Giới trẻ xếp hàng ở Thảo Cầm Viên chụp ảnh với ếch ngồi thiền và loạt thú hoá đá: Tất cả là từ Sơn Tùng M-TP!

Theo Hải My | 09-04-2026 - 15:08 PM | Lifestyle

Chuyện đó đâu ai ngờ, danh tính người tạo trend khiến cộng đồng mạng “ngã ngửa”.

Mới đây, MXH truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nhiều bạn trẻ không ngại thời tiết nắng nóng, xếp hàng dài bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Cảnh tượng này khiến nhiều người xem không khỏi bất ngờ vì không biết có chuyện gì đang diễn ra.

Theo đó, đông đảo các bạn trẻ đang xếp hàng để chờ được chụp hình, check-in với bức tượng “chú ếch ngồi thiền” tại đây. Được biết, bức tượng này đang rất hot trên mạng, là địa điểm cho ra đời nhiều bức ảnh “sống ảo” cực đáng yêu, dễ thương viral MXH. Chính vì vậy, hoạt động chụp ảnh với bức tượng “ếch ngồi thiền” nói riêng và các bức tượng con vật khác nói chung tại Thảo Cầm Viên trở thành trào lưu hot trong giới trẻ.

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người xếp hàng dài chờ checkin với bức tượng "chú ếch ngồi thiền" thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem (Nguồn: @ntkn.194)

Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người phải che ô nhưng vẫn cố gắng xếp hàng chờ đến lượt chụp hình

Với những ai lướt MXH mỗi ngày hẳn đều biết, trend chụp ảnh này đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2025. Người khởi xướng lại là một nam ca sĩ nổi đình đám - Sơn Tùng MTP. Khi tham quan Thảo Cầm Viên vào tháng 10 năm ngoái, Sơn Tùng thực hiện nhiều dáng pose cùng các tượng động vật trong khuôn viên sở thú.

Do đó, xu hướng chụp ảnh này nhanh chóng lan rộng và vẫn giữ được độ hot đến hiện tại. Khi search từ khoá “Thảo Cầm Viên” trên TikTok, không khó để bắt gặp các đoạn clip tạo dáng, ôm các bức tượng để quay video, chèn nhạc dễ thương.

Sơn Tùng gây sốt với bức ảnh chụp ảnh tạo dáng cùng bức tượng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Bức tượng trở nên hot hit, một trào lưu chụp ảnh mới cũng ra đời (Nguồn ảnh: @Bún nước tương)

(Nguồn ảnh: Châu Bí Ngân)

Không khó để bắt gặp những hình ảnh đáng yêu, dễ thương tại Thảo Cầm Viên trên MXH (Nguồn ảnh: Lê Thi Anh Thư)

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Cách đây mấy năm mình vào Thảo Cầm Viên cũng chụp y chang vậy mà không nghĩ giờ lại thành trend đến mức xếp hàng. Đúng là sức ảnh hưởng của Sơn Tùng xịn thật”.

- “Nhưng phải công nhận trend này vui nha, cảm giác như được trở về tuổi thơ. Với cả cũng giúp mọi người đến với Thảo Cầm Viên nhiều hơn”.

- “Là ai, ai đã khiến nó trở thành trend như vậy? Đông bất ngờ luôn nhưng xem ảnh, clip của mọi người thấy cũng đáng yêu thật”.

- “TP.HCM đang nắng nóng lắm mà tui với nhỏ bạn cũng ráng kiếm và chụp cho bằng được”.

- “Sơn Tùng có khác, đi tới đâu thành trend tới đó. Nhìn mọi người chụp cũng FOMO ghê”.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hưởng ứng trend, không ít người cũng cho rằng trào lưu chụp hình trong Thảo Cầm Viên không đáng lên án nhưng cũng cần giữ ý thức. Bởi một số bạn trẻ có phần tạo dáng quá khích, thậm chí leo trèo lên các bức tượng tạo ra những hình ảnh không đẹp, gây hư hại tài sản.

Fanpage Thảo Cầm Viên nhắc khéo các du khách chụp ảnh văn minh

Ngày 1/4 vừa qua, fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đã đăng tải thông báo, bày tỏ mong muốn du khách không leo trèo lên các tượng trang trí để chụp ảnh, nhằm đảm bảo an toàn cá nhân, giữ gìn hình ảnh văn minh và bảo vệ tài sản công cộng.

Nhiều người cũng cho rằng việc chụp hình theo trend cũng phần nào góp phần quảng bá Thảo Cầm Viên Sài Gon. Song, mỗi người nên chụp ảnh đúng cách, tạo dáng phù hợp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các công trình trang trí nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn mỹ quan khuôn viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bỏ túi 450 triệu đồng/ngày

