Từ hôm nay, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, thay thế Thông tư 48 trước đó, có hiệu lực từ hôm nay 4/3.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là lần đầu tiên quy định trần giờ dạy trực tiếp trên lớp theo hướng giảm so với trước đây.

Theo quy định mới, giáo viên dạy nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày chỉ còn giảng dạy tối đa 5 giờ 30 phút/ngày. Trong khi đó, tại Thông tư 48 ban hành năm 2011, giáo viên phải dạy đủ 6 giờ/ngày. Như vậy, mỗi ngày giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp so với quy định cũ.

Với giáo viên dạy 1 buổi/ngày, định mức 4 giờ/ngày được giữ nguyên.

Từ ngày 4/3, thời gian đứng lớp đối với giáo viên mầm non giảm 30 phút/ ngày. (Ảnh minh họa)

Không chỉ điều chỉnh giờ dạy trực tiếp, thông tư mới còn làm rõ cấu trúc 40 giờ làm việc/tuần của giáo viên mầm non. Thay vì chỉ quy định chung “đảm bảo 40 giờ/tuần” như trước, Thông tư mới xác định cụ thể thời gian làm việc bao gồm giờ giảng dạy, thời gian chuẩn bị bài, đón - trả trẻ, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu nghề nghiệp. Cách quy định này nhằm tránh cách hiểu chỉ tính riêng giờ đứng lớp.

Thông tư mới cũng bổ sung hàng loạt trường hợp được giảm định mức giờ dạy mà trước đây chưa được quy định cụ thể trong Thông tư 48. Chẳng hạn, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ/tuần, tổ phó chuyên môn giảm 1 giờ/tuần; giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí như bí thư Đoàn, văn thư, thư viện hoặc hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được giảm 2 giờ/tuần. Giáo viên trong thời gian tập sự và giáo viên nữ có con dưới 12 tháng tuổi được giảm 5 giờ/tuần.

Bên cạnh đó, văn bản mới quy định cụ thể việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy. Giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo điều động hoặc làm giám khảo hội thi có thể được tính quy đổi sang giờ dạy theo nguyên tắc 1 giờ thực tế tương đương 1 giờ dạy. Tuy nhiên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng không được sử dụng cơ chế quy đổi để thay thế hoàn toàn nghĩa vụ giảng dạy.

Định mức giảng dạy của cán bộ quản lý cơ bản giữ nguyên như trước. Hiệu trưởng giảng dạy 2 giờ/tuần, phó hiệu trưởng 4 giờ/tuần, đồng thời vẫn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý theo Điều lệ trường mầm non.