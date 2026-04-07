Nữ ca sĩ chạy tour kiếm 8.349 tỷ đồng tuyên bố hủy show

Lady Gaga hủy show

Lady Gaga vừa thông báo hủy buổi biểu diễn cuối cùng tại Montreal, Canada vào tối nay - 7/4/2026 (theo giờ Việt Nam), trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu The Mayhem Ball. Quyết định được đưa ra ngay trước giờ diễn, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Nguyên nhân đến từ tình trạng sức khỏe không cho phép. Nữ ca sĩ cho biết cô đã phải chống chọi với nhiễm trùng đường hô hấp trong vài ngày liên tiếp. Dù đã cố gắng nghỉ ngơi để hồi phục, tình trạng bệnh không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn vào sát thời điểm lên sân khấu.

Theo chia sẻ từ chính Lady Gaga, các bác sĩ đã đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt, yêu cầu cô không biểu diễn để tránh những biến chứng nguy hiểm. Trước tình hình này, nữ ca sĩ buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn: dừng đêm diễn tại Bell Centre nhằm đảm bảo sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố y tế, Lady Gaga cũng thẳng thắn cho biết bản thân không thể mang đến một màn trình diễn đạt chất lượng như kỳ vọng của khán giả trong trạng thái hiện tại. Đây được xem là lý do quan trọng khiến cô quyết định hủy show, thay vì cố gắng tiếp tục biểu diễn.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ sự “tan nát cõi lòng” và gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khán giả đã lên kế hoạch tham dự. Cô nhấn mạnh rằng hai đêm diễn trước đó tại Montreal vào ngày 2 và 3/4 là những trải nghiệm “kỳ diệu và đầy ý nghĩa”, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể khép lại chặng dừng chân này một cách trọn vẹn.

Bài đăng của Lady Gaga (đã dịch):

“Chào mọi người. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi không thể biểu diễn tối nay và buộc phải hủy show. Tôi đã phải chống chọi với tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp trong vài ngày qua và đã làm mọi cách để nghỉ ngơi, hồi phục, nhưng tình trạng đã trở nên tệ hơn. Bác sĩ đã khuyên tôi một cách nghiêm túc rằng không nên biểu diễn hôm nay, và thành thật mà nói tôi cũng không nghĩ mình có thể mang đến cho các bạn một màn trình diễn xứng đáng như các bạn mong đợi.

Tôi biết điều này khiến mọi người thất vọng đến mức nào, và tôi thực sự cảm thấy rất tệ vì đã làm các bạn thất vọng. Tôi xin lỗi tất cả những ai đã lên kế hoạch đến xem và ủng hộ tôi. Việc được ở Montreal và biểu diễn cho các bạn vào thứ Năm và thứ Sáu thật sự rất kỳ diệu và có ý nghĩa sâu sắc.

Gửi đến tất cả những ai đã dự định đến tối nay, tôi thực sự đau lòng và vô cùng xin lỗi.”

Lady Gaga gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả (ảnh: Billboard)

Về phía ban tổ chức, đơn vị phối hợp cùng Ticketmaster xác nhận toàn bộ khán giả đã mua vé cho đêm diễn ngày 6/4 sẽ được hoàn tiền tự động trong vòng 30 ngày. Hiện tại, chưa có thông tin về việc tổ chức một buổi diễn bù thay thế. Thông tin về Lady Gaga khiến người hâm mộ lo lắng. Dù có bất tiện khi show bị hủy, nhưng ai nấy đều thông cảm cho tình hình sức khỏe của Lady Gaga và ngưỡng mộ sức bền chạy tour năm qua. Người hâm mộ mong Lady Gaga sẽ nghỉ ngơi và sớm hồi phục sức khỏe.

Sự cố xảy ra trong giai đoạn nước rút của tour diễn The Mayhem Ball. Theo lịch trình, Lady Gaga sẽ tiếp tục với hai đêm diễn tại Saint Paul, Minnesota vào ngày 9 và 10/4, trước khi khép lại toàn bộ chuyến lưu diễn bằng buổi hòa nhạc cuối cùng tại New York vào ngày 13/4.

Chuyến lưu diễn bội thu, Lady Gaga kiếm hơn 8.349 tỷ đồng

The Mayhem Ball là chuyến lưu diễn nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ 7 mang tên Mayhem, phát hành vào tháng 3/2025. Tour khởi động từ ngày 16/7/2025 tại Las Vegas và dự kiến khép lại vào ngày 13/4/2026 tại New York.

Tính đến hết tháng 3/2026, các báo cáo từ Billboard và Pollstar ghi nhận tour diễn đã thu về khoảng 317,7 triệu USD, tương đương hơn 8.349 tỷ đồng. Với 74 buổi diễn đã được thống kê đầy đủ, trung bình mỗi đêm diễn mang về khoảng 4,28 triệu USD, cho thấy sức hút gần như tuyệt đối với tỷ lệ lấp đầy khán phòng ở mức gần 100% tại hầu hết các điểm dừng chân.

Tổng số buổi diễn dự kiến của toàn tour là 86, đưa The Mayhem Ball trở thành một trong những chuyến lưu diễn quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Lady Gaga. Đây đồng thời là tour có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ pop nữ trong năm 2025, vượt qua các kỷ lục trước đó của chính cô với The Monster Ball Tour và The Chromatica Ball.

Lady Gaga, tên thật Stefani Joanne Angelina Germanotta, không chỉ là một ca sĩ mà còn là biểu tượng văn hóa đa lĩnh vực của thế kỷ 21. Sự nghiệp của cô trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình rõ rệt.

Giai đoạn 2008 - 2011 đánh dấu sự bùng nổ toàn cầu với loạt hit như Just Dance, Poker Face và Bad Romance. Hai album The Fame và The Fame Monster nhanh chóng đưa cô trở thành hiện tượng, đi kèm với phong cách thời trang táo bạo và những màn trình diễn mang tính biểu tượng.

Từ năm 2012 đến 2023, Lady Gaga mở rộng giới hạn nghệ thuật khi thử sức với nhiều lĩnh vực. Cô hợp tác cùng huyền thoại Tony Bennett trong các dự án jazz, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ ở điện ảnh với vai diễn trong A Star Is Born, mang về giải Oscar cho ca khúc Shallow. Sau đó là các dự án như House of Gucci và Joker: Folie à Deux. Song song, cô xây dựng thành công thương hiệu mỹ phẩm Haus Labs, góp phần củng cố vị thế tài chính sau giai đoạn khó khăn trước đó.

Bước sang kỷ nguyên Mayhem (2025 - 2026), Lady Gaga tiếp tục khẳng định đỉnh cao mới. Album Mayhem giành giải Best Pop Vocal Album tại Grammy 2026, trong khi ca khúc Abracadabra cũng mang về thêm chiến thắng quan trọng. Tổng cộng, cô nhận 7 đề cử và chiến thắng 2 hạng mục lớn trong mùa giải này.

Vừa bước sang tuổi 40 vào ngày 28/3/2026, Lady Gaga được xem là một “nghệ sĩ di sản” nhưng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với công chúng trẻ. Thành công của The Mayhem Ball cùng những cột mốc mới trong âm nhạc tiếp tục củng cố vị thế của Lady Gaga trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.