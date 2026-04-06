Không phải phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 'ngon nhất thế giới'

Món ăn đường phố bình dân nhưng mang đủ "bản sắc Việt"

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam trên bản đồ quốc tế, nhiều người thường nghĩ ngay tới phở. Thế nhưng trong một danh sách mới được CNN Travel công bố, món ăn được xướng tên lại là một lựa chọn bình dân, quen thuộc đến mức có thể bắt gặp ở bất kỳ góc phố nào, từ sáng sớm tới đêm muộn. Đó là bánh mì Việt Nam – món ăn chỉ từ khoảng 15.000–25.000 đồng/ổ ở nhiều hàng quán bình dân nhưng tiếp tục được vinh danh trong nhóm sandwich ngon nhất thế giới.

Trong một danh sách mới được CNN Travel công bố, bánh mì Việt Nam đã được xướng tên trong danh sách 25 món sandwich ngon nhất thế giới. (Ảnh: Youtube)

Theo Nhân Dân và VOV dẫn lại CNN Travel, bánh mì Việt Nam đã được xướng tên trong danh sách 25 món sandwich ngon nhất thế giới. Đến tháng 11/2025, CNN tiếp tục đưa bánh mì vào danh sách này thêm một lần nữa, cho thấy đây không phải sự xuất hiện nhất thời mà là sự ghi nhận lặp lại đối với một món ăn đường phố đã trở nên quen thuộc với du khách quốc tế.

Điều khiến bánh mì gây chú ý không chỉ nằm ở việc được một hãng truyền thông quốc tế gọi tên, mà còn ở chính tính cách rất Việt của món ăn này. CNN Travel mô tả bánh mì như một món có gốc từ baguette thời Pháp thuộc nhưng đã được người Việt biến tấu mạnh mẽ theo khẩu vị bản địa. Ổ bánh thường có lớp vỏ giòn, ruột mềm, kẹp cùng thịt heo, chả lụa, pate, cà rốt và củ cải ngâm chua, rau mùi, mayonnaise và ớt, tạo nên sự hòa trộn của nhiều tầng vị trong cùng một món ăn.

CNN Travel mô tả bánh mì như một món có gốc từ baguette thời Pháp thuộc nhưng đã được người Việt biến tấu mạnh mẽ theo khẩu vị bản địa. (Ảnh: Vietravel)

Sự hấp dẫn của bánh mì nằm ở chỗ nó vừa nhanh, gọn, tiện, vừa đủ sức gợi ra một câu chuyện dài về khẩu vị và đời sống đô thị Việt Nam. Chỉ với một ổ bánh cầm tay, thực khách có thể cảm nhận được độ giòn của vỏ, vị béo của pate, vị đậm của thịt, vị chua thanh của đồ ngâm và mùi thơm đặc trưng của rau gia vị. Chính sự cân bằng ấy khiến bánh mì không chỉ là món ăn chống đói đơn thuần, mà trở thành một trải nghiệm ẩm thực hoàn chỉnh theo đúng nghĩa món ngon đường phố.

Điều đáng nói là khác với nhiều món nổi tiếng thường gắn với nhà hàng hoặc trải nghiệm du lịch bài bản, bánh mì lại rất gần gũi. Từ TP.HCM, Hà Nội tới Hội An, Đà Nẵng, món này có mặt ở xe đẩy, quầy nhỏ ven đường, tiệm lâu năm hay cả các cửa hàng hiện đại. Mức giá phổ biến chỉ vài chục nghìn đồng, thậm chí nhiều nơi vẫn có những ổ bánh mì bình dân quanh mốc 15.000 đồng. Chính sự dễ tiếp cận này khiến bánh mì mang một sức sống rất riêng: không xa xỉ, không cầu kỳ, nhưng đủ sức chinh phục cả người Việt lẫn du khách nước ngoài.

