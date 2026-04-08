Cảnh báo đặc biệt tới các chủ phương tiện giao thông có đặc điểm sau: Người dân cần chú ý

Mới đây, trang thông tin Công an tỉnh Nghệ An đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ cháy phương tiện giao thông trong cao điểm nắng nóng.

Theo đó, nhiệt độ môi trường tăng cao trong mùa nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ đối với phương tiện giao thông. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thực hiện biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn.

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao làm cho nhiệt độ trong khoang động cơ và hệ thống điện của phương tiện giao thông tăng theo. Đây là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt đối với phương tiện không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc đã qua sử dụng lâu năm.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy phương tiện gồm: chập, quá tải hệ thống điện; rò rỉ nhiên liệu; ma sát trong quá trình vận hành; lắp đặt, cải tạo thêm thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật… Ngoài ra, việc để vật dụng dễ cháy, nổ trong xe dưới điều kiện nhiệt độ cao cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy .

Thực tế cho thấy, cháy phương tiện giao thông có thể xảy ra khi xe đang lưu thông, vừa dừng hoặc đang đỗ. Một phần nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của người sử dụng trong kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện cũng như việc không tuân thủ quy định an toàn trong sử dụng điện, nhiên liệu.

Cảnh sát PCCC&CNCH chữa cháy xe máy xảy ra tại đường Hồ Hán Thương ngày 12/3/2026. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ phương tiện giao thông trong mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo:

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, nhiên liệu của phương tiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất; kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng.

- Không tự ý lắp đặt, đấu nối thêm thiết bị điện, phụ kiện tiêu thụ điện nếu không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tránh gây quá tải hệ thống điện.

- Không để vật dụng dễ cháy, nổ như bật lửa, bình xịt, pin, thiết bị điện tử… trong xe khi đỗ dưới trời nắng nóng.

- Hạn chế để phương tiện hoạt động liên tục trong thời gian dài dưới điều kiện nhiệt độ cao; cần có thời gian nghỉ để làm mát động cơ.

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói, rò rỉ nhiên liệu, phải dừng xe, ngắt nguồn điện và xử lý kịp thời.

- Khuyến khích trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cháy, nổ phương tiện giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chủ quan, thiếu kiểm tra. Chủ động phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An