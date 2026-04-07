Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 150 triệu đồng không rõ nguồn gốc trong tài khoản bà Hoàng Thị Liên: Công an vào cuộc, yêu cầu rút toàn bộ tiền khỏi thẻ

Đinh Anh | 07-04-2026 - 21:34 PM | Sống

Mới đây, Công an phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức xác minh và hỗ trợ chị N.T.N (trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhận lại số tiền 150 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 1/4, bà Hoàng Thị Liên (thường trú tại tổ 20, phường Trung Sơn) đến Công an phường trình báo. Bà cho biết tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 150 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ số tiền này có thể là do người khác chuyển nhầm nên bà Liên đến cơ quan Công an trình báo để được hỗ trợ xác minh, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan, tiến hành các biện pháp xác minh. Quá trình xác minh, Công an phường xác định được người chuyển nhầm số tiền trên là chị chị N.T.N (trú tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngày 6/4, bà Liên cùng Công an phường đến ngân hàng rút 150 triệu đồng đã được chuyển nhầm, sau đó làm các thủ tục, giấy tờ, bàn giao cho cho lực lượng chức năng để trao trả cho chị N.T.N theo đúng quy định.

Công an phường Trung Sơn tiếp nhận số tiền 150 triệu đồng từ bà Hoàng Thị Liên để trao trả cho người chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên