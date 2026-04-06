Đông nghịt người tắm biển Đà Nẵng 'giải nhiệt'
Sau nhiều ngày thời tiết dịu mát, nắng nóng quay trở lại đúng dịp cuối tuần qua khiến các bãi biển tại Đà Nẵng trở nên sôi động, đông nghịt người.
Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã tăng cường lực lượng cứu hộ tại các bãi biển, thường xuyên phát loa cảnh báo, cắm cờ phân vùng khu vực an toàn và khu vực nguy hiểm. Người dân và du khách được khuyến nghị chỉ tắm trong khu vực có nhân viên cứu hộ trực, không bơi xa bờ, không tắm biển khi đã sử dụng rượu bia hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.
Đối với trẻ em, cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, tránh để trẻ tự ý xuống nước. Ngoài ra, việc trang bị áo phao, phao bơi khi cần thiết cũng là biện pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro.
Trước lượng khách sẽ tăng cao, Ban quản lý cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách. Đồng thời, khuyến khích mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ quy định khi tham gia các hoạt động trên biển.
Tiền phong