Tất cả người dân đến Nhà tù Hoả Lò chú ý

Đinh Anh | 06-04-2026 - 17:08 PM | Lifestyle

Thay đổi được Di tích Nhà tù Hoả Lò đưa ra chính thức áp dụng từ ngày 6/4.

Mới đây trang fanpage chính thức Di tích Nhà tù Hoả Lò chính thức ra thông báo về việc thay đổi tuyến tham quan. Theo đó sau gần 5 tháng triển khai, quá trình tu bổ tại Di tích Nhà tù Hoả Lò đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Kể từ ngày 06/04/2026, để đảm bảo an toàn và thuận tiện nhất cho du khách, tuyến tham quan sẽ có điều chỉnh như sau:

- Lối vào mới: Cổng ngách trên vỉa hè phố Hỏa Lò (bên phải cổng chính hiện tại)

- Lối ra: Cổng phụ đối diện số 60 phố Thợ Nhuộm

Toàn bộ khu trưng bày, hiện vật và nội dung tham quan vẫn được giữ nguyên.

Trong thông báo, Di tích Nhà tù Hoả Lò cho biết đã bổ sung, điều chỉnh hệ thống biển chỉ dẫn cũng như bố trí nhân viên hỗ trợ tại điểm để đảm bảo lộ trình tham quan của du khách được ổn định.

Theo đó, Di tích Nhà tù Hoả Lò nằm ở số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội. Trong những năm gần đây, di tích này trở thành một điểm đến thu hút nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Số lượng du khách đăng ký tham quan đông đến mức các tour luôn trong tình trạng ‘cháy vé’.

Để mang lại sự hấp dẫn cho du khách phải kể đến đội ngũ truyền thông của di tích đã có nhiều sáng tạo trong hình thức thể hiện như lồng ghép câu đố hóm hỉnh, lời bài hát, hình ảnh minh hoạ… với thông tin gắn liền với lịch sử tưởng chừng “khô khan”.

Song song với việc truyền thông, đơn vị này triển khai nhiều hình thức tham quan sáng tạo như triển khai hệ thống thuyết minh tự động, được truyền tải qua chính lời kể của những người tù chính trị về cuộc sống khó khăn trong tù, tình đồng chí, đồng đội hay lần vượt ngục nguy hiểm…

Để phục vụ du khách chưa có cơ hội ghé thăm Nhà tù Hoả Lò bởi khoảng cách địa lý, phía di tích cũng cho ra mắt hình thức tham quan trực tuyến qua “Không gian trưng bày online”.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan di tích trên hai nền tảng Spotify và Apple Podcasts.

Một trong những sản phẩm du lịch thành công và có sức lan tỏa phải kể tới “tour đêm” trải nghiệm của di tích Nhà tù Hoả Lò. Trong suốt 70 phút của chuyến hành trình “ngược dòng” quá khứ, du khách sẽ được chứng kiến cuộc sống khắc nghiệt nơi địa ngục trần gian mà những cựu tù chính trị đã phải gánh chịu.

Những hoạt cảnh được kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và hệ thống tiếng động chân thực, đánh thức mọi cung bậc cảm xúc của du khách. Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Những 'tour đêm' của nhà tù Hoả Lò luôn trong tình trạng 'cháy vé'.

Ngoài ra, sự chỉn chu ngay từ những điều nhỏ nhất như chuẩn bị sẵn ô che, tủ để đồ, bảng dự báo thời tiết… là một trong những lý do khiến du khách luôn muốn một lần ghé thăm nơi đây.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

