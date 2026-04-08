Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc đồng hồ của Đỗ Duy Mạnh bị mất có gì đặc biệt mà giá lên tới hơn 1 tỷ?

Theo Chiến My | 08-04-2026 - 09:33 AM | Lifestyle

Chiếc đồng hồ mang ý nghĩa đặc biệt đối với trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Tối 7/4, trung vệ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi đăng tải thông tin về việc bị mất một chiếc đồng hồ cao cấp thương hiệu Audemars Piguet trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, chiếc đồng hồ mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt đối với anh.

Cầu thủ sinh năm 1996 cho biết sự việc xảy ra sau chuyến di chuyển từ Hà Nam về Hà Nội, ngay sau trận đấu với Malaysia. Anh đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để tìm lại tài sản.

Chiếc đồng hồ có giá trị ước tính gần 1,5 tỷ đồng và mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt đối với trung vệ Duy Mạnh

Nam trung vệ mong muốn tìm lại đồng hồ nhãn hiệu Audemars Piguet như hình có số Series: TH1422M màu xanh

Chiếc đồng hồ mà Đỗ Duy Mạnh sử dụng thuộc dòng Royal Oak Offshore của Audemars Piguet, một trong những biểu tượng của phân khúc đồng hồ thể thao xa xỉ trên thế giới. Dòng sản phẩm này nổi bật với thiết kế góc cạnh, kích thước lớn và phong cách mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự năng động nhưng vẫn đề cao tính thủ công cơ khí.

Phiên bản Duy Mạnh sở hữu có đường kính mặt khoảng 43mm, sử dụng vỏ thép không gỉ kết hợp vành bezel ceramic - vật liệu cao cấp giúp tăng khả năng chống trầy xước. Mặt kính sapphire chống lóa cho phép quan sát rõ cả mặt số lẫn bộ máy bên trong, trong khi dây đeo cao su mang lại sự thoải mái và phù hợp với các hoạt động thường ngày.

Bên trong đồng hồ là bộ máy tự động Calibre 4401 do chính Audemars Piguet phát triển, tích hợp chức năng chronograph flyback - cho phép bấm giờ liên tục mà không cần dừng lại. Bộ máy này có khả năng trữ cót khoảng 70 giờ, đi kèm mức chống nước 100 mét, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong điều kiện sinh hoạt và vận động.

Với mức giá trên thị trường dao động khoảng 1-1,5 tỷ đồng, Royal Oak Offshore không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn được xem như một tài sản giá trị cao, thường được giới sưu tầm và người nổi tiếng lựa chọn.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore có thiết kế mạnh mẽ, đường kính mặt 43mm, phù hợp với phong cách nam tính và năng động

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự quan tâm, đồng thời hy vọng trung vệ đội tuyển Việt Nam sớm tìm lại được món tài sản có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo Chiến My

Đời sống pháp luật

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên