Hoa hậu Việt có thành tích chấn động địa hạt nhan sắc lần đầu công bố clip đám cưới bí mật sau 2 năm

Theo Liên Hoa | 06-04-2026 - 16:45 PM | Lifestyle

Nhiều khoảnh khắc trong đám cưới đến nay mới được mỹ nhân này hé lộ.

Sau 2 năm về chung một nhà, H’Hen Niê khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu chia sẻ đoạn clip ghi lại toàn cảnh lễ cưới với ông xã Tuấn Khôi. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi loạt khoảnh khắc đời thường, ấm cúng và đậm bản sắc văn hoá mà trước đó chưa từng được công bố.

Trong clip, lễ cưới diễn ra tại nhà riêng của H'Hen Niê ở Đắk Lắk, theo đúng nghi thức truyền thống của người Ê Đê. Không gian buổi lễ được bài trí bên trong nhà sàn, sử dụng hoa tươi và các chi tiết trang trí mang gam màu ấm, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn tinh tế.

Điểm đặc biệt là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong trang phục của hai bên gia đình. Nhà gái diện trang phục thổ cẩm đặc trưng của người Ê Đê, trong khi nhà trai mặc áo dài truyền thống. Những hình ảnh này mang đến một đám cưới vừa mang đậm dấu ấn văn hoá, vừa có nét trang trọng của nghi lễ cưới hỏi Việt.

H'Hen Niê mặc đồ truyền thống, rạng rỡ trong ngày lên xe hoa

Không gian lễ cưới được trang trí tinh tế, ấm áp

Đáng chú ý, đoạn clip còn ghi lại khoảnh khắc nhà trai di chuyển đến rước dâu. Chú rể Tuấn Khôi xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, liên tục nở nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại. Một chi tiết gây chú ý là khoảnh khắc trao đồ cưới, không chỉ Tuấn Khôi mà mẹ chú rể cũng rất tỉ mỉ khi đeo vòng cổ cho con dâu. Vài khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ thấy H'Hen Niê được nhà chồng rất cưng chiều.

Đám cưới của H'Hen Niê được tổ chức trong không gian riêng tư, chỉ có gia đình và người thân tham dự. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự mộc mạc và ấm áp lại trở thành điểm khiến khán giả yêu thích. Thời điểm nàng hậu tổ chức đám cưới, mọi thông tin đều rất kín kẽ, đến khi người trong cuộc chia sẻ thì truyền thông và công chúng mới kịp vỡ oà theo.

Khoảnh khắc Tuấn Khôi rạng rỡ đến rước vợ

Nhà gái diện trang phục truyền thống trong ngày vui của H'Hen Niê

Vài khoảnh khắc có thể thấy H'Hen Niê rất được nhà chồng cưng chiều

Chồng nàng hậu là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi đã có khoảng thời gian yêu đương trong bí mật, bắt đầu hẹn hò vào năm 2018. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc. Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.

Thàng 9/2025, H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chờ sức khỏe ổn định hơn mới quyết định thông báo tin vui này với công chúng. Sau khi sinh con, H'Hen Niê tạm gác lại nhiều công việc để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nàng hậu tận hưởng trọn vẹn giai đoạn đầu làm mẹ, dành phần lớn thời gian bên con gái và chăm lo cho gia đình. Đồng hành cùng cô là ông xã Tuấn Khôi - người luôn âm thầm hỗ trợ vợ trong mọi việc, từ chăm con đến quán xuyến sinh hoạt hằng ngày.

Gia đình viên mãn của H'Hen Niê

Sau thời gian chăm sóc gia đình, H'Hen Niê đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

