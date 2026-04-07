Sóng gió hôn nhân của thiên thần nội y Hê Mông Dao và cậu ấm gia tộc trùm sóng bạc
Rộ tin nàng siêu mẫu quyết ly hôn chồng sau lùm xùm "bị cắm sừng".
Hôn nhân của Hề Mộng Dao đang gặp sóng gió?
Sau khi tin đồn siêu mẫu Victoria’s Secret Hề Mộng Dao bị chồng “cắm sừng” lan rộng, cuộc hôn nhân của cô và cậu ấm gia tộc “trùm sòng bạc” đang được công chúng hết mực quan tâm. Mới đây, có nguồn tin cho biết “Thiên thần nội y” đã yêu cầu ly hôn với chồng và giành quyền nuôi con gái, khiến thiếu gia Hà Du Quân tức giận tới mức hất tung cái bàn.
Đáng chú ý, khi biết vợ chồng con trai lục đục, bà tư Lương An Kỳ không hề bênh con trai chằm chặp mà muốn tìm cách vun đắp, xoa dịu mâu thuẫn. Bởi lẽ, bà biết những năm gần đây, Hề Mộng Dao đã đóng góp rất nhiều cho gia đình nhỏ của mình, đồng thời việc tan vỡ hôn nhân theo cách này có thể mang lại điều tiếng không hay cho quý tử.
Mặc dù thông tin này chưa được nguồn chính thống nào xác nhận, chưa rõ thực hư thế nào nhưng trang QQ cho rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi Hề Mộng Dao - Hà Du Quân đang đứng bên bờ đổ vỡ.
Giữa tháng 1 năm nay, thông tin Hà Du Quân ngoại tình bất ngờ được tung ra giữa đêm khuya và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Dù không có ảnh chụp hay thông tin chi tiết về việc “ăn nem ăn chả” nhưng vẫn khiến dân tình bàn tán xôn xao. Bởi lẽ, con trai “trùm sòng bạc” có thái độ khá bất thường, làm netizen thấy có gì đó sai sai.
Phải biết rằng trước kia, Hà Du Quân từng vướng phải không ít thị phi, trong đó phải kể đến tin đồn có con ngoài giá thú, cùng lúc hẹn hò với cặp chị em sinh đôi - nhóm nhạc nữ đình đám 1 thời BY2 hay nghi vấn có quan hệ “vượt quá giới hạn” với em gái ruột Hà Siêu Hân. Khi đó, Hà Du Quân đều phản ứng cực nhanh và thể hiện thái độ cứng rắn, thậm chí tag thẳng tên người tung tin, yêu cầu: “ Nếu có chứng cứ thì lôi ra đây!”. Anh còn “đe ngầm” rằng muốn khởi kiện những kẻ bịa đặt để kiếm số tiền bồi thường lên tới 100 triệu NDT (382,6 tỷ đồng).
Thế nhưng giờ đây, trước tin đồn ngoại tình, Hà Du Quân lại im hơi lặng tiếng suốt mười mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi dư luận mất kiểm soát mới ra mặt phản bác. Hơn nữa, cư dân mạng còn chỉ ra rằng cặp đôi này từng bị chộp được khoảnh khắc cãi nhau. Khi đó, Hà Du Quân tỏ vẻ rất nóng giận, hất tay vợ, một mình lên xe rời đi, để Hề Mộng Dao bơ vơ một mình. Điều này khiến dân tình càng tin tưởng rằng vợ chồng hào môn đang có biến căng.
Thiên thần nội y và món quà 369 tỷ đồng nhờ vào việc sinh quý tử
Hề Mộng Dao là một trong những siêu mẫu hàng đầu Cbiz, từng sải bước và tỏa sáng trên sàn Victoria’s Secret. Còn Hà Du Quân là con trai của “trùm sòng bạc” Hà Hồng Sân và bà tư Lương An Kỳ. Tháng 7/2019, cặp đôi về chung nhà sau màn cầu hôn hoành tráng với 9.999 bông hồng.
Sau khi thành dâu hào môn, Hề Mộng Dao từng có quãng thời gian vô cùng khó khăn, bị mẹ chồng coi thường. Cô phải sống ở khách sạn một thời gian dài, không được chính thức bước chân vào cửa nhà họ Hà. Mãi sau khi sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái) và dùng sự nổi tiếng của mình hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng, “thiên thần nội y” mới dần được mẹ chồng chấp nhận, chỉ dạy việc kinh doanh.
Sau khi sinh con trai đầu lòng trong cùng năm, Hề Mộng Dao được gia đình chồng thưởng 100 triệu NDT (khoảng 369 tỷ đồng) như một món quà chúc mừng, đồng thời còn nhận thêm biệt thự giá trị từ cha chồng. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục được mẹ chồng tặng căn hộ cao cấp cùng nhiều trang sức quý hiếm, và sau khi sinh con thứ hai vào năm 2021, gia đình chồng còn lập quỹ giáo dục cho cháu nội.
Về phía Hà Du Quân, anh cũng thể hiện sự chiều chuộng khi tặng vợ biệt thự trị giá khủng, góp phần tạo nên hình ảnh một cuộc hôn nhân xa hoa, được bao bọc bởi khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài viên mãn, cuộc sống của cặp đôi vẫn nhiều lần vướng phải tin đồn đời tư, đặc biệt là những nghi vấn liên quan đến chuyện con riêng hay các mối quan hệ cá nhân của Hà Du Quân.
Trước những thông tin này, anh đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, khẳng định đó là tin đồn vô căn cứ và nhấn mạnh việc phải bảo vệ gia đình trước những ảnh hưởng tiêu cực. Dù vậy, Hề Mộng Dao và chồng vẫn duy trì hình ảnh khá cởi mở trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con cái, cho thấy một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của họ. Sau khi kết hôn, nữ siêu mẫu vẫn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ. Chính sự kết hợp giữa hào quang sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân giàu có và những câu chuyện hậu trường nhiều tranh cãi đã khiến Hề Mộng Dao trở thành cái tên luôn được công chúng và truyền thông Hồng Kông lẫn Trung Quốc đại lục đặc biệt quan tâm.
Nguồn: QQ
Phụ nữ mới