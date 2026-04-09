Tin vui: Một quốc gia vừa cho phép nhóm khách Việt này xin visa hạn tới 10 năm, đã có nhiều đường bay thẳng

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, từ ngày 30/3/2026, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng .

Chính sách đột phá này giúp cho du khách Việt có thể đi du lịch Hàn Quốc một cách thuận tiện và linh hoạt hơn bao giờ hết, đặc biệt đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách du lịch tự do (FIT) và khách thường xuyên quay lại Hàn Quốc, từ đó góp phần nâng tầm vị thế của Hàn Quốc như một điểm đến hàng đầu và thân thiện đối với thị trường Việt Nam.

Hoa anh đào ở suối Yeojwacheon, thành phố Changwon, Hàn Quốc.

Trong những năm qua, thị trường du lịch Hàn Quốc - Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh. Khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc ngày càng đông, tính riêng Quý I/2026, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 167 nghìn lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngược lại, Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, với 4,3 triệu khách Hàn Quốc đến Việt Nam; tính đến hết quý I năm 2026, có hơn 1,32 triệu lượt khách đến Việt Nam.

Đối với thị trường du lịch MICE, trong quý 1 năm 2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) đã hỗ trợ 5,485 khách đoàn tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2025 (4,505 khách). Điều này cho thấy thị trường đoàn khách khen thưởng incentive nói riêng và thị trường du lịch Hàn Quốc nói chung vẫn đang có một sức hút lớn đối với du khách Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc thực thi cơ chế cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm, tại sự kiện diễn ra vào ngày 8/4 vừa qua, KTO Việt Nam đã công bố chiến lược xúc tiến du lịch Hàn Quốc năm 2026, tập trung vào ba định hướng chính gồm tăng cường hoạt động B2B & B2C, mở rộng thị trường khách du lịch tự túc (FIT) và phát triển sản phẩm du lịch đa dạng theo chủ đề.

Cụ thể, KTO đẩy mạnh các hoạt động kết nối và quảng bá thông qua chuỗi sự kiện lớn như Korea Culture & Tourism Festival tại Hà Nội, K-tourism B2B Roadshow tại TP.HCM và Đà Nẵng, cùng sự tham gia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM, và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh ITE HCMC 2026. Đặc biệt, KTO tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch Hàn Quốc theo nhiều chủ đề mới như tour charter, study tour và các trải nghiệm chuyên biệt, thông qua chính sách hỗ trợ quà tặng, chi phí quảng bá và trải nghiệm.

Một hoạt động trọng tâm của năm 2026 là Chiến dịch "All-in-K" với sự hợp tác của nhiều thương hiệu từ các lĩnh vực để mang đến cho du khách nhiều ưu đãi khi đi du lịch Hàn Quốc dự kiến được triển khai từ tháng 4/2026.

Lễ hội hoa anh đào ở Gyeongju, Hàn Quốc

Hiện du khách Việt hoàn toàn có thể đến Hàn Quốc bằng các đường bay thẳng. Khởi hành từ Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, bạn có thể có thể lựa chọn các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet khai thác đường bay đi Seoul và Busan.

Ngoài các hãng hàng không trong nước, du khách cũng có thể lựa chọn nhiều hãng quốc tế khai thác đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Việt Nam đến Hàn Quốc như Jeju Air, Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan hay Air Seoul.