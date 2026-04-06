Cuối cùng mẹ của Lọ Lem đã lên tiếng

Sinh ra trong gia đình giàu có, có bố là MC đình đám, mẹ là doanh nhân giỏi giang nên cuộc sống của Lọ Lem và Hạt Dẻ được quan tâm ngay từ bé. Hiện tại, Lọ Lem đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi. Gần đây, con gái của MC Quyền Linh còn vướng nhiều bàn tán liên quan đến chuyện tình cảm, nghi lộ ảnh xuất hiện bên một thiếu gia giàu có. Trước những tin tức liên quan đến Lọ Lem, phản ứng của MC Quyền Linh và Dạ Thảo cũng gây chú ý.

Đến hôm nay, nhân dịp sinh nhật của con gái, doanh nhân Dạ Thảo bất ngờ viết tâm thư thể hiện thái độ. Theo đó, vợ MC Quyền Linh bày tỏ sự hạnh phúc, tự hào khi có cô con gái vừa giỏi giang vừa xinh xắn. Cô chia sẻ: "Mừng Lem yêu của mẹ tròn 20 tuổi. Lem vẫn nhẹ nhàng, tình cảm như vậy. Càng lớn, con càng vững vàng hơn. Nhìn con lúc nào cũng cố gắng, mẹ vừa yên tâm vừa thương con nhiều hơn. Chúc con tuổi mới mạnh khỏe, bình an nhé".

Có thể thấy, cả MC Quyền Linh và Dạ Thào đều không nhắc đến những ồn ào, bàn tán liên quan đến cuộc sống của con gái mà chỉ mong ái nữ có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Thái độ này cũng thể hiện sự tâm lý, tôn trọng của Quyền Linh và Dạ Thảo dành cho con gái.

Lọ Lem hiện đã 20 tuổi, càng lớn càng xinh xắn, nổi bật

Dạ Thảo nhắn gửi những lời tốt đẹp cho ái nữ, không nói vê những bàn tán liên quan chuyện yêu đương của Lọ Lem

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn gây sốt nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là lối sống khiêm tốn, văn minh. Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng từ chối để ở lại Việt Nam học RMIT, Lọ Lem được khen ngợi không chỉ vì giỏi giang mà còn vì đầy bản lĩnh và sâu sắc.

Lọ Lem không chỉ tỏa sáng trong các dịp quan trọng mà còn rất chủ động với cuộc sống: tự lái xe đi học, hỗ trợ bố mẹ, tham gia hoạt động xã hội và theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách thầm lặng. Với hình ảnh ngoan ngoãn, thông minh và tự lập, Lọ Lem được nhiều người yêu mến và kỳ vọng sẽ là nhân tố tiềm năng nếu bước chân vào showbiz hoặc đấu trường nhan sắc trong tương lai.

MC Quyền Linh có 2 cô con gái Hạt Dẻ và Lọ Lem rất xinh đẹp, giỏi giang

MC Quyền Linh từng chia sẻ quan điểm về việc con gái lựa chọn tình yêu: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".

Nam MC cũng nói rõ việc được gọi là "bố vợ quốc dân": "Cũng thú vị đó. Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là 'ba vợ quốc dân'. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi. Nhiều người cứ 'con làm rể ba Linh nha', 'tôi với ông làm sui' nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui".

Gia đình hạnh phúc của Quyền Linh và vợ doanh nhân sau hơn 20 năm gắn bó với nhau

