Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn biết Đà Nẵng đang đông như thế nào, chỉ cần xem clip này là đủ!

Theo Diễm Tú | 07-04-2026 - 16:45 PM | Lifestyle

Chưa tới 30/4 biển Đà Nẵng đã "thất thủ" rồi đây.

Đà Nẵng quanh năm vẫy gọi du khách muôn phương bởi biển xanh, cát trắng và nhịp sống thanh bình. Người ta cứ ngỡ phải đúng dịp nghỉ lễ lớn như 30/4 - 1/5 thì dòng người mới đổ về nườm nượp, thế nhưng mới chạm ngõ tháng 4, nhịp đập của bãi biển nơi đây đã khiến không ít người phải "hốt hoảng".

Mới đây, một đoạn video ngắn được tài khoản @do_gh05 đăng tải trên mạng xã hội Threads đã khiến cư dân mạng đứng hình mất vài giây. Nhìn cảnh tượng những chiếc ván SUP san sát nhau trên mặt biển.

Khi đi trốn nóng sớm lại hóa ra... đi vào chỗ đông

Những ngày đầu tháng 4, thời tiết bắt đầu ươm những vạt nắng chói chang đầu tiên báo hiệu một mùa hè rực rỡ. Tâm lý chung của rất nhiều gia đình và các bạn trẻ là muốn tranh thủ đi chơi sớm, né cái cảnh chen chúc ngột ngạt của đúng dịp lễ 30/4 và 1/5. Thế nhưng, khi tất cả cùng chung một suy nghĩ "đi sớm cho vắng", thì hệ quả tất yếu là bãi biển đã nhộn nhịp từ khi tờ lịch chưa kịp lật sang trang đỏ.

Đoạn video trên Threads ghi lại cảnh tượng hàng trăm chiếc SUP đủ màu dập dềnh trên sóng nước, người người san sát nhau, thi thoảng ván này lại va cộc vào ván kia giữa tiếng cười nói rôm rả.

Nó cho thấy sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của thành phố đáng sống này. Đi chèo SUP ngắm bình minh giờ đây không còn là trải nghiệm tĩnh lặng một mình một cõi, mà đã trở thành một "hội thao" trên biển đầy ắp tiếng cười.

Chuẩn bị sớm để không "bơ vơ" giữa mùa cao điểm

Nhìn cảnh tượng đông đúc ấy, những ai đang ôm mộng một chuyến đi Đà Nẵng thảnh thơi vào đúng dịp lễ chắc hẳn sẽ phải giật mình tính toán lại. Thực tế, từ sau khoảng thời gian ra Tết, nhịp độ du lịch đã bắt đầu ấm dần lên và các phòng khách sạn, homestay có view đẹp, giá tốt đã bắt đầu rơi vào tình trạng "kín lịch". Nếu bạn và gia đình bạn, đặc biệt là những nhà có con nhỏ, đang có ý định trải nghiệm chèo SUP, tắm biển hay đơn giản là đổi gió ở Đà Nẵng dịp lễ này, thì việc đặt phòng và vé máy bay ngay từ bây giờ không còn là sự lựa chọn mà là việc bắt buộc phải làm.

Đừng đợi đến sát ngày mới cuống cuồng tìm chỗ lưu trú, bởi lúc đó bạn sẽ phải đối mặt với việc giá cả leo thang hoặc ngậm ngùi chọn những căn phòng không đúng ý, làm giảm đi một nửa sự hào hứng của chuyến đi.

Bỏ túi bí kíp để chuyến đi đông đúc vẫn ngập tràn niềm vui

Đi du lịch mùa lễ hội, điều quan trọng nhất không nằm ở việc bạn đi đâu, mà nằm ở tâm thế bạn mang theo. Sẽ thật dễ cáu gắt nếu bạn cứ chăm chăm nhìn vào dòng người chật ních hay phải xếp hàng chờ đợi đến lượt ăn một tô mì Quảng. Mẹo nhỏ đầu tiên và quan trọng nhất để không rước bực vào người là hãy "chấp nhận sự đông đúc" như một gia vị tất yếu của những ngày hội. Thay vì bực bội, hãy nhìn nó dưới lăng kính bao dung hơn, rằng mọi người cũng đang khát khao sự thư giãn giống như mình.

Tiếp theo, hãy khéo léo thay đổi khung giờ sinh hoạt. Thay vì ra biển tắm lúc 4-5 giờ chiều như bao người, tại sao bạn không thử thức dậy từ 5 giờ sáng, đón những tia nắng đầu tiên, hít hà bầu không khí trong trẻo và ngâm mình xuống làn nước mát khi bãi biển còn chưa quá tải?

Chuyện ăn uống cũng vậy, việc ăn trưa sớm hơn vào lúc 11 giờ hoặc ăn tối lúc 5 rưỡi chiều sẽ giúp gia đình bạn tránh được cảnh chờ đợi mỏi mòn, nhất là khi có trẻ em đi cùng, các bé sẽ không bị quá bữa sinh ra quấy khóc.

Cuối cùng, hãy luôn chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng. Nếu quán ăn nổi tiếng này quá đông, đừng ngần ngại rẽ vào một quán nhỏ ven đường, biết đâu bạn lại tìm ra một chân ái ẩm thực mới. Giữ một cái đầu lạnh, một trái tim ấm và một tâm thế thong dong, bạn sẽ thấy biển Đà Nẵng dù có "thất thủ" hay chen chúc như "trận chiến Bạch Đằng" thì vẫn luôn mang lại những kỷ niệm rực rỡ và đáng nhớ nhất.

Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, đây mới là điểm du lịch biển hút hồn người đẹp quốc tế: Vừa đoạt liên tiếp 5 giải thưởng tại World Travel Awards

Theo Diễm Tú

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, đây mới là điểm du lịch biển hút hồn người đẹp quốc tế: Vừa đoạt liên tiếp 5 giải thưởng tại World Travel Awards

Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, đây mới là điểm du lịch biển hút hồn người đẹp quốc tế: Vừa đoạt liên tiếp 5 giải thưởng tại World Travel Awards Nổi bật

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc Nổi bật

Xuất hiện cô gái Bắc Ninh "song trùng" với Doãn Hải My: 11.000 người vào thả tim cho 2 bức ảnh

Xuất hiện cô gái Bắc Ninh "song trùng" với Doãn Hải My: 11.000 người vào thả tim cho 2 bức ảnh

16:36 , 07/04/2026
Xuất hiện chuyến bay từ Hồng Kông đi Hồng Kông (Trung Quốc): Hóa ra không phải trò đùa

Xuất hiện chuyến bay từ Hồng Kông đi Hồng Kông (Trung Quốc): Hóa ra không phải trò đùa

16:25 , 07/04/2026
Tình hình hiện tại của doanh nhân Cường Đô La

Tình hình hiện tại của doanh nhân Cường Đô La

16:12 , 07/04/2026
Cảnh báo nóng đến những người đặt phòng khách sạn, vé máy bay, làm visa để đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5

Cảnh báo nóng đến những người đặt phòng khách sạn, vé máy bay, làm visa để đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5

15:51 , 07/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên