Lương 15 triệu nhưng tiêu như người 50 triệu: Cái bẫy khiến nhiều người luôn thiếu tiền dù không hề tiêu hoang

Vấn đề nằm ở một cái bẫy khó nhận ra hơn nhiều: chi tiêu theo tiêu chuẩn của một mức thu nhập cao hơn chính mình.

Khi mức sống tăng nhanh hơn thu nhập

15 triệu/tháng, nếu đặt trong bối cảnh vài năm trước, có thể được xem là mức thu nhập đủ để duy trì một cuộc sống tương đối thoải mái. Nhưng hiện tại, khi giá thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại và các dịch vụ tiện ích đều tăng, mức sống “trung bình” cũng bị đẩy lên theo. Nhiều người không nhận ra rằng mình đã vô thức nâng chuẩn sống: cà phê mỗi ngày trở thành thói quen, ăn ngoài thay vì nấu ăn diễn ra thường xuyên hơn, việc đặt đồ qua app hay gọi xe công nghệ trở nên mặc định, chưa kể các khoản như xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu…

Từng khoản riêng lẻ đều nhỏ và hợp lý, nhưng khi cộng lại, tổng chi tiêu hàng tháng đang tiến gần hoặc thậm chí chạm mức chi của một người có thu nhập cao hơn rất nhiều. Vấn đề không nằm ở từng quyết định chi tiêu, mà ở việc tổng thể lối sống đã “leo thang” nhanh hơn thu nhập.

Ảnh minh hoạ Pinterest

“Tiêu như người 50 triệu” không nằm ở món lớn, mà ở tần suất

Một hiểu lầm phổ biến là chỉ những khoản chi lớn mới khiến tài chính mất kiểm soát. Thực tế, với mức thu nhập 15 triệu, áp lực tài chính lại đến từ tần suất chi tiêu lặp lại mỗi ngày. Một người thu nhập 50 triệu có thể duy trì việc uống cà phê hàng ngày, ăn ngoài thường xuyên, sử dụng dịch vụ tiện ích mà không cần suy nghĩ nhiều, bởi tỷ lệ chi tiêu so với thu nhập vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Nhưng khi người thu nhập 15 triệu cũng duy trì tần suất tương tự, dù mỗi lần chi ít hơn thì tổng chi phí vẫn vượt quá khả năng. Đây chính là điểm nguy hiểm: bạn không tiêu sai, bạn chỉ đang tiêu theo một “chuẩn sống” không phù hợp với mức thu nhập của mình, và điều này diễn ra một cách rất âm thầm.

Áp lực vô hình: sống “bình thường” cũng đã tốn tiền

Cái bẫy này khó nhận ra vì nó được “bình thường hóa” trong môi trường sống hiện tại. Đồng nghiệp xung quanh có thể đang chi tiêu theo cách tương tự, mạng xã hội liên tục củng cố hình ảnh về một lối sống tiện nghi, còn các dịch vụ ngày càng được tối ưu để trở nên nhanh, dễ và hấp dẫn hơn. Khi mọi thứ xung quanh đều vận hành theo hướng đó, việc chi tiêu nhiều hơn không còn mang cảm giác “xa xỉ”, mà trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Chính điều này khiến nhiều người tin rằng mình đang sống rất bình thường, trong khi thực tế lại đang vận hành một mức chi tiêu cao hơn khả năng tài chính.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Hệ quả: không bao giờ dư, dù không tiêu hoang

Khi chi tiêu tiệm cận hoặc chạm ngưỡng thu nhập, một vòng lặp quen thuộc sẽ xuất hiện: đầu tháng chi tiêu khá thoải mái vì vừa nhận lương, giữa tháng bắt đầu cân nhắc và điều chỉnh, cuối tháng buộc phải co lại để tránh âm tiền. Vòng lặp này lặp lại liên tục khiến nhiều người có cảm giác mình “không giữ được tiền”, thậm chí nghi ngờ khả năng quản lý tài chính của bản thân. Nhưng thực tế, vấn đề không nằm ở kỷ luật cá nhân, mà ở cấu trúc chi tiêu đã bị lệch ngay từ đầu. Khi phần chi tiêu linh hoạt chiếm tỷ trọng quá lớn, việc không có tiền dư gần như là kết quả tất yếu.

Thoát bẫy không phải bằng cách sống kham khổ hơn

Phản ứng thường thấy khi nhận ra vấn đề là cắt giảm mạnh tay mọi khoản chi không cần thiết. Tuy nhiên, cách này hiếm khi bền vững vì dễ tạo cảm giác thiếu thốn và áp lực, từ đó dẫn đến việc “bù đắp” bằng những lần chi tiêu cảm tính sau đó. Thay vì siết chặt mọi thứ, cách hiệu quả hơn là điều chỉnh lại cấu trúc chi tiêu.

Giữ lại những khoản thực sự mang lại giá trị như ăn uống chất lượng hoặc gặp gỡ bạn bè, nhưng giảm tần suất thay vì cắt bỏ hoàn toàn. Đồng thời, rà soát lại các khoản chi tự động như subscription hoặc phí dịch vụ, những thứ dễ bị quên nhưng lại âm thầm “ăn” tiền mỗi tháng. Mục tiêu không phải là sống kham khổ, mà là đưa mức sống về đúng với khả năng tài chính hiện tại.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Bài toán thực tế: 15 triệu nên tiêu thế nào để không lệch pha

Một cách tiếp cận đơn giản nhưng thực tế là chia thu nhập theo mức độ ưu tiên thay vì cố bám vào các công thức lý tưởng. Khoảng 60-70% dành cho các chi phí bắt buộc như nhà ở, ăn uống, đi lại; 20-30% cho các khoản chi linh hoạt như giải trí, ăn ngoài, mua sắm; và 5-10% cho tích lũy hoặc quỹ dự phòng. Nếu phần chi tiêu linh hoạt đang vượt quá ngưỡng này, rất có thể bạn đang rơi vào trạng thái “tiêu như người 50 triệu”. Việc điều chỉnh không cần diễn ra ngay lập tức, nhưng cần bắt đầu từ việc nhận diện rõ mình đang tiêu tiền vào đâu và vì lý do gì.

Kết lại

Thu nhập 15 triệu không phải là không đủ sống, nhưng sẽ luôn tạo cảm giác thiếu nếu đi kèm với một lối sống vượt quá khả năng tài chính. Cái bẫy nguy hiểm nhất không phải là tiêu hoang, mà là tiêu một cách hợp lý… nhưng theo tiêu chuẩn của người khác. Khi mức chi tiêu và thu nhập được đưa về trạng thái cân bằng, cảm giác thiếu thốn sẽ giảm đi rõ rệt, và việc tích lũy, dù nhỏ cũng trở nên khả thi hơn.