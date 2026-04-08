Danh tính chàng trai mặc áo Grab có vợ đẹp như "thần vệ nữ" đời thực, check-in bãi biển Đà Nẵng gây sốt

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi người nước ngoài check-in tại bãi biển và khu resort ở Đà Nẵng (Việt Nam), nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn.

Clip check outfit hài hước của cặp đôi trong chuyến du lịch Đà Nẵng đang viral. Nguồn: Iloveeely

Điểm gây bàn tán nhiều nhất chính là ngoại hình của cả hai. Cô gái sở hữu visual nổi bật, từ gương mặt đến vóc dáng đều sắc nét, hoàn hảo đến mức nhiều người thoạt nhìn còn nhầm là… nhân vật AI. Trong khi đó, chàng trai cũng không hề lép vế, giữ phong độ điển trai trong mọi khung hình, dù diện trang phục đơn giản.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, cặp đôi còn gây thích thú khi bắt trend khoe outfit. Nếu cô gái theo đuổi hình ảnh sang chảnh, quyến rũ thì chàng trai lại “đối lập” hoàn toàn với loạt trang phục mang tính giải trí như áo phông in chữ “Tôi yêu Đà Nẵng”, thậm chí cả đồng phục Grab, xen kẽ với những outfit đời thường như áo thun, sơ mi.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò: “Tưởng AI thật chứ”, “Vừa đẹp vừa hài, cho hỏi hai người này là ai?”, “Trai tài gái sắc đúng nghĩa”, …

Hiện tại, clip này đã thu về hơn 1,4 triệu view. Netizen cũng đang tò mò danh tích của cặp đôi này. Cả hai đang có chuyến du lịch Việt Nam hay sao?

Tuy nhiên, theo tìm hiểu đây không phải nội dung mới. Đoạn video đang viral trở lại do một kênh TikTok đăng tải lại, đúng vào thời điểm đầu hè - giai đoạn được xem là “mùa vàng” của du lịch biển tại Việt Nam. Đây cũng là lúc lượng khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tìm kiếm, khám phá các điểm đến như Đà Nẵng, Hội An trên mạng xã hội cũng gia tăng rõ rệt. Trong bối cảnh đó, những nội dung liên quan đến trải nghiệm du lịch, đặc biệt là các clip có yếu tố hình ảnh bắt mắt, dễ gây ấn tượng thị giác như video của cặp đôi này, càng có cơ hội được “đẩy” lại và lan truyền mạnh.

Theo đó, cặp đôi này từng có chuyến du lịch Hội An - Đà Nẵng kéo dài nhiều ngày vào khoảng tháng 8/2025. Lịch trình chủ yếu xoay quanh nghỉ dưỡng tại resort và tham quan các bãi biển nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Cặp đôi và loạt ảnh check-in đẹp như mơ ở Đà Nẵng.

Người đẹp có body siêu thực.

Thời điểm này, cô gái hào hứng chia sẻ trên Instagram cá nhân hơn 1,1 triệu follower rằng đang rất yêu thành phố Đà Nẵng. cô nàng nhận xét trải nghiệm du lịch ở Việt Nam là trên cả tuyệt vời. Mọi thứ, từ không gian sống đến đồ ăn đều 10 điểm, và nhất định sẽ quay trở lại.

“Tôi có thể tận hưởng cả ngày! Các cơ sở như y tế, spa và tennis,... đều có đủ.

Cả ngày ở resort vì ngủ ngon quá. Ăn chơi không thiếu.

Và điều tôi ngưỡng mộ nhất là tất cả các món ăn đều ngon”, cô chia sẻ.

Khi ghé thăm Phố cổ Hội An cô nàng lại tiếp tục được trải nghiệm thêm nhiều dịch vụ thú vị khác như như yoga, lướt sóng và chèo thuyền kayak ngoài trời. Và những ngày tiếp theo lại tiếp tục trải nghiệm tham quan vườn, làm đèn lồng.

Cả hai chia sẻ nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyến du lịch Việt Nam.

Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực lifestyle và du lịch, thường xuyên di chuyển và chia sẻ hành trình cá nhân trên mạng xã hội. Gần đây, họ tiếp tục xuất hiện tại nhiều điểm đến như Trung Quốc, Bali (Indonesia)… khiến không ít người kỳ vọng cặp đôi sẽ sớm quay lại Việt Nam.

Cặp đôi này hiện là người mẫu, kinh doanh mỹ phẩm, thời trang và gần đây nhất còn tổ chức thêm các tour du lịch.

Cô gái là Yeyoung (thường gọi là lloveeely), có 1,2 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram cá nhân, nơi cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cá nhân, công việc. Yeyoung thu về lượng người hâm mộ đông đảo khi sở hữu body đồng hồ cát tuyệt đẹp cùng nhan sắc như búp bê, được mệnh danh là "Thần vệ nữ" đời thực.

Trong khi đó, đàng trai có tên Ji Sun - người mẫu, MC tại Hàn Quốc có 518N follower trên Instagram. Ji Sun sở hữu vẻ ngoài điển trai, body 6 múi săn chắc nhờ tập luyện thể hình. Khi đứng cạnh bạn gái xinh đẹp, cả hai được khen ngợi như một cặp đôi trong truyện ngôn tình bước ra.

Cả hai dành rất nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Cả hai từng nổi tiếng với clip cầu hôn được ví như tổng tài và thư ký trong phim ngôn tình vào tháng 10/2024, sau 2 năm hẹn hò. Đến 1 năm sau, vào tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới.

Cặp đôi từng nổi tiếng khoảnh khắc cầu hôn này vào tháng 10/2024.