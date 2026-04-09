6 loại cây lọc không khí cực tốt được hẳn NASA xác nhận: Dễ chăm - khó chết, đặc biệt phù hợp với khí hậu nắng nóng ở Việt Nam

Những ngày này, mở app thời tiết lên là thấy cảnh báo nắng nóng gay gắt đi kèm với chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức nồng nặc màu đỏ, màu cam. Phản xạ tự nhiên của chúng ta là về đến nhà, đóng kín mít các cửa, bật điều hòa lạnh toát và yên tâm rằng mình đã an toàn. Thế nhưng, sự thật đôi khi lại phũ phàng hơn bạn nghĩ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong những không gian đóng kín cửa cả ngày, nồng độ các chất gây ô nhiễm, nấm mốc và khí độc từ đồ nội thất thải ra có thể khiến không khí trong nhà tệ hơn cả ngoài đường lớn.

Giữa cái nóng oi ả ấy, việc mua thêm một chiếc máy lọc không khí là điều hiển nhiên, nhưng tại sao chúng ta không mang một chút "sự sống" thiên nhiên vào nhà? Rất nhiều người ngại trồng cây vì nghĩ mình không có "hoa tay", trồng cây gì chết cây đó. Đừng lo lắng, bởi không phải bài toán làm vườn cầu kỳ nào cũng khó giải.

Dưới đây là danh sách 6 loại cây đã được chính NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) công nhận về khả năng lọc sạch không khí xuất sắc, đặc biệt là chúng cực kỳ "lì lợm", không cần ánh nắng trực tiếp, quên tưới vài tuần vẫn sống nhăn răng, hoàn toàn phù hợp cho những căn hộ chung cư hay nhà ống nhỏ hẹp tại Việt Nam.

1. Cây lưỡi hổ

Ứng cử viên sáng giá đầu tiên, cũng là loại cây quen mặt nhất trong các gia đình Việt chính là lưỡi hổ (Sansevieria). Đừng thấy vẻ ngoài của nó cứng cáp, giản dị mà coi thường. Lưỡi hổ là một trong số rất hiếm những loài thực vật có khả năng thực hiện quá trình quang hợp ngược: hấp thụ Carbon dioxide (CO2) và nhả ra khí Oxy (O2) vào ban đêm. Điều này khiến lưỡi hổ trở thành "chân ái" tuyệt đối cho phòng ngủ.

Một chậu lưỡi hổ đặt góc phòng không chỉ giúp bạn ngủ sâu giấc hơn nhờ lượng oxy dồi dào mà nó còn hấp thụ cực tốt các độc tố như formaldehyde, xylene hay toluene. Điểm cộng lớn nhất là nó chịu hạn siêu phàm, một tháng bạn nhớ ra tưới cho nó một lần nó vẫn vươn lên xanh tốt.

Nếu không gian phòng ngủ của bạn quá nhỏ hoặc bạn chỉ có một chiếc kệ tủ đầu giường bé xinh, thì biến thể lưỡi hổ lùn chính là giải pháp thay thế hoàn hảo. Mang trong mình trọn vẹn "bộ gen" lọc khí đỉnh cao và sự dẻo dai của người anh em thân xát, lưỡi hổ lùn với những tán lá xòe như đài sen, thấp bé nhưng đầy sức sống sẽ làm bừng sáng góc làm việc hoặc kệ sách mà không hề chiếm diện tích.

Vị trí phù hợp: Phòng ngủ, góc tối trong phòng khách, nhà vệ sinh. Chịu được ánh sáng yếu tốt hơn hầu hết các loài cây khác.

Chăm sóc tối thiểu: Tưới 2-3 tuần/lần là đủ. Đây là loài cây "khó chết nhất thế giới", bỏ quên 3-4 tuần không tưới vẫn sống khỏe. Cực kỳ phù hợp với người bận rộn hoặc hay quên.

2. Cây lan ý

Chuyển sang khu vực nhà tắm hoặc những góc khuất thiếu sáng, nơi luôn ẩm thấp và dễ sinh nấm mốc, hãy nhường sân khấu cho lan ý. Loài cây có những bông hoa trắng muốt vươn lên kiêu hãnh này thực chất lại là một "chiến binh" diệt nấm mốc đáng gờm. Lan ý hấp thụ bào tử nấm mốc trong không khí thông qua lá và sử dụng chúng làm thức ăn cho rễ. Hơn nữa, nó cực kỳ "biết nói". Nếu bạn quên tưới nước, lá của nó sẽ rủ xuống trông rất thảm thương để báo hiệu, nhưng chỉ cần bạn tưới đẫm nước, vài tiếng sau nó lại vươn thẳng tắp, tràn trề sức sống.

