Rò rỉ iPhone 18 Pro Max: Apple "khai tử" màu sắc kinh điển nhất

Đối với hàng triệu người dùng Apple, màu đen không chỉ là một lựa chọn an toàn mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, chuyên nghiệp và đặc biệt dễ dàng phối hợp với mọi loại ốp lưng. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mỹ dường như đang muốn phá vỡ hoàn toàn định kiến này. Tiếp nối sự kiện ra mắt iPhone 17 Pro Max vào năm ngoái khi màu đen bị gạch tên để nhường chỗ cho sắc Cam Vũ trụ (Cosmic Orange), nguồn tin rò rỉ uy tín Instant Digital trên mạng xã hội Weibo vừa tiếp tục dội một gáo nước lạnh vào hy vọng của người hâm mộ.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không có màu đen?

Theo đó, phiên bản màu đen truyền thống sẽ một lần nữa vắng bóng trên thế hệ iPhone 18 Pro Max trong năm nay. Động thái này ngay lập tức tạo ra một làn sóng phản ứng trái chiều, bởi không ít người dùng yêu thích thiết kế kín đáo, ít lộ vết xước cảm thấy khó chịu khi bị ép buộc phải lựa chọn những tông màu quá rực rỡ, khó hòa nhập vào môi trường công việc đòi hỏi sự nghiêm túc.

Việc thẳng tay loại bỏ màu sắc bán chạy nhất cho thấy Apple đang ấp ủ một chiến lược nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới cho dòng Pro. Hiện tại, dù bảng màu chính thức vẫn được giữ kín như bưng, nhưng giới thạo tin đã bắt đầu truyền tai nhau về sự xuất hiện của một phiên bản màu đỏ đậm mang lại cảm giác quyền lực và vô cùng khác biệt. Bên cạnh đó, sắc tím mộng mơ cũng đang được nhắc đến như một ứng cử viên sáng giá, hứa hẹn tiếp nối thành công của những xu hướng màu sắc độc đáo mà hãng từng áp dụng trên các thế hệ tiền nhiệm. Sự chuyển dịch từ phong cách trung tính sang cá tính, nổi bật này được xem là một ván cược lớn của Apple nhằm thu hút thế hệ khách hàng trẻ tuổi, khao khát thể hiện chất riêng, dù phải đánh đổi bằng sự hụt hẫng của một bộ phận người dùng trung thành.

Câu chuyện về màu sắc không phải là điểm nhấn duy nhất khiến sự kiện tháng 9 tới đây của Apple trở nên nóng rực. Mọi sự chú ý đang dần đổ dồn về chiếc điện thoại gập đầu tiên mang tên iPhone Fold, thiết bị được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng thiết kế lớn nhất trong thập kỷ qua. Nếu các tin đồn trở thành sự thật, Apple sẽ có màn phô diễn sức mạnh chưa từng có khi giới thiệu bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold trên cùng một sân khấu.

Tuy nhiên, khác với các dòng máy truyền thống sẽ được lên kệ ngay lập tức sau sự kiện, người dùng có thể sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi đến tận tháng 11 hoặc tháng 12 mới có thể chạm tay vào chiếc iPhone gập lịch sử này. Đây là nước đi quen thuộc của Apple đối với những danh mục sản phẩm hoàn toàn mới, nhằm đảm bảo có đủ thời gian tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và mang lại chất lượng hoàn thiện đỉnh cao nhất.