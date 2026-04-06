Chê Porsche 911 GT3 RS 'rác', đại gia Mỹ đặt mua Ford Mustang GTD màu của Porsche để bỏ tức

Theo Carscoops, một doanh nhân Mỹ tên Pejman Ghadimi đã đặt chiếc Ford Mustang GTD với màu Rubystar Neo – tông màu magenta nổi bật thường thấy trên các mẫu Porsche 911.

Đây là lựa chọn khá lạ, bởi Ford Mustang vốn gắn với các màu sắc “cơ bắp” truyền thống, trong khi Rubystar Neo lại mang đậm chất xe thể thao Đức.

Kết quả, một chiếc Mustang GTD mang diện mạo khiến nhiều người… nhầm tưởng là Porsche khi nhìn từ xa, nhưng lại “lộ nguyên hình” xe Mỹ khi lại gần với body kit hầm hố và cánh gió khổng lồ.

Chiếc Ford Mustang GTD màu hồng trong garage của doanh nhân người Mỹ.

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị là anh Ghadimi từng gọi chiếc Porsche 911 GT3 RS là “một trong những chiếc xe tệ nhất”. Tuy nhiên, chính anh lại chọn màu sơn mang tính biểu tượng của Porsche cho chiếc GTD của mình. Theo chia sẻ, đây là một cách “cà khịa trực tiếp” tới hãng xe Đức, kiểu vừa chê nhưng vẫn mượn cảm hứng để tạo dấu ấn cá nhân.

Trên trang cá nhân của mình, anh Ghadimi chia sẻ mình sở hữu rất nhiều siêu xe, hypercar khác nhau bao gồm Porsche Carrera GT, Bugatti Chiron, Ford GT, Porsche 911 GT2 RS, Mercedes-AMG GT Black Series,...

Màu sơn Rubystar trên chiếc Ford Mustang GTD so sánh với một chiếc Porsche 911 GT3 RS. Ảnh minh hoạ.

Ford Mustang GTD không phải Mustang thông thường, mà là phiên bản hiệu năng cao nhất từng được Ford sản xuất, lấy cảm hứng trực tiếp từ xe đua GT3.

Xe sử dụng động cơ V8 5.2L siêu nạp, đặt trước nhưng đi kèm hệ transaxle phía sau, tức hộp số được đặt ở trục sau thay vì đi cùng động cơ phía trước. Cách bố trí này giúp phân bổ trọng lượng cân bằng hơn giữa hai trục, từ đó cải thiện độ ổn định và hướng tới vận hành đường đua. Mẫu xe này thậm chí từng đạt thành tích dưới 7 phút tại Nürburgring - điều rất hiếm với xe Mỹ. Chính vì vậy, Mustang GTD thường được đặt lên bàn cân với các mẫu xe châu Âu như GT3 RS.

Anh Ghadimi còn chi thêm 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ) để trang bị gói Performance Package trên chiếc Mustang GTD, bổ sung các chi tiết khí động học và tối ưu hiệu suất vận hành. Điều này càng khiến chiếc Mustang GTD trở thành một chiếc xe đua cho đường phố.

Câu chuyện này cho thấy một điều khá thú vị là ranh giới giữa xe cơ bắp Mỹ và xe thể thao châu Âu đang ngày càng mờ đi. Và Mustang GTD không còn là một chiếc "cơ bắp" đơn thuần, mà đã tiệm cận Porsche cả về hiệu năng lẫn cách người chơi xe “cá nhân hóa” chiếc xe của mình.

Và đôi khi, dù có “chê”, người ta vẫn không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của những cái tên như Porsche trong thế giới xe hiệu năng cao, như anh Ghadimi trong bài viết.