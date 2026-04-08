Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một điểm đến ở Việt Nam vừa được tạp chí Mỹ xếp hạng “thị trấn đẹp nhất hành tinh”, còn dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch

Ánh Lê | 08-04-2026 - 11:00 AM | Lifestyle

Mới đây, thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã được vinh danh trong danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới do tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller bình chọn.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch chậm (slow travel) ngày càng được ưa chuộng, những điểm đến mang vẻ đẹp nguyên sơ, không gian yên bình và trải nghiệm bản địa chân thực đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách quốc tế. Thay vì các đô thị đông đúc hay khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, nhiều người có xu hướng tìm đến những nơi gần gũi, riêng tư để dành thời gian khám phá sâu hơn văn hóa địa phương.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveller, Sa Pa là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng du lịch chậm đang lên ngôi. Nằm giữa vùng núi Tây Bắc, thị trấn gây ấn tượng với không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gồm núi non trùng điệp, ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking đặc sắc.

Không chỉ nổi bật về thiên nhiên, Sa Pa còn hấp dẫn du khách nhờ đời sống văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc bản địa. Nhịp sống chậm rãi và bầu không khí trong lành mang lại trải nghiệm sâu sắc về thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Ngoài Sa Pa, nhiều thị trấn nổi tiếng khác trên thế giới cũng được vinh danh trong bảng xếp hạng năm nay như Rovinj (Croatia), Kinsale (Ireland), Varenna (Ý), Perast (Montenegro), Chefchaouen (Ma-rốc), Albarracín (Tây Ban Nha), Ban Rak Thai (Thái Lan), Baños (Ecuador), Bar Harbor (Mỹ), Biei (Nhật Bản), Bled (Slovenia), Bocas del Toro (Panama), Colonia del Sacramento (Uruguay), Castle Combe (Anh) và Esperance (Úc).

Một điểm đến ở Việt Nam vừa được tạp chí Mỹ xếp hạng “thị trấn đẹp nhất hành tinh”, còn dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch - Ảnh 2.

 Sự xuất hiện của Sa Pa trong danh sách của Condé Nast Traveller được xem là minh chứng cho sức hút bền vững của các điểm đến thiên nhiên và văn hóa bản địa của Việt Nam trong xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng trải nghiệm sâu và bền vững hơn.

Đầu năm 2026, Sa Pa cũng được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda gọi tên là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Theo thống kê của Agoda, khi so sánh lượt tìm kiếm và đặt phòng quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025 với cùng kỳ năm 2024, “thị trấn trong sương” đã tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu khu vực. Kết quả này phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với các điểm đến thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa tại Việt Nam.

Việc tăng 15 bậc chỉ trong một năm trên bảng xếp hạng của Agoda đã tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến vùng cao Tây Bắc này trên bản đồ du lịch khu vực.

(Tổng hợp)

Thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu của Thụy Sỹ tung tuyệt tác mang cả vũ trụ lên cổ tay phái đẹp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên