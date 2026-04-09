Cuộc sống an yên, tự tại trong biệt thự triệu đô của "nữ diễn viên xinh đẹp, giàu có bậc nhất miền Bắc"

Theo Tùng Lâm | 09-04-2026 | Lifestyle

Không chỉ nổi danh là một diễn viên thực lực người đẹp này còn được biết đến như một "đại gia" thứ thiệt trong giới kinh doanh.

Sinh năm 1985 trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, Lã Thanh Huyền sớm có nền tảng vững chắc khi bố mẹ đều là doanh nhân. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và bén duyên với diễn xuất ngay từ năm nhất đại học. Tuy nhiên, phải đến năm 2006, tên tuổi của cô mới thực sự được chú ý khi đăng quang cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 mùa đầu tiên. Danh hiệu này không chỉ mang lại sự yêu mến từ khán giả mà còn mở ra nhiều cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình với loạt phim như Thiên Thần Bé Nhỏ, Cô Dâu Việt, Linh Lan Trắng, Tết Không Chỉ Có Hoa Đào.

Lã Thanh Huyền vai Tuệ Lâm trong "Tình yêu và tham vọng".

Những năm gần đây, Lã Thanh Huyền không còn hoạt động dày đặc trong lĩnh vực phim ảnh, song mỗi lần tái xuất vẫn đủ sức gây chú ý, đặc biệt ở khía cạnh hình ảnh. Trong dự án Tham Vọng Tình Yêu, cô từng đầu tư tới 100 bộ trang phục thiết kế riêng để xây dựng hình tượng nữ tài phiệt, chưa kể loạt phụ kiện xa xỉ đến từ các thương hiệu đình đám như Dior, Chanel, Fendi, Yves Saint Laurent hay Gucci. Dù diễn xuất đôi khi còn gây tranh cãi, nhưng phong cách thời trang và nhan sắc của cô gần như luôn nhận được lời khen.

Không chỉ nổi bật trong nghệ thuật, Lã Thanh Huyền còn được biết đến với cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ. Lã Thanh Huyền còn được mệnh danh là "đại gia kim cương" Vbiz hay "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc". Nữ diễn viên sở hữu bộ sưu tập kim cương lên đến hàng trăm tỷ. Trong sự kiện ra mắt phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tại Hà Nội hồi năm 2022, cô đeo đồng hồ tiền tỷ và hai chiếc nhẫn kim cương lớn. Lã Thanh Huyền tiết lộ 1 chiếc nhẫn giá 3,5 tỷ, chiếc còn lại giá 7 tỷ đồng.

Lã Thanh Huyền không chỉ nổi danh là một diễn viên thực lực mà còn được biết đến như một "đại gia" thứ thiệt trong giới kinh doanh. Cô được mệnh danh là "nữ diễn viên giàu có bậc nhất miền Bắc".

Nguồn thu của Lã Thanh Huyền không chỉ đến từ nghệ thuật mà còn từ kinh doanh. Cô là chủ doanh nghiệp, điều hành chuỗi siêu thị thực phẩm sạch, đồng thời đầu tư vào bất động sản và lĩnh vực trang sức. Bên cạnh đó, chồng cô cũng là một doanh nhân thành đạt, góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cho gia đình.

Mới đây, cô lại khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy thư thái tại căn biệt thự triệu đô. Dù mục đích chính là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".

Góc trang trí tinh tế bên trong phòng của Lã Thanh Huyền với bình hoa thiên điểu vừa được hái từ sân vườn, tạo điểm nhấn rực rỡ trên nền nội thất gỗ ấm cúng và sang trọng. Được biết, gia đình mỹ nhân họ Lã hiện đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông có giá trị lên đến 60 tỷ đồng tại Hà Nội. Với diện tích lên tới 450m2, đây không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc thực thụ.

Khu vườn bao quanh nhà tràn ngập sắc xanh của các loại cây nhiệt đới, mang đến cảm giác thư thái và nguồn năng lượng tươi mới cho gia chủ mỗi buổi sớm mai.

Bể bơi riêng nằm ngay sát hiên nhà với thiết kế tràn viền thời thượng, giúp xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc nhân tạo và thiên nhiên cây cỏ xung quanh.

Khu vực nghỉ ngơi bên bể bơi được trang bị ghế dài và ô che nắng chuyên dụng, biến nơi đây thành một "resort tại gia" lý tưởng để trốn cái nóng gay gắt của mùa hè.

Nhờ cuộc sống viên mãn, Lã Thanh Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 41. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô vẫn duy trì sức hút nhờ phong cách sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

Nữ ca sĩ hạng A bị chồng doanh nhân “đá” sau nửa năm cưới: Thất nghiệp, phải bán hết 800 đôi giày hàng hiệu để sống qua ngày


Vượt qua Mỹ và Trung Quốc, điểm đến này của Việt Nam bất ngờ lên số 1 trong top 10 xu hướng toàn cầu 2026

Vượt qua Mỹ và Trung Quốc, điểm đến này của Việt Nam bất ngờ lên số 1 trong top 10 xu hướng toàn cầu 2026 Nổi bật

Gọi đây là đám cưới đẹp nhất Việt Nam có quá không: Cô dâu nhan sắc thượng thừa, chú rể giàu nứt đố đổ vách

Gọi đây là đám cưới đẹp nhất Việt Nam có quá không: Cô dâu nhan sắc thượng thừa, chú rể giàu nứt đố đổ vách Nổi bật

Giới trẻ xếp hàng ở Thảo Cầm Viên chụp ảnh với ếch ngồi thiền và loạt thú hoá đá: Tất cả là từ Sơn Tùng M-TP!

Giới trẻ xếp hàng ở Thảo Cầm Viên chụp ảnh với ếch ngồi thiền và loạt thú hoá đá: Tất cả là từ Sơn Tùng M-TP!

15:08 , 09/04/2026
Mẹ chú rể Hà Nội gây bão mạng với nhan sắc U50 cực phẩm: "Thực tế tôi không có thời gian đi Spa"

Mẹ chú rể Hà Nội gây bão mạng với nhan sắc U50 cực phẩm: "Thực tế tôi không có thời gian đi Spa"

14:56 , 09/04/2026
Cặp vợ chồng U30 mua căn hộ cũ 50m² và cải tạo lột xác: Nhỏ nhưng đủ sống, đủ tích lũy

Cặp vợ chồng U30 mua căn hộ cũ 50m² và cải tạo lột xác: Nhỏ nhưng đủ sống, đủ tích lũy

14:45 , 09/04/2026
Á hậu là MC quen mặt trên VTV: Sở hữu học vấn ‘khủng’, thông thạo 3 ngoại ngữ, vừa gây sốt với màn trả lời song ngữ

Á hậu là MC quen mặt trên VTV: Sở hữu học vấn ‘khủng’, thông thạo 3 ngoại ngữ, vừa gây sốt với màn trả lời song ngữ

14:41 , 09/04/2026

