Cuộc sống của Á hậu Phương Nhi sau 3 tháng đám cưới

Theo Hạ Anh | 07-04-2026 - 08:10 AM | Lifestyle

Á hậu Phương Nhi vẫn giữ một thái độ trước và sau khi tổ chức đám cưới.

Sau khi đăng quang Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ hoa hậu gen Z. Không chỉ sở hữu visual trong trẻo, được ví như “thần tiên tỷ tỷ”, cô còn ghi điểm nhờ hình ảnh sạch, kín tiếng và đời tư không có scandal. Ở thời điểm đó, nhiều người tin rằng Phương Nhi sẽ là cái tên bứt phá mạnh mẽ trong showbiz nếu tiếp tục duy trì độ phủ sóng.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, nàng hậu lại khiến công chúng bất ngờ khi quyết định kết hôn. Lễ ăn hỏi và lễ cưới của cặp đôi diễn ra riêng tư nhưng sang trọng, hoành tráng. Từ trước, trong và sau khi về chung nhà với thiếu gia Minh Hoàng, Á hậu Phương Nhi vẫn giữ thái độ ở ẩn, kín tiếng. Không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí, không tham gia dự án mới, thậm chí tần suất cập nhật mạng xã hội cũng trở nên thưa thớt.

Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2026

Phương Nhi lộ diện tươi tắn, đầy hạnh phúc trong ngày trọng đại

Hôn lễ của cả hai diễn ra riêng tư, ấm cúng chỉ có vài sao Việt góp mặt

Sau 3 tháng kết hôn, cuộc sống của Phương Nhi có thể không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng, nhưng chính sự kín tiếng ấy lại khiến cô trở thành một trong những cái tên gây tò mò nhất lúc này. Khác với nhiều mỹ nhân Vbiz thỉnh thoảng vẫn chia sẻ về chồng và đăng ảnh cập nhật cuộc sống, Phương Nhi lại chọn hướng hoàn toàn ngược lại. Con dâu nhà tỷ phú kín tiếng tuyệt đối, cô không đăng tải hình ảnh đời sống vợ chồng, không “flex” cuộc sống làm dâu hay những khoảnh khắc riêng tư.

Phương Nhi có tài khoản mạng xã hội riêng sau khi khó tài khoản cũ, thế nhưng cũng không có bài đăng mới trong 3 tháng qua

Phương Nhi vẫn giữ cuộc sống kín tiếng như từ đám hỏi đến nay

Việc “biến mất” khỏi showbiz không đồng nghĩa với việc Phương Nhi bị quên lãng. Ngược lại, mỗi lần có hình ảnh hiếm hoi xuất hiện, cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua một vài lần hiếm hoi lộ diện, có thể thấy Phương Nhi vẫn giữ phong cách quen thuộc nhẹ nhàng, nữ tính và kín đáo. Nếu có thay đổi, đó nằm ở thần thái, cô trông chững chạc, điềm tĩnh hơn so với hình ảnh nàng hậu tuổi đôi mươi trước đây. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người cho rằng cô đang thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống, nơi ưu tiên không còn là ánh đèn sân khấu.

Trước khi kết hôn, Phương Nhi từng được đánh giá là nàng hậu có định hướng rõ ràng khi vừa hoạt động nghệ thuật, vừa chú trọng việc học. Trong thời gian Phương Nhi im hơi lặng tiếng, cô cũng vài lần bị bắt gặp tại trường để chăm chỉ học hành. Chính nền tảng này khiến nhiều người tin rằng, dù có rời xa showbiz, cô vẫn có những hướng đi rất đúng đắn cho tương lai.

Mỗi lần Phương Nhi lộ diện đều nhận được sự quan tâm của công chúng

Trong thời gian lui về hậu trường, Phương Nhi tập trung học tập và xây dựng cuộc sống riêng

Ảnh: FBNV, Louis Wu

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

Range Rover 20 năm tuổi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ bền cỡ này: ‘Bào’ hàng trăm km đèo núi Tây Bắc suốt 3 ngày liền vẫn ổn định Nổi bật

Cảnh tượng trên bãi biển Đà Nẵng lúc sáng sớm khiến nhiều người thốt lên: Không tin vào mắt mình! Nổi bật

2 tháng "hoà tan" của vợ chồng người Pháp được sui gia Việt Nam dẫn đi tắm sông, đi nhậu, tập nằm võng

Rò rỉ iPhone 18 Pro Max: Apple "khai tử" màu sắc kinh điển nhất

"Super soi" vật bất ly thân của "nữ hoàng pickleball" Anna Leigh Waters, giá 7 triệu đồng mà hỗ trợ thi đấu cực tốt

5 thứ "miễn phí" có sức mạnh định hình THÀNH CÔNG đời người

