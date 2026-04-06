Mẹ đơn thân là á hậu, mỹ nhân phim giờ vàng: Ngày càng gợi cảm sau ly hôn, vừa lên chức giám đốc

Thanh Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua loạt phim giờ vàng VTV đình đám. Không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc, cô còn khiến công chúng ngày càng chú ý bởi nhan sắc mặn mà, vóc dáng gợi cảm ở tuổi U40.

Sau những thăng trầm trong đời sống riêng, nữ diễn viên cho thấy hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, độc lập, vừa chăm lo cho gia đình, vừa không ngừng phát triển sự nghiệp. Gần đây, cô còn đảm nhận vai trò quản lý ở lĩnh vực mới.

Từ mỹ nhân phim giờ vàng đến mẹ đơn thân đầy bản lĩnh

Sinh năm 1988, Thanh Hương quê ở Hải Dương. Cô từng giành danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006. Cô bước vào nghệ thuật với nền tảng sân khấu, sau đó dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao ...

Với mỗi vai diễn, cô đều mang đến màu sắc riêng, từ cá tính mạnh mẽ đến nội tâm phức tạp, giúp hình ảnh của mình ngày càng đa dạng trong mắt khán giả. Thanh Hương được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Đặc biệt, nhân vật Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao đã giúp cô nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ lối diễn tự nhiên, chân thực và gần gũi.

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, Thanh Hương còn mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Thời gian gần đây, cô thu hút sự quan tâm khi tham gia các phim Thiên đường máu, Mùi phở ...

Song song với hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quy mô lớn, tham gia trình diễn thời trang và duy trì sức hút với công chúng nhờ thần thái tự tin, vẻ ngoài ngày càng gợi cảm cùng gu ăn mặc hiện đại, bắt kịp xu hướng.

Thành công trong sự nghiệp, Thanh Hương còn được biết đến là người phụ nữ của gia đình. Tuy nhiên, vào tháng 3/2024, cô xác nhận với báo chí việc đã ly hôn sau hơn 10 năm chung sống.

Chồng cũ của Thanh Hương là một doanh nhân hơn cô khoảng một thập kỷ. Cả hai nên duyên vợ chồng khi nữ diễn viên còn rất trẻ, mới 21 tuổi. Trong những năm chung sống, họ có với nhau hai con gái. Sau khi đường ai nấy đi, dù lựa chọn cuộc sống riêng, cả hai vẫn giữ cách ứng xử văn minh, duy trì mối quan hệ hòa nhã và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy các con.

Thanh Hương hiện sống cùng bố mẹ và hai con gái tại Hà Nội. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô lựa chọn cuộc sống độc lập, tập trung chăm sóc con cái và phát triển bản thân. Nữ diễn viên cũng cởi mở hơn khi nói về tình yêu, cho biết sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới nếu có cảm xúc chân thành, không đặt nặng tuổi tác.

Nhan sắc ngày càng gợi cảm và cuộc sống mới nhiều màu sắc

Ở tuổi 38, Thanh Hương ngày càng thành công và quyến rũ hơn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện bikini, khoe vóc dáng săn chắc và đường cong bốc lửa. Dù đã là mẹ hai con, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình cân đối, làn da mịn màng cùng thần thái tự tin.

Theo Thanh Hương, cô luôn duy trì chế độ ăn uống khoa học và luyện tập đều đặn. Những bộ môn như boxing, bơi lội, tập tạ hay gần đây là pickleball giúp cô giữ được sự dẻo dai và vóc dáng săn chắc. Chính sự kỷ luật trong sinh hoạt là yếu tố giúp cô tự tin khi diện những trang phục gợi cảm.

Nữ diễn viên cũng có quan điểm khá hiện đại về việc làm đẹp. Cô cho rằng việc lưu giữ những hình ảnh đẹp của bản thân là điều hoàn toàn bình thường, không riêng gì nghệ sĩ. Phong cách thời trang của Thanh Hương ngày càng táo bạo, từ những bộ bikini nóng bỏng đến cách phối “nửa kín nửa hở” với quần jeans, tạo nên hình ảnh vừa cá tính vừa quyến rũ.

Không chỉ thay đổi về hình ảnh, Thanh Hương còn khiến nhiều người bất ngờ khi thử sức ở lĩnh vực kinh doanh và đảm nhận vai trò giám đốc trong một dự án riêng. Đây được xem là bước chuyển mình đáng chú ý, cho thấy cô không chỉ dừng lại ở nghệ thuật mà còn muốn mở rộng con đường sự nghiệp.

Việc song song theo đuổi nghệ thuật và kinh doanh đặt ra không ít câu hỏi về khả năng cân bằng thời gian. Tuy nhiên, Thanh Hương khẳng định hai con đường này không mâu thuẫn khi cô đảm nhận vai trò giám đốc truyền thông, tập trung vào hình ảnh và kết nối khách hàng.

Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, bao gồm cả truyền hình và điện ảnh như bộ phim Mùi phở. Sự đa năng giúp cô giữ được sức hút lâu dài trong lòng khán giả.