Muốn biết Đà Nẵng đang đông như thế nào, chỉ cần xem clip này là đủ!

Đà Nẵng quanh năm vẫy gọi du khách muôn phương bởi biển xanh, cát trắng và nhịp sống thanh bình. Người ta cứ ngỡ phải đúng dịp nghỉ lễ lớn như 30/4 - 1/5 thì dòng người mới đổ về nườm nượp, thế nhưng mới chạm ngõ tháng 4, nhịp đập của bãi biển nơi đây đã khiến không ít người phải "hốt hoảng".

Mới đây, một đoạn video ngắn được tài khoản @do_gh05 đăng tải trên mạng xã hội Threads đã khiến cư dân mạng đứng hình mất vài giây. Nhìn cảnh tượng những chiếc ván SUP san sát nhau trên mặt biển.

Khi đi trốn nóng sớm lại hóa ra... đi vào chỗ đông

Những ngày đầu tháng 4, thời tiết bắt đầu ươm những vạt nắng chói chang đầu tiên báo hiệu một mùa hè rực rỡ. Tâm lý chung của rất nhiều gia đình và các bạn trẻ là muốn tranh thủ đi chơi sớm, né cái cảnh chen chúc ngột ngạt của đúng dịp lễ 30/4 và 1/5. Thế nhưng, khi tất cả cùng chung một suy nghĩ "đi sớm cho vắng", thì hệ quả tất yếu là bãi biển đã nhộn nhịp từ khi tờ lịch chưa kịp lật sang trang đỏ.

Đoạn video trên Threads ghi lại cảnh tượng hàng trăm chiếc SUP đủ màu dập dềnh trên sóng nước, người người san sát nhau, thi thoảng ván này lại va cộc vào ván kia giữa tiếng cười nói rôm rả.

Nó cho thấy sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của thành phố đáng sống này. Đi chèo SUP ngắm bình minh giờ đây không còn là trải nghiệm tĩnh lặng một mình một cõi, mà đã trở thành một "hội thao" trên biển đầy ắp tiếng cười.

Chuẩn bị sớm để không "bơ vơ" giữa mùa cao điểm

Nhìn cảnh tượng đông đúc ấy, những ai đang ôm mộng một chuyến đi Đà Nẵng thảnh thơi vào đúng dịp lễ chắc hẳn sẽ phải giật mình tính toán lại. Thực tế, từ sau khoảng thời gian ra Tết, nhịp độ du lịch đã bắt đầu ấm dần lên và các phòng khách sạn, homestay có view đẹp, giá tốt đã bắt đầu rơi vào tình trạng "kín lịch". Nếu bạn và gia đình bạn, đặc biệt là những nhà có con nhỏ, đang có ý định trải nghiệm chèo SUP, tắm biển hay đơn giản là đổi gió ở Đà Nẵng dịp lễ này, thì việc đặt phòng và vé máy bay ngay từ bây giờ không còn là sự lựa chọn mà là việc bắt buộc phải làm.

Đừng đợi đến sát ngày mới cuống cuồng tìm chỗ lưu trú, bởi lúc đó bạn sẽ phải đối mặt với việc giá cả leo thang hoặc ngậm ngùi chọn những căn phòng không đúng ý, làm giảm đi một nửa sự hào hứng của chuyến đi.

Bỏ túi bí kíp để chuyến đi đông đúc vẫn ngập tràn niềm vui

Đi du lịch mùa lễ hội, điều quan trọng nhất không nằm ở việc bạn đi đâu, mà nằm ở tâm thế bạn mang theo. Sẽ thật dễ cáu gắt nếu bạn cứ chăm chăm nhìn vào dòng người chật ních hay phải xếp hàng chờ đợi đến lượt ăn một tô mì Quảng. Mẹo nhỏ đầu tiên và quan trọng nhất để không rước bực vào người là hãy "chấp nhận sự đông đúc" như một gia vị tất yếu của những ngày hội. Thay vì bực bội, hãy nhìn nó dưới lăng kính bao dung hơn, rằng mọi người cũng đang khát khao sự thư giãn giống như mình.

Tiếp theo, hãy khéo léo thay đổi khung giờ sinh hoạt. Thay vì ra biển tắm lúc 4-5 giờ chiều như bao người, tại sao bạn không thử thức dậy từ 5 giờ sáng, đón những tia nắng đầu tiên, hít hà bầu không khí trong trẻo và ngâm mình xuống làn nước mát khi bãi biển còn chưa quá tải?

Chuyện ăn uống cũng vậy, việc ăn trưa sớm hơn vào lúc 11 giờ hoặc ăn tối lúc 5 rưỡi chiều sẽ giúp gia đình bạn tránh được cảnh chờ đợi mỏi mòn, nhất là khi có trẻ em đi cùng, các bé sẽ không bị quá bữa sinh ra quấy khóc.

Cuối cùng, hãy luôn chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng. Nếu quán ăn nổi tiếng này quá đông, đừng ngần ngại rẽ vào một quán nhỏ ven đường, biết đâu bạn lại tìm ra một chân ái ẩm thực mới. Giữ một cái đầu lạnh, một trái tim ấm và một tâm thế thong dong, bạn sẽ thấy biển Đà Nẵng dù có "thất thủ" hay chen chúc như "trận chiến Bạch Đằng" thì vẫn luôn mang lại những kỷ niệm rực rỡ và đáng nhớ nhất.