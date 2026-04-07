Ô tô điện dùng hệ sinh thái Huawei và Xiaomi 'chốt' hơn 3.000 đơn sau một giờ

Theo Hùng Cường | 07-04-2026 - 22:26 PM | Lifestyle

Mẫu xe điện Toyota bZ7 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc, thu hút lượng lớn khách hàng nhờ tích hợp công nghệ của Huawei và Xiaomi.

Liên doanh GAC-Toyota vừa xuất xưởng mẫu xe thuần điện kích thước lớn mang tên bZ7. Mẫu xe này được phân phối với 5 phiên bản, mức giá sau khi áp dụng các ưu đãi hỗ trợ dao động từ 147.800 đến 199.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 565 - 764 triệu đồng).

Theo công bố từ nhà sản xuất, chỉ trong một giờ đầu tiên sau khi mở bán, bZ7 đã ghi nhận hơn 3.100 đơn đặt hàng xác nhận.

Về ngoại thất, bZ7 sở hữu thiết kế dòng xe coupe với phần đuôi vuốt dốc về phía sau. Xe có chiều dài 5.130 mm, rộng 1.965 mm, cao 1.506 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.020 mm. Điểm nhấn ở phần đầu xe là dải đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ C và lưới tản nhiệt phía dưới được mở rộng.

Không gian bên trong xe được trang bị hệ thống buồng lái thông minh HarmonyOS 5.0 của Huawei. Hệ thống này hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói bốn vùng, cho phép thực hiện nhiều lệnh liên tiếp. Đáng chú ý, Toyota bZ7 còn tích hợp hệ sinh thái trong xe của Xiaomi, hỗ trợ ứng dụng quản lý nhà thông minh và các nút bấm vật lý kết nối không dây. Cả hai hàng ghế trước và sau đều có chức năng thông gió, sưởi ấm và xoa bóp.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng hệ truyền động điện Drive ONE của Huawei, sản sinh công suất tối đa 207 kWh (tương đương 278 mã lực). Xe được trang bị pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 71,35 kWh và 88,13 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Trung Quốc, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 710 km sau một lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh cho phép xe đi thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao trên bZ7 được cung cấp bởi Momenta R6, sử dụng cảm biến quang học tầm xa (LiDAR) cùng 27 cảm biến khác nhau, hỗ trợ tự động lái trên đường cao tốc, dẫn đường trong đô thị và đỗ xe tự động ở nhiều kịch bản mà không mất phí duy trì hàng tháng.

Khung gầm của xe được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp với bộ giảm chấn điều khiển thông minh và hệ thống quét mặt đường trước, giúp xe tự động điều chỉnh trạng thái hệ thống treo dựa trên dữ liệu mặt đường phía trước để tăng độ êm ái.

Số phận của ái nữ nhà tập đoàn Huawei từ bỏ thân phận "công chúa", 5 năm chấp nhận nếm mật nằm gai trong showbiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ nghệ sĩ không đi diễn vẫn giàu có bậc nhất showbiz Việt: Tài sản vượt 400 tỷ, 5 két sắt kim cương, được sắc phong tước vị "Công chúa châu Á

Nữ nghệ sĩ không đi diễn vẫn giàu có bậc nhất showbiz Việt: Tài sản vượt 400 tỷ, 5 két sắt kim cương, được sắc phong tước vị "Công chúa châu Á Nổi bật

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được thừa hưởng 88 nghìn tỷ sau khi vợ tỷ phú qua đời

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được thừa hưởng 88 nghìn tỷ sau khi vợ tỷ phú qua đời Nổi bật

Nơi vừa được ông Trịnh Văn Quyết đăng lên Facebook, có tầm nhìn ‘toạ sơn hướng hải’ độc nhất Việt Nam, tạp chí Mỹ khẳng định đẹp top 3 thế giới

Nơi vừa được ông Trịnh Văn Quyết đăng lên Facebook, có tầm nhìn ‘toạ sơn hướng hải’ độc nhất Việt Nam, tạp chí Mỹ khẳng định đẹp top 3 thế giới

22:09 , 07/04/2026
Thêm 1 người trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua vé online

Thêm 1 người trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua vé online

21:25 , 07/04/2026
Nữ NSND quyền lực miền Nam 89 tuổi tới thăm mộ Vũ Linh, gây chú ý khi nói "mới 18 tuổi thôi"

Nữ NSND quyền lực miền Nam 89 tuổi tới thăm mộ Vũ Linh, gây chú ý khi nói "mới 18 tuổi thôi"

21:15 , 07/04/2026
Không thể nhận ra sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế từng kiếm 3,3 tỷ, trở thành "cỗ máy in tiền" nuôi gia đình từ năm 4 tuổi

Không thể nhận ra sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế từng kiếm 3,3 tỷ, trở thành "cỗ máy in tiền" nuôi gia đình từ năm 4 tuổi

20:59 , 07/04/2026

