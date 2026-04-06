Cảnh báo dịp lễ 30/4: Nguy hiểm từ trò phao chuối, lái mô tô nước trên biển

Tại nhiều điểm du lịch biển từ Bắc vào Nam, du khách có thể dễ dàng bắt gặp các dịch vụ trò chơi như phao chuối, sofa bay, mô tô nước, lướt ván buồm, biểu diễn flyboard, chèo sup. Với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng, người chơi gần như không phải đắn đo nhiều trước khi quyết định tham gia.

Quy trình trải nghiệm thường diễn ra rất nhanh: mặc áo phao, nghe hướng dẫn sơ lược rồi lập tức xuống nước. Chỉ ít phút sau, chiếc cano công suất lớn tăng tốc, kéo theo phao lướt đi trên mặt biển với vận tốc có thể lên tới 50 đến 60 km/h. Sóng dập dềnh, gió tạt mạnh, cảm giác “bay” khiến người chơi không ngừng hò hét.

Để tăng thêm phần kịch tính, nhiều tài xế chủ động đánh lái gấp, thậm chí xoay gần 90 độ nhằm hất người chơi xuống nước. Trong khoảnh khắc đó, cả nhóm có thể bị quăng lên không trung rồi rơi mạnh xuống mặt biển. Ở tốc độ cao như vậy, mặt nước không còn êm ái mà bỗng chốc cứng như một khối bê tông khổng lồ, đủ sức gây chấn thương vùng cổ, bẻ gãy cột sống, thậm chí khiến nạn nhân bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sức hấp dẫn của các trò chơi này không chỉ đến từ trải nghiệm thực tế mà còn được khuếch đại bởi mạng xã hội. Những video gắn mác “rã đau nhưng vui” liên tục đạt lượt xem khủng, tạo ra một chuẩn mực trải nghiệm sai lầm rằng phải thử, phải quay, phải đăng.

Nhiều khách Việt tham gia chỉ vì thấy đám đông cũng chơi, hoặc để có một đoạn clip sống ảo đăng lên mạng xã hội mà quên mất việc bảo vệ tính mạng của bản thân. Đáng lo ngại hơn, không ít người vẫn liều lĩnh cầm điện thoại ghi hình trong lúc phao đang di chuyển với vận tốc tử thần, thời điểm mà chỉ một cú rung lắc nhẹ cũng có thể khiến họ mất kiểm soát hoàn toàn.

Theo ghi nhận từ lực lượng cứu hộ tại các bãi biển, một phần đáng kể sự cố xuất phát từ chính người chơi: không tuân thủ hướng dẫn an toàn, giữ sai tư thế hoặc mải mê quay chụp.

Rủi ro từ các trò chơi biển không phải là những cảnh báo đơn lẻ mà nằm trong bức tranh chung của tai nạn đường thủy và du lịch biển. Thực tế cho thấy, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể kéo theo những hậu quả nặng nề. Đã từng xảy ra các trường hợp mô tô nước bị mất kiểm soát, lao vào khu vực có đông người đang tắm, gây ra thương vong. Bên cạnh đó, không ít tai nạn trong quá trình vận hành trò chơi cũng đã cướp đi sinh mạng của người tham gia hoặc nhân viên.

Những sự việc này là hồi chuông cảnh báo rằng ranh giới giữa một chuyến du lịch nghỉ lễ vui vẻ và thảm kịch mất mạng chỉ cách nhau đúng một cú bẻ lái. Chỉ một sai sót kỹ thuật hay một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ biến niềm vui thoáng qua thành nỗi đau kéo dài cả đời cho gia đình.

Minh chứng rõ ràng là vào ngày 1/5/2025, tại khu vực đảo Hòn Khô (Quy Nhơn), một mô tô nước đang kéo phao bất ngờ mất lái, lao thẳng vào bờ và va chạm với người đang tắm biển, khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng. Trước đó, vào tháng 8/2024 tại Kiên Giang, một nhân viên vận hành trò chơi dù bay cũng tử vong sau khi bị cuốn vào chân vịt cano trong quá trình làm việc.

Một thực tế đáng lo ngại là nhiều dịch vụ trò chơi biển hiện nay hoạt động tự phát, chưa được cấp phép hoặc thiếu kiểm soát chặt chẽ. Ở một số bãi biển, mô tô nước và cano kéo phao vẫn chạy sát khu vực tắm đông người, làm gia tăng nguy cơ va chạm chết người. Sự dễ tiếp cận và chi phí thấp khiến các trò chơi này trở nên phổ biến, nhưng cũng khiến nhiều người đánh giá thấp mức độ nguy hiểm. Không ít du khách coi đây chỉ là hoạt động giải trí đơn giản, trong khi thực tế nó đòi hỏi quy trình an toàn nghiêm ngặt tương tự các môn thể thao mạo hiểm.

Theo nhận định của các chuyên gia, phần lớn tai nạn xuất phát từ yếu tố con người: tài xế thiếu kinh nghiệm, cố tình diễn trò hất văng khách để tăng độ kịch tính hoặc thiết bị không được kiểm tra kỹ trước khi vận hành. Điều này đặt khách Việt vào tình thế cực kỳ nguy hiểm nếu không biết cách chọn lọc dịch vụ uy tín.

Để không biến kỳ nghỉ thành ký ức ám ảnh, du khách cần giữ sự tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có giấy phép rõ ràng, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và có lực lượng cứu hộ túc trực là yếu tố sống còn. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần hiểu rõ giới hạn của bản thân, tuân thủ hướng dẫn an toàn và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi tham gia các trò chơi tốc độ cao.

Biển vẫn xanh, sóng vẫn đẹp và những tiếng cười vẫn vang lên sau mỗi lần trải nghiệm các trò chơi giải trí. Khung cảnh ấy dễ khiến người ta nghĩ rằng mọi thứ luôn an toàn và tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Không phải ai cũng may mắn có thể đứng dậy, mỉm cười và kết thúc trải nghiệm của mình một cách trọn vẹn như những hình ảnh thường thấy trong các video lan truyền trên mạng.

Chính vì vậy, mỗi khách Việt cần nhớ rằng việc bảo vệ tính mạng phải được đặt lên hàng đầu. Đừng để một giây phút bốc đồng theo trào lưu mạng xã hội biến mình thành nạn nhân của những vụ tai nạn biển không đáng có trong dịp lễ 30/4 này.