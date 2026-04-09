Làng chài Việt Nam có 200 resort lớn nhỏ lần đầu sánh vai cùng Mỹ và Trung Quốc, lọt Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu

Đây hoàn toàn không phải một danh hiệu mang tính biểu tượng bề nổi. Dữ liệu tìm kiếm và lượng đặt phòng thực tế từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 (ghi nhận cho kỳ nhận phòng nửa đầu năm 2026) cho thấy một sự bứt tốc ngoạn mục. Mũi Né vững vàng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 điểm đến Việt Nam được khách quốc tế săn lùng nhiều nhất, với mức tăng trưởng lên đến 20% so với cùng kỳ năm trước.

01. Bản đồ tìm kiếm: Mũi Né đứng ở đâu?

Trên bản đồ tìm kiếm nửa đầu năm 2026, Mũi Né cho thấy sức nóng ngày càng tăng ở cả hai tệp khách hàng:

Với khách quốc tế: Điểm đến này chễm chệ ở vị trí thứ 8, đứng sau những cái tên quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc, TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Hội An, Sapa. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất là mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng lên tới 20%.

Với du khách Việt: Mũi Né lọt Top 9 điểm đến nội địa được yêu thích nhất (tăng 1 bậc so với năm 2025), xếp ngay sau Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Hà Nội, Vũng Tàu và Hội An. Vị trí thứ 10 thuộc về Ninh Bình.

02. Cơ sở hạ tầng: Thủ phủ resort miền duyên hải

Bệ phóng cho sự thăng hạng của Mũi Né chính là mạng lưới lưu trú đồ sộ. Khu du lịch quốc gia này hiện sở hữu hơn 600 cơ sở lưu trú với khoảng 18.000 phòng nghỉ.

Đáng kinh ngạc nhất là mức độ sầm uất trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu. Chỉ với chiều dài khoảng 8 km bờ biển, dải đất này đã quy tụ tới 53 resort lớn nhỏ. Con số này không chỉ tạo nên một trong những cung đường nghỉ dưỡng dày đặc và nhộn nhịp bậc nhất cả nước, mà còn minh chứng cho sức hút đầu tư bền vững vào vùng đất Bình Thuận suốt nhiều thập kỷ qua.

Bên cạnh hệ thống khách sạn và resort sang trọng, dữ liệu của Booking.com cũng chỉ ra một thói quen dịch chuyển mới. Du khách Việt hiện nay đang có xu hướng ưu ái các loại hình lưu trú linh hoạt hơn như căn hộ, nhà khách, homestay hay căn hộ dịch vụ, qua đó phản ánh nhu cầu cá nhân hóa chuyến đi đang ngày càng được đề cao.

03. Trải nghiệm: Điểm đến của kỷ nguyên "khẳng định bản thân"

Booking.com định danh 2026 là kỷ nguyên du lịch để "khẳng định bản thân", thời điểm mà mỗi chuyến đi không đơn thuần là tích tắc đánh dấu vào bản đồ, mà là để cảm nhận và phản chiếu cá tính riêng của mỗi người. Mũi Né hội tụ hoàn hảo các yếu tố để phục vụ cả ba xu hướng trải nghiệm lớn:

Góc lãng mạn và bay bổng (Romantasy Retreat): Khách du lịch có thể đắm chìm trong cảnh quan "sa mạc" hiếm có ven biển tại đồi cát Trắng và cát Đỏ, trải nghiệm tour xe Jeep đón bình minh, trượt cát hay chạy xe địa hình. Đặc biệt, Dốc Hoàng Hôn đang trở thành điểm check in biểu tượng với cung đường ven biển ôm trọn đại dương lúc mặt trời lặn.

Thử thách mạo hiểm (Turbulence Test): Nhờ điều kiện gió biển lý tưởng và ổn định quanh năm, Mũi Né từ lâu đã vươn tầm thành một trong những "thánh địa" lướt ván diều (kitesurfing) hàng đầu châu Á.

Thú vui tĩnh lặng và văn hóa (Hushed Hobby): Dành cho những ai muốn sống chậm lại, Mũi Né mang đến liệu pháp phục hồi cơ thể bằng bùn khoáng nóng sau những ngày rong ruổi. Về mặt văn hóa, Bảo tàng Nước Mắm Làng Chài Xưa mở ra không gian lịch sử 300 năm qua 14 phòng trưng bày. Ngoài ra, Dinh Vạn Thủy Tú với bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á cùng tín ngưỡng thờ cá Ông cũng là một điểm nhấn đậm tính bản địa miền biển.

04. Top 10 toàn cầu: Mũi Né sánh vai ai?

Danh sách 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 gọi tên: Mũi Né (Việt Nam), Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde), Manaus (Brazil), Münster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Úc).

Danh sách uy tín này được chắt lọc từ Top 1.000 điểm đến có lượng đặt phòng cao nhất trên Booking.com trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2025. Các đại diện sau đó được sắp xếp theo tốc độ tăng trưởng hàng năm và điều chỉnh để đảm bảo sự phân bổ đa dạng về mặt địa lý. Xin lưu ý, danh sách này vinh danh chung các điểm đến nổi bật nhất chứ không phân chia thứ hạng cụ thể.