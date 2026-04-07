Xuất hiện chuyến bay từ Hồng Kông đi Hồng Kông (Trung Quốc): Hóa ra không phải trò đùa

Ngày 6/4, chủ đề về một "chuyến bay từ Hồng Kông đi Hồng Kông" đã leo lên vị trí dẫn đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo, thu hút sự thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng xứ Trung. Ban đầu, không ít người dùng mạng nghi ngờ đây là lỗi của hệ thống đặt vé, tuy nhiên sau đó những người am hiểu sự việc đã hé lộ sự thật phía sau rằng đây là một chương trình vì cộng đồng được thiết kế riêng cho những người lao động bình dân hoặc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Mục tiêu của chương trình là giúp những nhóm yếu thế chưa từng được đi máy bay hiện thực hóa giấc mơ "bay lên chín tầng mây". Sự sắp xếp ấm áp này đã làm lay động vô số cư dân mạng.

Chuyến bay kỳ lạ từ Hồng Kông đến Hồng Kông

Dựa trên thông tin trên mạng, chuyến bay này mang số hiệu "XX102", cất cánh lúc 22:00 với lộ trình từ "Hồng Kông đến Hồng Kông". Người đăng bài cho biết bản thân "từng nghĩ đây là một sự trêu đùa", coi đó là một bức ảnh hài hước; cũng có những cư dân mạng bình luận rằng họ ngỡ hệ thống hiển thị bị lỗi.

Tuy nhiên, các bài đăng trên mạng chỉ ra rằng dù loại chuyến bay đặc biệt này sau khi cất cánh từ sân bay Hồng Kông sẽ không đi đến các thành phố khác mà chỉ bay vòng một vòng trên không rồi quay lại hạ cánh tại sân bay ban đầu, nhưng toàn bộ quy trình đều được thực hiện hoàn toàn giống với một chuyến bay quốc tế chính thức. Hành khách vẫn phải trải qua các bước làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên máy bay và lăn bánh cất cánh. Trên máy bay cũng cung cấp suất ăn tiêu chuẩn nhằm mang lại trải nghiệm bay trọn vẹn nhất.

Ngoài ra, có giải thích cho rằng những chuyến bay này là chuyến bay vì cộng đồng, đối tượng phục vụ chính là trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa từng được đi máy bay, cũng như những trẻ em đau ốm, sức khỏe yếu không phù hợp với những chuyến bay dài. Đối với những gia đình này, gánh nặng kinh tế từ vé máy bay hoặc tình trạng sức khỏe của trẻ nhỏ thường khiến giấc mơ bay xa tầm với, vì vậy hành trình ngắn "Hồng Kông đi Hồng Kông" đã đáp ứng hoàn hảo cả nhu cầu an toàn lẫn việc thực hiện ước mơ.

Trong phần bình luận của các bài viết nổi bật trên Weibo, cư dân mạng đã hết lời khen ngợi Hồng Kông là "một xã hội văn minh thực sự, đầy tính nhân văn!". Có người bày tỏ rằng "sự sắp xếp này thực sự rất ấm áp", "không cần phải có một điểm đến cụ thể, chỉ để trải nghiệm một lần thôi cũng rất xứng đáng". Có cư dân mạng cảm thán: "Không phải ai cũng có cơ hội đi máy bay, đây có thể là kỷ niệm cả đời đối với một đứa trẻ".

Trên thực tế, ngành hàng không Hồng Kông vẫn luôn tổ chức các hoạt động vì cộng đồng tương tự. Vào tháng 11 năm ngoái, Cathay Pacific từng tổ chức "Chuyến đi trên không", mời khoảng 180 học viên tham gia chương trình "Cùng tạo tương lai sáng" và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ các tổ chức phi lợi nhuận lên máy bay để du ngoạn trên bầu trời Hồng Kông. Khi đó, có rất nhiều học sinh lần đầu tiên bước chân vào khoang máy bay và hào hứng chia sẻ rằng "cuối cùng cũng được ngồi máy bay, thật là một cơ hội hiếm có", thậm chí có học viên từ đó đã lập chí hướng tương lai sẽ trở thành phi công.

Bên cạnh đó, mô hình "Hồng Kông đi Hồng Kông" này cũng từng xuất hiện trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Vào thời điểm đó, các hãng hàng không Hồng Kông từng ra mắt các chuyến bay ngắm cảnh kéo dài khoảng 1,5 giờ với giá vé khoảng 800 đô la Hồng Kông (khoảng 2.560.000 đồng), giúp người dân vẫn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của Hồng Kông từ trên cao trong những ngày không thể đi du lịch nước ngoài.

