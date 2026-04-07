Ô tô điện dùng hệ sinh thái Huawei và Xiaomi 'chốt' hơn 3.000 đơn sau một giờ

Liên doanh GAC-Toyota vừa xuất xưởng mẫu xe thuần điện kích thước lớn mang tên bZ7. Mẫu xe này được phân phối với 5 phiên bản, mức giá sau khi áp dụng các ưu đãi hỗ trợ dao động từ 147.800 đến 199.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 565 - 764 triệu đồng).

Theo công bố từ nhà sản xuất, chỉ trong một giờ đầu tiên sau khi mở bán, bZ7 đã ghi nhận hơn 3.100 đơn đặt hàng xác nhận.

Về ngoại thất, bZ7 sở hữu thiết kế dòng xe coupe với phần đuôi vuốt dốc về phía sau. Xe có chiều dài 5.130 mm, rộng 1.965 mm, cao 1.506 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.020 mm. Điểm nhấn ở phần đầu xe là dải đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ C và lưới tản nhiệt phía dưới được mở rộng.

Không gian bên trong xe được trang bị hệ thống buồng lái thông minh HarmonyOS 5.0 của Huawei. Hệ thống này hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói bốn vùng, cho phép thực hiện nhiều lệnh liên tiếp. Đáng chú ý, Toyota bZ7 còn tích hợp hệ sinh thái trong xe của Xiaomi, hỗ trợ ứng dụng quản lý nhà thông minh và các nút bấm vật lý kết nối không dây. Cả hai hàng ghế trước và sau đều có chức năng thông gió, sưởi ấm và xoa bóp.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng hệ truyền động điện Drive ONE của Huawei, sản sinh công suất tối đa 207 kWh (tương đương 278 mã lực). Xe được trang bị pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 71,35 kWh và 88,13 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Trung Quốc, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 710 km sau một lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh cho phép xe đi thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao trên bZ7 được cung cấp bởi Momenta R6, sử dụng cảm biến quang học tầm xa (LiDAR) cùng 27 cảm biến khác nhau, hỗ trợ tự động lái trên đường cao tốc, dẫn đường trong đô thị và đỗ xe tự động ở nhiều kịch bản mà không mất phí duy trì hàng tháng.

Khung gầm của xe được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp với bộ giảm chấn điều khiển thông minh và hệ thống quét mặt đường trước, giúp xe tự động điều chỉnh trạng thái hệ thống treo dựa trên dữ liệu mặt đường phía trước để tăng độ êm ái.