Không ồn ào như phở, nhưng bánh mì lại có lợi thế riêng trên bản đồ ẩm thực thế giới

Nếu phở thường được nhắc đến như một món nước giàu chiều sâu, cần thời gian nấu nướng và thưởng thức, thì bánh mì lại mang lợi thế của một món ăn có thể "đi cùng nhịp sống hiện đại". Nó dễ cầm, dễ mang theo, ăn nhanh nhưng vẫn đủ hương vị, lại có thể biến tấu linh hoạt theo từng vùng miền và khẩu vị. Có nơi thiên về pate – chả, có nơi nổi bật với thịt nướng, xíu mại, gà sả hay phiên bản chay. Chính khả năng biến hóa ấy giúp bánh mì dễ được đón nhận ở nhiều thị trường khác nhau.

Sự hấp dẫn của bánh mì nằm ở chỗ nó vừa nhanh, gọn, tiện, vừa đủ sức gợi ra một câu chuyện dài về khẩu vị và đời sống đô thị Việt Nam. (Ảnh: Vietravel)

Reuters cũng từng nhắc đến bánh mì như một ví dụ tiêu biểu cho sự giao thoa giữa ảnh hưởng Pháp và quá trình Việt hóa trong đời sống thường nhật. Nói cách khác, đây không chỉ là món ăn ngon, mà còn là một sản phẩm văn hóa rất đặc biệt: xuất phát từ dấu ấn lịch sử, nhưng qua thời gian đã trở thành một thứ rất Việt, rất địa phương, rất đời sống. Chính điều này khiến bánh mì có một câu chuyện đủ mạnh để đi cùng hương vị khi bước ra thế giới.

Ở góc độ đó, bánh mì đại diện cho một Việt Nam vừa truyền thống vừa linh hoạt, vừa chịu ảnh hưởng từ lịch sử vừa biết cách biến cái cũ thành cái rất riêng của mình. (Ảnh: Báo An Giang)

Việc bánh mì liên tiếp được truyền thông quốc tế nhắc tên cũng cho thấy một thực tế thú vị: khi nói về ẩm thực Việt, thế giới không chỉ nhìn vào những món nổi tiếng lâu nay như phở, mà còn ngày càng chú ý tới các món ăn đường phố bình dân nhưng giàu bản sắc. Ở góc độ đó, bánh mì đại diện cho một Việt Nam vừa truyền thống vừa linh hoạt, vừa chịu ảnh hưởng từ lịch sử vừa biết cách biến cái cũ thành cái rất riêng của mình.

Từ món ăn quen thuộc mỗi sáng đến "đại sứ" ẩm thực Việt

Sức hút của bánh mì hiện nay không chỉ dừng ở các bảng xếp hạng. Theo Vietnam News và Tuổi Trẻ, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 sẽ diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM từ ngày 23 đến 26/4/2026, quy tụ hơn 150 gian hàng và dự kiến đón hơn 200.000 lượt khách. Chủ đề của sự kiện năm nay gắn với việc đưa bánh mì Việt lan tỏa rộng hơn trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Chính sự dễ tiếp cận khiến bánh mì mang một sức sống rất riêng: không xa xỉ, không cầu kỳ, nhưng đủ sức chinh phục cả người Việt lẫn du khách nước ngoài. (Ảnh: Youtube)

Từ một bữa sáng vội trên đường đi làm, món ăn lót dạ của học sinh, sinh viên, tới lựa chọn quen thuộc của khách du lịch muốn thử "vị Việt" trong thời gian ngắn, bánh mì đang cho thấy một hành trình rất đặc biệt. Nó không cần mức giá cao, không cần không gian sang trọng, cũng không cần cách thưởng thức quá cầu kỳ. Nhưng chính từ sự bình dân ấy, bánh mì lại bước vào các danh sách ẩm thực quốc tế và dần trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận diện nhất của ẩm thực Việt Nam.

Nếu phở là niềm tự hào đã quá quen thuộc, thì bánh mì lúc này đang chứng minh một điều khác: đôi khi thứ làm nên "hương vị Việt" trong mắt thế giới lại không phải món cầu kỳ nhất, mà là món ăn giản dị, có thể mua ngay ở vỉa hè với giá chỉ từ khoảng 15.000 đồng, nhưng chứa trong đó đủ độ giòn, độ đậm, độ tươi và cả một câu chuyện văn hóa dài lâu.

(Theo CNN, Reuters, Nhân Dân)