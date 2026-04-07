Công trình 5.000 tỷ cách Hà Nội 50km báo tin vui

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động, Sun World Hà Nam sẽ chính thức mở cửa trở lại từ ngày 12/4, hứa hẹn trở thành điểm vui chơi nổi bật tại miền Bắc trong thời gian tới.

Trong thời gian hoạt động, từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sun World Hà Nam sẽ mở cửa đón khách từ 13h30 đến 17h30. Riêng vào hai ngày cuối tuần, công viên bắt đầu phục vụ sớm hơn từ 9h30 và duy trì hoạt động đến 17h30, tạo điều kiện để du khách, đặc biệt là các gia đình và những người yêu thích trò chơi dưới nước, có thêm thời gian vui chơi và trải nghiệm trọn vẹn.

Vé vào cửa chỉ 150.000 đồng

Với những ai yêu thích các hoạt động dưới nước, Sun World Hà Nam được xem là điểm đến lý tưởng để giải nhiệt trong mùa hè này. Ở giai đoạn 1, công viên vận hành trên diện tích khoảng 10ha, quy tụ 14 tổ hợp vui chơi cùng 40 đường trượt đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sự trở lại lần này mang đến cơ hội trải nghiệm các trò chơi hiện đại với mức chi phí dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Cụ thể, từ ngày 12/4 đến 24/4, giá vé đồng hạng cho cả người lớn và trẻ em chỉ 150.000 đồng/lượt, cho phép du khách thoải mái tham gia các hoạt động tại công viên.

Bên cạnh đó, đối với những người muốn tận hưởng trải nghiệm lâu dài, công viên cũng giới thiệu thẻ năm “Annual Pass”, mang lại quyền vui chơi không giới hạn trong suốt 365 ngày.

Vô vàn “tọa độ giải trí” đặc sắc

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất tại Sun World Hà Nam là trò chơi “Song làn siêu tốc” với hệ thống đường trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.

Điểm đặc biệt của trò chơi nằm ở thiết kế hai ống trượt giống hệt nhau về độ cao, độ dốc và các khúc cua, tạo điều kiện để người chơi cùng lúc trải nghiệm cảm giác “đua tốc độ” đầy kịch tính. Với chiều dài khoảng 228m và độ chênh cao gần 25m, hành trình trượt mang đến những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ khi liên tục lao qua các vòng xoáy trước khi kết thúc bằng cú tiếp nước mát lạnh.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, Sun World Hà Nam còn tạo dấu ấn riêng nhờ sự kết hợp với chiều sâu văn hóa. Toàn bộ công viên được chia thành 7 phân khu chủ đề, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của vùng đất Hà Nam. Những hình tượng quen thuộc như Long, Ly, Quy, Phụng không còn chỉ xuất hiện trên sân khấu mà được tái hiện sinh động trong từng trò chơi, từng thiết kế không gian.

Tại phân khu Long - Phụng, trò “Lốc xoáy thần tốc” mang đến cảm giác xoay cuộn dữ dội, gợi hình ảnh rồng vươn mình mạnh mẽ, trong khi “Khúc cua phượng hoàng” lại đem đến trải nghiệm như bay lượn giữa không trung trước khi hạ xuống làn nước.

Ở phân khu Quy - Ly, các trò như “Vòng xoáy tốc độ” hay “Dốc xoáy hội tụ” tiếp tục chinh phục những người yêu thích cảm giác mạnh với những cú trượt đầy thử thách.

Bên cạnh các trò chơi tốc độ, công viên cũng dành không gian cho những trải nghiệm nhẹ nhàng. “Vịnh Thần Sóng” với diện tích lên tới 4.628m² tái hiện những đợt sóng nhân tạo đa dạng, mang lại cảm giác như đang vui chơi tại một bãi biển thu nhỏ, bao quanh bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn Bắc Bộ. Với những ai muốn thư giãn, dòng sông lười dài 500m là lựa chọn lý tưởng để thả mình trôi nhẹ nhàng giữa không gian mát lành.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, phân khu “Đánh cáo bắt vịt” được thiết kế riêng với hệ thống đường trượt mini, đường hầm và các trò chơi an toàn, phù hợp cho trẻ em. Hành trình vui chơi khép lại tại khu vực dành cho cả gia đình với những trò như “Cung đường tốc chiến” hay “Song làn siêu tốc”...

Những năm gần đây, Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình) dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khi được vinh danh là “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á” tại World Travel Awards năm 2024.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, Hà Nam (cũ) là điểm đến thuận tiện cho những chuyến đi ngắn ngày. Du khách chỉ mất khoảng một giờ di chuyển theo tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình là có thể đến nơi, phù hợp cho các gia đình muốn “đổi gió” trong ngày mà không cần chuẩn bị quá nhiều hành lý. Buổi tối, du khách có thể dừng chân tại Quảng trường Thời Đại để thưởng thức chương trình nhạc nước quy mô lớn hoặc chiêm ngưỡng biểu tượng Trống Đọi Tam đặc trưng.

Gần đó còn có những địa danh tâm linh nổi tiếng như chùa Tam Chúc, chùa Bầu, đền Trần Thương cùng các làng nghề truyền thống… góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch nơi đây, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá của du khách.

(Tổng hợp/Ảnh: Fanpage Sun World Ha Nam)