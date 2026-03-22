Số phận của ái nữ nhà tập đoàn Huawei từ bỏ thân phận "công chúa", 5 năm chấp nhận nếm mật nằm gai trong showbiz

Diêu An Na là con gái của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei. Năm 2021, cô gây bất ngờ khi tuyên bố gia nhập giới giải trí. Kể từ thời điểm đó, Diêu An Na liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bị chê bai về cả ngoại hình lẫn năng lực nghệ thuật. Không ít khán giả cho rằng cô đang dựa vào xuất thân “con nhà tài phiệt” để mở đường trong showbiz. Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, Diêu An Na hiện tại đã có nhiều đổi khác.

Từ bỏ thân phận "công chúa", chấp nhận nếm mật nằm gai trong showbiz

Diêu An Na sinh năm 1998, là con gái của CEO Huawei Nhậm Chính Phi với người vợ thứ hai Diêu Lăng. Năm 2021, cô thông báo đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng Thiên Hạo Thịnh Thế, công ty quản lý của Trần Phi Vũ, Thích Vy, Lý Trị Đình... Ra mắt chưa lâu, Diêu An Na đã cho thấy hậu thuẫn khủng của mình khi trở thành gương mặt trang bìa tạp chí danh tiếng, tham gia show giải trí ăn khách Nhà hàng Trung Hoa và liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc được đầu tư khủng.

Tuy nhiên, ái nữ của ông Nhậm Chính Phi không được công nhận về mặt tài năng, liên tục bị khán giả chê bai. Các sản phẩm âm nhạc Diêu An Na phát hành đều bị chê giọng hát khó nghe, vũ đạo dở. Diêu An Na còn bị đánh giá thiếu tính giải trí, biểu hiện nhạt nhẽo và kém nhiệt tình khi hoạt động nghệ thuật. Sau đó, Diêu An Na thử sức với phim ảnh. Cô từng tham gia phim Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Lạc Bộ Nhân Tâm, Lạp Băng, Vách Núi Nhô Trên Bãi Biển, Đường Cung Kỳ Án... Tuy nhiên, ngoài vai phụ được khen ngợi diễn xuất trong Đi Đến Nơi Có Gió, màn thể hiện của "công chúa Huawei" trên màn ảnh chưa từng được đánh giá cao.

Dẫu bị chê về mọi mặt, Diêu An Na vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục bám trụ ở showbiz. Cô được cho biết đã từ bỏ thân phận công chúa, cuộc sống sướng như tiên ở gia đình tỷ phú để chịu khổ trong ngành giải trí. Theo tờ Sohu, Diêu An Na đã dọn khỏi căn biệt thự trị giá 500 triệu NDT (1.800 nghìn tỷ đồng) của gia đình để sống trong căn hộ 133m2, có giá 16 triệu NDT (57 tỷ đồng) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để tiện cho việc đi làm.

"Nhị công chúa Huawei" cũng từ bỏ lối sống xa hoa, chấp nhận ăn cơm hộp đạm bạc, nguội lạnh giống hệt tất cả nhân viên trong đoàn phim. Mỗi khi Diêu An Na xuất hiện rất khó để tìm thấy trên người cô những trang phục hàng hiệu đắt đỏ. Thay vào đó Diêu An Na chỉ mặc áo phông hơn trăm NDT, đi giày thể thao bình dân, thậm chí từng bị bắt gặp mặc áo khoác denim mua trên Pinduoduo với giá chỉ 39 NDT (149.000 đồng).

Khi tham gia bộ phim Lão Cửu, để vào vai bà chủ tiệm làm đẹp ở một thị trấn nhỏ Đông Bắc (Trung Quốc), cô đến địa phương sống trước một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Diêu An Na không màng thân phận con gái tỷ phú, xin vào làm phụ việc bưng bê và lau bàn không lương tại quán ăn nhỏ chỉ để học giọng địa phương chuẩn, trải nghiệm cuộc sống đời thường của tầng lớp bình dân.

Sở hữu gia thế hơn người, nhưng Diêu An Na có tính cách khiêm tốn, biết người biết ta. Tại Đêm Weibo 2026, khi các ngôi sao khác trên thảm đỏ thi nhau khoe sắc và tranh vị trí trung tâm, Diêu An Na lại lặng lẽ đứng ở rìa ngoài cùng lúc cùng đoàn phim Kinh Trập Vô Thanh đổ bộ sự kiện. Trong hội trường, cô cũng chọn ngồi hàng ghế phía sau cùng, thay vì dựa vào bối cảnh gia đình của mình để lấy chỗ đẹp gây chú ý. Một nhân viên tại hiện trường tiết lộ: "Cô ấy khiêm tốn, kín đáo đến mức suýt không ai nhận ra, hoàn toàn không giống một công chúa của gia đình tài phiệt Trung Quốc".

Chia sẻ với truyền thông, Diêu An Na từng thẳng thừng bày tỏ rằng cô không thích việc bị gọi dưới tên cha mình trùm công nghệ Nhậm Chính Phi và cả đế chế Huawei. Thậm chí, khi tham gia Nhà Hàng Trung Hoa, Diêu An Na đã phải đề nghị đàn chị Ninh Tịnh không nhắc đến người cha tỷ phú hay gọi cô là "công chúa Huawei".

"Đúng như mọi người nói, tôi là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng tôi không muốn cậy vào gia thế để thăng tiến. Tôi luôn muốn thoát mác ái nữ nhà Huawei, vượt qua cái bóng của cha và chị gái nhằm chứng minh thành quả làm nghề của mình đều đến từ thực lực. Hoàn cảnh gia đình giúp tôi được chú ý nhiều hơn những nghệ sĩ trẻ khác khi đặt chân vào showbiz. Tuy nhiên, đây cũng là điều khiến tôi luôn bị tiếng dựa hơi gia thế, nhận những đánh giá khắt khe từ khán giả", Diêu An Na trải lòng về áp lực cô đối mặt với Harper’s Bazaar.

Lột xác nhan sắc ngoạn mục

Do đó, Diêu An Na buộc phải thay đổi bản thân, chuyển mình sang hình ảnh "công chúa phá cách". Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, hiện tại, Diêu An Na có vẻ ngoài khác lạ, sở hữu vóc dáng và nhan sắc thăng hạng hơn trước. Cô giảm cân, tập luyện thể thao để có thân hình thon gọn, săn chắc và gương mặt sắc sảo. Sau đó, Diêu An Na cắt đi mái tóc dài, để tóc tém phóng khoáng ăn mặc trẻ trung, năng động và gợi cảm để làm mới hình ảnh. Đây cũng là những yếu tố giúp cô nàng thăng hạng nhan sắc và trở nên khác biệt.

Nguồn: Sina, Weibo