Nếu lưỡi hổ và trầu bà là cặp đôi "thực dụng", thì lan ý là loài cây vừa đẹp vừa làm việc nghiêm túc. Trong nghiên cứu của NASA, lan ý nằm trong nhóm lọc không khí mạnh nhất, có khả năng hấp thụ benzene, formaldehyde, trichloroethylene, xylene, và cả ammonia (thường có trong chất tẩy rửa và nước tiểu).

Hoa lan ý màu trắng thanh nhã, nở theo mùa, tạo cảm giác dịu mắt trong phòng.

Vị trí phù hợp: Phòng khách, phòng làm việc, góc bếp (lọc ammonia từ các sản phẩm vệ sinh). Cần ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp vì lá dễ cháy.

Chăm sóc tối thiểu: Tưới khi thấy lá bắt đầu hơi rủ nhẹ, đây là dấu hiệu lan ý "xin nước." Lau lá định kỳ bằng khăn ẩm để cây hô hấp tốt hơn. Lưu ý: Không đặt nơi trẻ nhỏ hoặc thú cưng có thể với tới vì nhựa cây có thể gây kích ứng miệng.

3. Cây trầu bà

Bên cạnh lan ý, trầu bà cũng là một cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến sự "dễ dãi" trong việc chăm sóc. Bạn có thể trồng nó trong đất, hoặc đơn giản hơn là cắm một cành vào bình nước thủy tinh (thủy sinh), đặt trên nóc tủ lạnh, treo bên cửa sổ hay để trong nhà vệ sinh, nó vẫn cứ rủ xuống những nhánh lá xanh mướt mát mắt. Trầu bà làm rất tốt nhiệm vụ hút các khí độc dễ bay hơi từ các loại hóa chất tẩy rửa trong nhà. Nhìn những chiếc lá trầu bà xanh rờn thả mình mềm mại, cái nóng bức của mùa hè dường như cũng vơi đi một nửa.

Nó lọc formaldehyde, benzene và carbon monoxide hiệu quả. Với những căn hộ mới xây hoặc vừa sơn lại, nồng độ formaldehyde trong không khí cao nhất trong 6 tháng đầu, trầu bà là lựa chọn rất tốt.

Điểm cộng: Trầu bà mọc nhanh, nhìn đẹp, và có thể dễ dàng nhân giống bằng cách cắt cành cắm vào nước tức là từ 1 chậu bạn có thể có 5-6 chậu sau vài tháng mà không mất thêm tiền.

Vị trí phù hợp: Treo ở kệ cao trong phòng khách hoặc phòng làm việc, đặt trên tủ bếp, để trong phòng tắm (nếu có cửa sổ nhỏ lấy sáng). Thích bóng mát vừa phải.

Chăm sóc tối thiểu: Tưới khi đất khô, khoảng 1-1,5 tuần/lần mùa hè, 2 tuần/lần mùa đông. Lá vàng thường do tưới quá nhiều, không phải quá ít.

4. Cây kim tiền

Với khu vực phòng khách, nơi cần một chút sự bề thế và mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, Kim tiền chính là "ngôi sao". Đúng như tên gọi, nó tượng trưng cho sự sung túc, phú quý. Nhưng vượt ra ngoài ý nghĩa tâm linh, kim tiền có những chiếc lá dày, bóng bẩy giúp cản bụi cực tốt. Nó cũng là loài cây có thể chịu đựng được môi trường ánh sáng yếu, cực kỳ thích hợp để đặt ở những góc phòng khách xa cửa sổ. Bạn chỉ cần lau lá cho nó thỉnh thoảng để bề mặt lá sạch sẽ, tiếp tục nhiệm vụ quang hợp và cản bụi, còn nước thì có khi vài tuần không tưới nó vẫn tươi rói.

Cây kim tiền có hình dạng nhỏ gọn, lá dày và bóng, không cần nhiều không gian và rất bền. Nó lọc được toluene (có trong sơn, chất kết dính, và mực in). Nếu trong nhà bạn có máy in hoặc không gian làm việc, đây là người bạn đồng hành tốt.

Vị trí phù hợp: Cạnh cửa sổ có ánh sáng gián tiếp, bàn làm việc, góc phòng ngủ.

Chăm sóc tối thiểu: Tưới rất ít, 2-3 tuần/lần. Kim tiền là loài mọng nước, tích trữ nước trong lá, nên tưới quá nhiều sẽ làm cây chết nhanh hơn bỏ quên tưới. Khi đất khô hoàn toàn mới tưới lại.

