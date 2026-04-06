Đông nghịt người tắm biển Đà Nẵng 'giải nhiệt'

Theo Nguyễn Thành | 06-04-2026 - 15:06 PM | Lifestyle

Sau nhiều ngày thời tiết dịu mát, nắng nóng quay trở lại đúng dịp cuối tuần qua khiến các bãi biển tại Đà Nẵng trở nên sôi động, đông nghịt người.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi tắm nổi tiếng như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Mân Thái…

Ghi nhận tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, từ khoảng 16h chiều dòng người kéo dài dọc bờ cát, trẻ em vui đùa, người lớn tắm biển giải nhiệt giữa cái nắng đầu hè. Các dịch vụ đi kèm như thuê ghế, dù, đồ ăn giải khát cũng hoạt động hết công suất. Không khí biển vì thế trở nên náo nhiệt, mang đậm sắc màu du lịch.

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, lượng khách tăng mạnh trong những ngày cuối tuần và dự báo sẽ tiếp tục duy trì khi thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng.

Bãi tắm số 3, khu vực công viên Biển Đông chật kín người tắm và hóng mát.

Một con sứa biển lớn xuất hiện ở bãi tắm số 1, khu vực công viên Biển Đông. Vào thời điểm giao mùa và nắng nóng, một số khu vực ven bờ có thể xuất hiện sứa biển. Người tắm nếu không chú ý có thể bị sứa chích, gây đau rát, dị ứng da, thậm chí nguy hiểm đối với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm. Du khách và người dân được khuyến cáo nên quan sát kỹ khu vực tắm, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không bơi ra ngoài phạm vi an toàn.

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã tăng cường lực lượng cứu hộ tại các bãi biển, thường xuyên phát loa cảnh báo, cắm cờ phân vùng khu vực an toàn và khu vực nguy hiểm. Người dân và du khách được khuyến nghị chỉ tắm trong khu vực có nhân viên cứu hộ trực, không bơi xa bờ, không tắm biển khi đã sử dụng rượu bia hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Đối với trẻ em, cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, tránh để trẻ tự ý xuống nước. Ngoài ra, việc trang bị áo phao, phao bơi khi cần thiết cũng là biện pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro.

Trước lượng khách sẽ tăng cao, Ban quản lý cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách. Đồng thời, khuyến khích mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ quy định khi tham gia các hoạt động trên biển.

Theo Nguyễn Thành

Dàn tiếp viên hàng không, mỹ nhân quốc tế đổ bộ ở bãi biển, resort Phú Quốc, Nha Trang

Dàn tiếp viên hàng không, mỹ nhân quốc tế đổ bộ ở bãi biển, resort Phú Quốc, Nha Trang Nổi bật

Tuổi 20 của con gái 1 NSƯT: Lái Maybach 8 tỷ, sống trong biệt thự hàng trăm m2 giữa TP.HCM, nhan sắc cực hút hồn

Tuổi 20 của con gái 1 NSƯT: Lái Maybach 8 tỷ, sống trong biệt thự hàng trăm m2 giữa TP.HCM, nhan sắc cực hút hồn Nổi bật

Cô gái 23 tuổi chịu đựng cơn đau đầu 7 ngày trước khi tim ngừng đập, thủ phạm chính là chiếc tủ lạnh

Cô gái 23 tuổi chịu đựng cơn đau đầu 7 ngày trước khi tim ngừng đập, thủ phạm chính là chiếc tủ lạnh

14:50 , 06/04/2026
Anh trai nước ngoài cầm lon giải khát ở sân bay Nội Bài, zoom cận thì hết hồn: "Là ai đã bán cho anh thứ này?"

Anh trai nước ngoài cầm lon giải khát ở sân bay Nội Bài, zoom cận thì hết hồn: "Là ai đã bán cho anh thứ này?"

14:45 , 06/04/2026
Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao?

Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao?

14:43 , 06/04/2026
Mua vàng lần đầu dễ mất tiền vì 5 điều: Nhiều người chỉ nhận ra sau khi đã lỗ

Mua vàng lần đầu dễ mất tiền vì 5 điều: Nhiều người chỉ nhận ra sau khi đã lỗ

14:32 , 06/04/2026

