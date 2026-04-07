Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

Chọn nhà nhỏ để đổi lấy môi trường sống tốt hơn cho con

Gia đình bốn người tại Bắc Kinh quyết định mua một căn hộ cũ thuộc khu vực có trường học tốt để thuận tiện cho việc học tập của hai con sinh đôi sắp vào tiểu học. Dù diện tích sử dụng chỉ khoảng 36m² và không có phòng khách hay phòng ăn riêng, họ vẫn hài lòng vì ưu tiên được nhu cầu quan trọng nhất của gia đình.

Trên thực tế, nhiều gia đình trẻ sẵn sàng chấp nhận không gian nhỏ để đổi lấy vị trí thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và tạo điều kiện học tập ổn định cho con.

Ban đầu, căn hộ chỉ có một phòng ngủ, thiếu không gian lưu trữ và phòng tắm rất nhỏ. Với diện tích hạn chế, việc sinh hoạt của 4 người gặp nhiều bất tiện. Tuy nhiên, sau khi cải tạo, bố cục căn nhà đã thay đổi đáng kể, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Tận dụng từng khoảng trống để tăng không gian lưu trữ

Điểm đặc biệt trong quá trình cải tạo là việc tận dụng từng mét vuông để tăng công năng sử dụng.

Tường phòng ngủ gần lối vào được điều chỉnh để tạo các hốc tường, giúp bố trí thêm tủ lưu trữ và vị trí đặt tủ lạnh. Cách làm này giúp giải phóng diện tích cho khu bếp nhỏ, tránh cảm giác chật chội.

Ngay khu vực cửa ra vào, một tủ giày âm tường được lắp đặt để tăng không gian chứa đồ mà không làm căn hộ trở nên bí bách.

Không gian bếp sử dụng màu trắng và xanh nhạt, kết hợp gạch lát ngang giúp tạo hiệu ứng rộng rãi hơn về mặt thị giác. Một chiếc bàn gấp được bố trí để tăng diện tích sử dụng khi cần, đồng thời có thể gập lại khi không sử dụng.





Phòng tắm nhỏ nhưng vẫn đầy đủ chức năng

Phòng tắm ban đầu rất nhỏ và không có khu vực tắm riêng. Sau cải tạo, không gian được phân chia thành khu khô và khu ướt, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn cho nhiều người trong gia đình.

Bồn rửa được đặt phía ngoài để tiết kiệm diện tích bên trong, đồng thời tận dụng khoảng trống phía dưới để bố trí máy giặt. Các tủ gương được sử dụng để lưu trữ đồ cá nhân và mỹ phẩm, giúp không gian luôn gọn gàng.

Gạch terrazzo được lựa chọn cho sàn và tường vì có khả năng chống trơn trượt tốt và dễ vệ sinh, phù hợp với không gian nhỏ cần tối ưu công năng.

Không gian đa chức năng thay cho phòng khách truyền thống

Thay vì bố trí phòng khách riêng, căn hộ được thiết kế một khu vực đa chức năng tích hợp phòng học, khu vui chơi và nơi nghỉ ngơi cho trẻ.

Giường tầng giúp tiết kiệm diện tích, đồng thời tạo không gian riêng cho hai bé sinh đôi. Bàn học được đặt gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái khi học tập.

Một chiếc bàn ăn gấp giúp linh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày: có thể mở ra khi ăn và gập lại để tăng diện tích chơi cho trẻ.

Ngoài ra, các giá sách và bảng vẽ nhỏ giúp trẻ phát triển thói quen đọc sách và sáng tạo ngay trong không gian sống hạn chế.

Nhà nhỏ nhưng vẫn đủ cảm giác ấm áp

Phòng ngủ chính được thiết kế đơn giản với giường đôi cạnh cửa sổ và tủ quần áo liền kề. Dưới giường có ngăn kéo để tăng không gian lưu trữ, một giải pháp phổ biến trong các căn hộ diện tích nhỏ.

Ban công được tận dụng để trồng cây xanh, giúp tăng cảm giác thư giãn và mang lại sự cân bằng cho không gian sống.

Không gian nhỏ vẫn có thể mang lại cuộc sống đủ đầy

Căn hộ chưa đến 40m² cho thấy diện tích không phải yếu tố quyết định chất lượng sống. Quan trọng hơn là cách bố trí không gian hợp lý và ưu tiên đúng nhu cầu của gia đình.

Việc lựa chọn nhà nhỏ giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo động lực tối ưu cách sử dụng không gian. Với nhiều gia đình trẻ, đây là lựa chọn thực tế trong bối cảnh chi phí nhà ở ngày càng cao.

Một không gian sống phù hợp, dù nhỏ, vẫn có thể trở thành nơi gắn kết gia đình và mang lại cảm giác ổn định lâu dài.