5. Cây nha đam

Nha đam không chỉ dùng để đắp mặt hay làm sinh tố. Nó lọc được formaldehyde và benzene trong không khí và còn có một "tính năng phụ" thú vị: Khi nồng độ các hóa chất có hại trong không khí tăng cao, lá nha đam sẽ xuất hiện các đốm nâu nhỏ như một chiếc máy đo tự nhiên.

Khu vực phòng bếp - nơi thường xuyên có nhiệt độ cao và nhiều mùi thức ăn, hãy dành một vị trí nhỏ bên khung cửa sổ cho một chậu nha đam (Lô hội). NASA xếp nha đam vào top những cây lọc không khí cực tốt, đặc biệt là khả năng làm sạch các hóa chất có trong các sản phẩm làm sạch, sơn.

Thú vị hơn, nha đam còn là "bác sĩ" tại gia. Nếu chẳng may lúc nấu ăn bị bỏng mỡ nhẹ, bạn chỉ cần bẻ một nhánh nha đam, lấy phần gel trong suốt bôi lên vết thương, cảm giác rát sẽ dịu đi ngay lập tức. Nha đam ưa sáng hơn các loại cây trên một chút, nên bệ cửa sổ bếp là nơi hoàn hảo nhất cho nó.

Vị trí phù hợp: Bếp (gần nguồn khói, nhiệt), cửa sổ phòng tắm, ban công nhỏ nếu có. Cần ánh sáng nhiều hơn các loài cây khác trong danh sách này, ít nhất vài tiếng ánh sáng gián tiếp/ngày.

Chăm sóc tối thiểu: Tưới rất ít như kim tiền, đất phải khô hẳn giữa các lần tưới. Đất trồng phải thoát nước tốt (có thể trộn thêm cát hoặc đá sỏi nhỏ).

6. Cau tiểu trâm

Nếu bạn có không gian và muốn một "cây lọc không khí" tầm trung đến lớn, cau tiểu trâm là lựa chọn tuyệt vời. Nó có hình dạng như cây cọ mini, cao từ 60cm đến 1,5m, tạo cảm giác không gian xanh rõ ràng trong căn phòng.

Cau tiểu trâm lọc được formaldehyde, benzene, xylene và cả trichloroethylene và theo đánh giá của NASA, đây là loài có diện tích lá lớn nên khả năng lọc không khí thuộc hàng tốt nhất trong danh sách.

Vị trí phù hợp: Góc phòng khách, hành lang, cạnh cửa ra vào. Cần ánh sáng gián tiếp vừa phải, tránh nơi quá tối hoặc ánh nắng trực tiếp gay gắt.

Chăm sóc tối thiểu: Tưới khi 2-3cm đất mặt khô khoảng 1 tuần/lần mùa hè. Lau lá định kỳ. Thích độ ẩm cao nên rất phù hợp với khí hậu ẩm ướt của Việt Nam.

Rõ ràng, việc thanh lọc không khí và làm mát không gian sống giữa mùa hè đổ lửa không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào máy móc đắt tiền. Bạn không cần phải có "đôi bàn tay xanh" hay kinh nghiệm làm vườn đầy mình để giữ cho tổ ấm của mình luôn tươi mát. Bí quyết đơn giản chỉ nằm ở việc chọn đúng loại cây, đặt đúng vị trí và... đừng quan tâm đến chúng quá nhiều.

Không cần mua tất cả 6 loài cùng lúc. Bắt đầu với lưỡi hổ hoặc trầu bà - hai loài rẻ, dễ mua tại bất kỳ cửa hàng cây cảnh nào, và gần như không thể chết. Sau khi quen với việc chăm sóc, dần bổ sung thêm.

Một quy tắc nhỏ thường được các chuyên gia môi trường gợi ý: Cứ khoảng 9-10m2 diện tích sàn, đặt một chậu cây vừa. Với căn hộ 50-60m2, 5-6 chậu cây đặt rải rác các phòng là đủ để tạo ra sự khác biệt rõ ràng.

Cứ thả chậu lưỡi hổ vào phòng ngủ, vắt cành trầu bà lên nóc tủ, đặt lan ý trong phòng tắm và để tự nhiên làm công việc kỳ diệu của nó. Một buổi chiều đi làm về, mở cửa bước vào nhà, thay vì mùi ngột ngạt của bốn bức tường đóng kín, bạn sẽ được chào đón bởi một luồng không khí dịu nhẹ, thanh sạch và một màu xanh mướt mát xoa dịu mọi mệt mỏi. Trồng cây trong nhà đôi khi chẳng cần cố gắng, chỉ cần bạn mở lòng đón thiên nhiên vào không gian của mình.