Nữ NSND quyền lực miền Nam 89 tuổi tới thăm mộ Vũ Linh, gây chú ý khi nói "mới 18 tuổi thôi"

Theo Tùng Ninh | 07-04-2026 - 21:15 PM | Lifestyle

Dù ở tuổi 89, NSND Kim Cương vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn.

Mới đây, NSND Kim Cương đã từ TP.HCM tới tận Nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương để thăm mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì NSND Kim Cương năm nay đã 89 tuổi nhưng vẫn không quản lặn lội đường xa tới thăm mộ đàn em kém mình đến tận 21 tuổi.

Dù ở tuổi 89, NSND Kim Cương vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà tự đi lại bình thường, không cần người đỡ và lưng vẫn thẳng. Nữ nghệ sĩ mặc áo dài chỉn chu, đeo trang sức vô cùng quý phái, liên tục cười nói với mọi người xung quanh, cho thấy bà vẫn còn nhiều năng lượng.

Đặc biệt, NSND Kim Cương luôn xưng chị với mọi người, kể cả những người đáng tuổi con cháu mình, để giữ được sự trẻ trung.

Biết NSND Kim Cương tới, đông đảo khán giả xung quanh cũng tới mộ để được gặp bà, cho thấy bà vẫn là một tên tuổi lớn, có sức hút trong lòng khán giả. Có người hỏi bà bao nhiêu tuổi, bà cưới đáp: "Mới 18 tuổi thôi".

Nữ nghệ sĩ xúc động thắp hương cho Vũ Linh, đưa tay lên di ảnh để tưởng nhớ đàn em.

Không chỉ thăm mộ Vũ Linh, NSND Kim Cương còn tới thăm mộ và thắp hương cho nhiều đàn em khác cũng nằm tại nghĩa trang nghệ sĩ như NSND Thanh Kim Huệ… Bà tâm sự nhiều điều với các đàn em.

NSND Kim Cương được mệnh danh là "Kỳ nữ" của sân khấu Việt Nam, nổi danh với cả vai trò diễn viên, tác giả và bầu show. Bà là người sáng lập đoàn kịch nói Kim Cương, góp công lớn trong việc định hình và phát triển thể loại kịch tâm lý xã hội miền Nam. Với bút danh Hoàng Dũng, bà đã viết nhiều kịch bản kinh điển như Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo.

Bên cạnh nghệ thuật, bà còn được biết đến là một nhà hoạt động thiện nguyện bền bỉ, dành nhiều tâm huyết cho các công tác xã hội. Hiện tại, dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, tầm ảnh hưởng và những đóng góp của bà vẫn là di sản lớn cho nền văn hóa nước nhà.

