Nam NSƯT làm ông chủ ở Hà Nội, về Vĩnh Long tuyên bố một việc

Theo Tùng Ninh | 07-04-2026 - 12:17 PM | Lifestyle

"Nơi nào có bà con nghèo khó thì tôi và công ty tôi sẽ đến" – NSƯT Kim Tiểu Long tuyên bố.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã khai trương một công ty giải trí ở Hà Nội. Sau đó, anh trở về quê ở Vĩnh Long để tổ chức một buổi lễ phát gạo từ thiện cho người dân.

Tham gia buổi lễ phát gạo có sự góp mặt của chính quyền địa phương và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cùng đông đảo bà con.

Được biết, đây là một hoạt động thường niên của Kim Tiểu Long. Cứ tới dịp đầu năm là anh lại tổ chức phát gạo cho bà con người dân ở quê mình.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đẹp trời tại ấp Quý Hiệp, xã Quý An, tỉnh Vĩnh Long và tôi có một buổi phát gạo từ thiện.

Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi để tôi được về quê hương, về nơi cha mẹ sinh thành ra mình để tổ chức một buổi từ thiện, phát gạo từ thiện cho bà con cô bác.

Tôi mang tới đây 5 tấn gạo để phát cho 500 người. Tôi cảm ơn các anh chị trong chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi. Chúc sức khỏe mọi người, chúc mọi người làm ăn phát đạt, công việc hanh thông, thăng tiến.

Tôi cũng cảm ơn các công ty đã đồng hành cùng tôi để phát quà từ thiện. Bà con sẽ được nhận mỗi người một bao gạo 10 ký cùng một số phần quà khác ăn lấy thảo".

Cũng tại lần phát gạo này, Kim Tiểu Long cho biết hiện tại mình đã ở một vị trí khác. Nếu trước đây anh xuất hiện dưới tư cách là một nghệ sĩ cải lương thì lần này, Kim Tiểu Long xuất hiện dưới tư cách ông chủ, chủ tịch công ty giải trí có trụ sở chính ở Hà Nội.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Hiện tại tôi đã khai trương và đi vào hoạt động công ty Giai Điệu Xanh. Đó là một công ty truyền thông – giải trí tôi mở tại Hà Nội, đặt văn phòng ở đó.

Từ giờ về sau, mọi hoạt động ca múa, tổ chức event, sự kiện có liên quan đến tôi đều do công ty tôi nắm giữ, làm việc. Giống như buổi từ thiện phát gạo ngày hôm nay cũng là công ty tổ chức.

Trong năm 2026, công ty tôi đã ký kết tổ chức 6 đợt từ thiện trên khắp đất nước mình, nơi nào có bà con nghèo khó thì tôi và công ty tôi sẽ đến".

