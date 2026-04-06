Dàn tiếp viên hàng không, mỹ nhân quốc tế đổ bộ ở bãi biển, resort Phú Quốc, Nha Trang

Theo Trần Hà | 06-04-2026 - 09:24 AM | Lifestyle

Ngoài nhan sắc của các nàng thơ, càng xem càng thấy cảnh đẹp Việt Nam đỉnh cỡ nào!

Bước vào hè, các bãi biển nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng của du khách quốc tế. Trên Instagram, loạt hình ảnh check-in biển đang chiếm sóng khắp nơi, nhìn là muốn leo lên xe đi ra biển luôn!

Hàng loạt hình ảnh check-in Việt Nam của dàn mẫu ảnh, KOL, tiếp viên hàng không,...đến từ các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… lên xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi người một phong cách, ai cũng mang tinh thần "choáy" của mùa hè với những set đồ rực rỡ, phóng khoáng, biến biển xanh – cát trắng trở thành background “lên hình là đẹp”.

Mới đây nhất là sự xuất hiện của Yasmine Ross (SN 1998) - con gái lớn của Chung Lệ Đề tại Phú Quốc.

Người đẹp từng giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Trung Quốc Vancouver 2021, hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Loạt ảnh bikini chụp tại Phú Quốc đã thu hút sự chú ý lớn của netizen nhờ ngoại hình nóng bỏng và làn da nâu khỏe khoắn, đặc biệt là cảnh biển quá peak!

Bên cạnh Yasmine Ross, nhiều gương mặt nổi bật khác cũng góp phần khiến đường đua “gái xinh đi biển” khởi động mùa hè nóng hừng hực.

Đây là Nia - người mẫu tự do ở Bangkok, Thái Lan, sinh năm 1997. Vốn sinh ra ở Nga nên sở hữu vẻ đẹp lai Tây, mẹ 1 con nhưng body vẫn đỉnh cỡ này. Loạt ảnh trên được Nia đăng tải vào hồi cuối tháng 3 vừa qua, trong chuyến du lịch Nha Trang.

Jimin - một model ảnh thời trang, mẫu lookbook ở Hàn Quốc đang tận hưởng chuyến du lịch tại một khu nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển tại Nha Trang.

Yejin Kim - dancer chuyên popping (một thể loại dance đường phố) người Hàn Quốc. Dịp này, cô nàng đang có chuyến du lịch đến Đà Nẵng. Sau khi ghé qua phố cổ Hội An thì đã nhanh chóng check-in ở bãi biển. Loạt ảnh xinh đẹp của cô nhanh chóng được thả tim tới tấp.

Cayla Jyen là hot girl, người mẫu tự do ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô nàng này sở hữu tới 235N follower trên Instagram. Bởi thế, những bức ảnh chụp bên bờ biển ở Phú Quốc này đang thu hút lượng tương tác cao.

Wi Seong Hee là influencer/ fashion & lifestyle người Hàn Quốc. Người đẹp này đang có chuyến du lịch Nha Trang, cũng không quên diện bikini check-in xinh đẹp đăng tải lên Instagram cá nhân có hơn 600N follower của mình.

Cô gái có nickname Jenny này vừa có chuyến du lịch Phú Quốc vào cuối tháng 3. Vốn là một mẫu ảnh chuyên về du lịch, thời trang, cô nàng lúc nào cũng đang trong trạng thái "lên đồ và lên hình" thế này. Kể cả khi đi ăn.

Người đẹp này hiện là tiếp viên hàng không ở Trung Quốc. Cô nàng đang có chuyến du lịch Đà Nẵng, check-in ở một khu resort sang chảnh.

Một mỹ nhân Hàn Quốc cũng đang có chuyến du lịch Đà Nẵng. Chụp ảnh "cháy máy" đăng lên mạng nhận bão like.

