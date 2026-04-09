"Hoa hậu giàu bậc nhất Việt Nam" sau khi rời showbiz, bán hết tài sản, cuộc sống viên mãn tuổi ngoài 50

Nhắc đến những nàng hậu sở hữu khối tài sản đáng nể của showbiz Việt, khó có thể bỏ qua cái tên Ngô Mỹ Uyên. Không chỉ thành công sớm sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc, Ngô Mỹ Uyên còn được biết đến với danh xưng "Hoa hậu giàu bậc nhất Việt Nam" khi sở hữu loạt bất động sản trải dài từ trong nước ra nước ngoài.

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên thời trẻ.

Sinh năm 1974, Ngô Mỹ Uyên đăng quang Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1994 và sau đó giành danh hiệu Hoa hậu Thời trang Quốc tế. Cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn viên, ca sĩ và ảo thuật gia – một hướng đi hiếm có với nghệ sĩ nữ thời điểm đó.

Không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc và tài năng, Ngô Mỹ Uyên từng khiến showbiz Việt choáng ngợp khi sở hữu một trong những biệt thự xa hoa bậc nhất Thảo Điền (Tp.HCM). Căn nhà rộng khoảng 1.000m2, được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển và có mức định giá lên đến 300 tỷ đồng ở thời điểm đó. Nội thất bên trong khiến ai ngắm nhìn cũng phải sửng sốt: Trần nhà dát vàng lấp lánh, các mảng trang trí cầu kỳ theo lối kiến trúc Pháp, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ xoa hoa.

Hình ảnh sang trọng của căn biệt thự bề thế ở Việt Nam mà Ngô Mỹ Uyên đã bán.

Đến năm 2025, người đẹp tiết lộ lý do rời xa cơ ngơi dát vàng. Cô cho biết đã bán toàn bộ bất động sản tại Việt Nam vì bố mẹ sang Mỹ định cư để gần hai em gái, còn bản thân cô lập gia đình với chồng Tây nên cũng ít có dịp trở về.

Gần đây, thông tin cô vừa tậu một cơ ngơi nằm trên khu diện tích 7.600m2 tại Mỹ với mức giá khoảng 1,4 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) tiếp tục khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Khuôn viên ngôi nhà ngập tràn cây cối không khác gì khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Một số nội thất trong nhà được Ngô Mỹ Uyên thay mới để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bố mẹ.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên với truyền thông, biệt thự này tọa lạc tại bang Texas, nằm trên khu đất rộng lớn, tách biệt và được bao quanh bởi nhiều mảng xanh. Tổng thể khuôn viên mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, với không gian sân vườn trải dài.

Ngô Mỹ Uyên hạnh phúc khi gia đình sum vầy.

"Đại gia đình tám thành viên sẽ quây quần bên nhau trong ngôi nhà này. Đây là ước mơ từ lâu của chúng tôi", nàng Hậu chia sẻ.

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên và ông xã Marco Casini - giáo sư đại học. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, về phía Ngô Mỹ Uyên cô vẫn sống tại Rome (Italy) cùng chồng là Marco Casini – một giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật và hai con gái. Gia đình cô ở trong căn hộ rộng khoảng 250m² ngay trung tâm thành phố, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, khác hẳn sự xa hoa trước đây.

Ngoài căn hộ chính, gia đình chồng cô còn sở hữu một khu nhà vườn rộng khoảng 10.000m² tại vùng Tuscany, nơi cả gia đình thường lui về nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần. Không gian sống gắn liền với thiên nhiên, có vườn cây, khu vui chơi và nhiều hoạt động ngoài trời, mang đậm phong cách sống châu Âu.

Gia đình riêng của nàng hậu.

Một điểm đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân của Ngô Mỹ Uyên là cô và bạn đời không đăng ký kết hôn. Cả hai duy trì sự độc lập về tài chính nhưng vẫn gắn bó bền chặt trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.