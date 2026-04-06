Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư



Đọc nhanh >>

Tay vợt top 4 PPA Christian Alshon đi thăm Hoàng thành Thăng Long, ngỡ ngàng vì pickleball phủ khắp phố phường tại Việt Nam

Theo Tiên Tiên | 06-04-2026 - 11:05 AM | Lifestyle

Christian Alshon vừa đi đánh PPA Hanoi, vừa tranh thủ đi trải nghiệm, thăm quan Hà Nội.

Giải pickleball PPA Asia 1000 Hanoi Cup 2026 vừa khép lại tại tại Hà Nội ngày 5/4. Giải đấu quy tụ hàng loạt tay vợt hàng đầu PPA Mỹ. Trong đó, có tay vợt Christian Alshon top 4 thế giới gây ấn tượng bởi khoảnh khắc bên ngoài sân cỏ cực đáng yêu.

Trong chuyến du đấu tại Hà Nội vào đầu tháng 4/2026, Christian Alshon đã liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên trước "cơn sốt" Pickleball tại Việt Nam. Ngôi sao người Mỹ không thể tin được khi môn thể thao này đang "phủ kín" mọi ngóc ngách của Hà Nội.

Trong khoảng thời gian không thi đấu, Alshon đi tham quan Hoàng thành Thăng Long. Tại đây, anh không thể tin nổi khi thấy một sân Pickleball nhỏ gọn được thiết kế để giải trí hàng ngày.

"Tôi đang ở một di tích lịch sử, trung tâm của Hoàng thành Thăng Long. Nơi này giống như một địa điểm lớn để du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến. Có một cột cờ lớn ngay tại đây. Và đoán xem chúng ta có gì nào? Đoán xem chúng ta có gì ngay tại đây nào? Một sân pickleball. Chúng ta có một sân pickleball ở ngay trung tâm lịch sử tại Hà Nội, Việt Nam. Thật điên rồ. Ai mà có thể nghĩ tới chứ? Làm sao mà nó lại ở đó được nhỉ?, Alshon chia sẻ.

Christian Alshon đi tham quan Hoàng thành Thăng Long

Anh check in ở mọi địa điểm

Christian Alshon bất ngờ với một sân pickleball nhỏ

Trái ngược với những giây phút thư giãn khám phá phố phường bằng xe máy, hành trình chuyên môn của Alshon tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 lại kết thúc bằng một kịch bản không mấy trọn vẹn. Ở nội dung đơn nam anh đã bị Lý Hoàng Nam loại từ vòng tứ kết. Đến nội dung chung kết đôi nam nữ, tay vợt này cùng đồng đội cũng đã thua trước Ben Johns và Anna Leigh Waters, giành vị trí Á quân. Sự hiện diện của những ngôi sao như Alshon, cùng với việc giải đấu quy tụ dàn vận động viên PPA đông đảo đã góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thế giới.

Christian Alshon dừng chân ở vòng 16 đơn nam PPA Hanoi

Anh và đồng đội giành Á quân đôi nam nữ

Đời sống pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên