài liền hỏi thăm: "Ông vừa hái đó à?" . Nhận được cái gật đầu và câu trả lời "Ừ, mới leo lên xong", cô gái nửa tin nửa ngờ buông luôn một câu thách thức đậm chất cà khịa: "Không tin, ông làm lại tôi xem".

Cứ ngỡ anh chàng Tây sẽ bỏ qua lời nói đùa, nhưng phản ứng tiếp theo của nam du khách mới là thứ khiến cõi mạng bùng nổ. Không nói nhiều, anh chàng lập tức lao tới cây dừa cao vút ngay sát vỉa hè. Bằng sự dẻo dai và những động tác bám trụ cực kỳ chuyên nghiệp, nam du khách thoăn thoắt trèo lên ngọn cây trong sự ngỡ ngàng của chính người đưa ra lời “thách thức” kia.

Nhìn hình ảnh anh Tây đu mình trên thân dừa điêu luyện chẳng kém gì dân miệt vườn thực thụ, những người chứng kiến chỉ biết ôm bụng cười trước độ chịu chơi và lầy lội này.

Thương Hoài chia sẻ ban đầu chỉ định quay clip vui đăng lên Threads, không ngờ màn "kẻ tung người hứng" này lại viral chóng mặt. Dưới phần bình luận, netizen Việt vô cùng phấn khích trước tinh thần dám thách dám làm của cả hai. Rất nhiều bình luận tỏ ra thích thú trước khả năng thích nghi nhanh nhạy của du khách nước ngoài, biến một ngày dạo phố bình thường thành một khoảnh khắc giao lưu vô cùng mặn mòi.

Từ Khóa:
khách Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới trẻ xếp hàng ở Thảo Cầm Viên chụp ảnh với ếch ngồi thiền và loạt thú hoá đá: Tất cả là từ Sơn Tùng M-TP!

Gọi đây là đám cưới đẹp nhất Việt Nam có quá không: Cô dâu nhan sắc thượng thừa, chú rể giàu nứt đố đổ vách

'Mỏ vàng' hàng hiệu cũ

05:45 , 10/04/2026
35 tuổi trắng tay, nhìn người thân có gần 1 tỷ tiết kiệm tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu

00:35 , 10/04/2026
Showbiz Việt có mỹ nam đẹp hơn hoa nhưng mất tích bí ẩn, cả sự nghiệp chỉ đúng 1 bản hit vẫn nổi tiếng

23:10 , 09/04/2026
Chỉ thay 1 dòng trong bảng chi tiêu, tôi có khoản tiết kiệm đầu tiên sau nhiều năm

22:17 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên