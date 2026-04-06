Phương Oanh làm cô dâu vướng tranh cãi

Mới đây, trong lần đầu sải bước trên sàn diễn sau khi đăng quang, Phương Oanh diện thiết kế váy cưới tông sáng, đính kết cầu kỳ, kết hợp cùng vương miện và layout trang điểm long lanh. Tổng thể tạo hình giúp nàng hậu ghi điểm với hình ảnh trong trẻo, rạng rỡ, đúng tinh thần một cô dâu.

Tuy nhiên, phần trình diễn của Phương Oanh lại nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn mang màu sắc "teen", chưa đủ sắc sảo và chiều sâu cần có trên sàn catwalk chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các cử chỉ tay và cách xử lý bước đi cũng bị nhận xét là chưa thật sự dứt khoát, đôi lúc thiếu sự tự tin.

Không dừng lại ở đó, visual của nàng hậu trong khoảnh khắc này cũng bị đặt lên bàn cân. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hình ảnh của Phương Oanh phù hợp với các concept nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn là những sân khấu đòi hỏi thần thái mạnh.

Hoa hậu Phương Oanh trình diễn váy cưới (Nguồn: Sunsee)

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng đây chỉ là lần đầu Phương Oanh thử sức với catwalk sau khi đăng quang, nên cần thời gian để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Ngoài ra, hình tượng cô dâu vốn dĩ cần sự mềm mại, nữ tính nên biểu cảm nhẹ nhàng của nàng hậu lại được xem là phù hợp với tinh thần bộ sưu tập.

Một số bình luận còn dành lời khen cho ngoại hình và thần thái tổng thể của Phương Oanh, nhận xét rằng cô vẫn giữ được nét tươi tắn, cuốn hút riêng, đồng thời có tiềm năng cải thiện nếu được rèn luyện thêm về kỹ năng trình diễn.

Chỉ vài khoảnh khắc, Phương Oanh nhận nhiều tranh luận trên mạng xã hội

Phương Oanh sinh năm 2003, cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm. Tân hoa hậu không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Trước khi đến với Miss World Vietnam, Phương Oanh từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động. Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là điểm cộng lớn.

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Hậu đăng quang, nhiều người cho rằng Phương Oanh được ưu ái từ câu hỏi ứng xử, đến vị trí đứng, cách làm tóc, make up cũng chỉn chu hơn như “dọn đường” đăng quang. Trước ý kiến này, nàng hậu bộc bạch trong buổi chia sẻ với chúng tôi:

"Tôi nghĩ mình nhận được sự may mắn chứ không phải dọn đường như mọi người nghĩ. Ngay khi tôi đến với sơ khảo của Miss World Vietnam, lúc đó chị Phạm Kim Dung có hỏi tôi có đi thi một cuộc thi nào chưa. Tôi có chia sẻ mình đã từng tham gia cuộc thi do chính công ty Sen Vàng tổ chức rồi nhưng chị nói: Chị chưa nhớ ra em. Đó là ví dụ minh chứng cho việc tôi hoàn toàn tự nguyện khi đến với cuộc thi Miss World Vietnam.

Về hình ảnh mọi người nói tôi được đứng ở vị trí center, tôi nghĩ do tài năng, năng khiếu của mình nhiều hơn. Xuyên suốt hành trình cuộc thi, cả Khánh Như và Tâm Như có thể thấy được tôi là người có kỹ năng catwalk, nhớ bài, tiếp thu bài đồng diễn rất tốt. Đó là lý do vì sao tôi được các thầy gọi là “ưu ái” một chút để đứng ở vị trí center để cho các bạn đằng sau nhớ bài hơn. Tôi nghĩ may mắn này là do sự cố gắng, nỗ lực của tôi mà có được.

Còn về layout make up, làm tóc, tôi nghĩ mình có một chút may mắn khi bốc thăm và nhận được các bạn chuyên viên rất chuyên nghiệp. Các bạn đã rất cố gắng để làm ra được hình ảnh mà tôi mong muốn. Layout make up, làm tóc đêm Chung kết là do chính tôi tự lựa chọn chứ không phải do một ai đó cố tình làm để tôi được nổi bật hơn so với những bạn khác. Đó là những điều tôi muốn chia sẻ để mọi người thấy được mọi thứ đến từ sự nỗ lực của tôi".

Ảnh: FBNV