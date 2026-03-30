Hé lộ bên trong căn nhà Hoa hậu Phương Oanh

Theo Hạ Anh | 30-03-2026 - 19:10 PM | Lifestyle

Phương Oanh từng hé lộ vài góc nhỏ bên trong căn hộ cô và gia đình sinh sống.

Sau đêm đăng quang, Phan Phương Oanh trở thành cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Phương Oanh từng có kinh nghiệm thi nhan sắc, vì thế cô đã có động thái "dọn dẹp" trang cá nhân rất chỉn chu, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hiếm được hé lộ, netizen cũng phần nào hình dung ra cuộc sống đời thường của Phương Oanh trước khi trở thành người kế nhiệm Ý Nhi.

Theo đó, Phương Oanh sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm việc kinh doanh. Gia đình Phương Oanh có 3 chị em, trong đó cô còn 1 chị sinh đôi tên Hoàng Yến và một em trai. Phương Oanh và chị gái thường xuyên check in bên trong một căn phòng rộng rãi, gam màu tươi sáng, nội thất hiện đại.

Nhìn qua, cư dân mạng dự đoán tổ ấm của Phương Oanh và gia đình là một căn hộ chung cư sang trọng, ấm cúng. Dù chưa hé lộ toàn bộ căn nhà, nhưng từng chi tiết nhỏ được “lộ diện” cũng đủ để thấy đây là một không gian sống được chăm chút kỹ lưỡng, ưu tiên sự thoải mái và tính thẩm mỹ hơn là sự hào nhoáng.

Phương Oanh từng check in bên trong căn phòng rộng rãi, nội thất hiện đại

Từ cách bài trí đến màu sắc trong phòng của Phương Oanh đều hướng đến sự nữ tính, nhẹ nhàng

Phương Oanh được gia đình ủng hộ khi ghi danh thi nhan sắc. Khi con gái đăng quang, mẹ Phương Oanh chia sẻ: "Phương Oanh ở nhà là một cô gái năng động. Khi biết bạn thi Hoa hậu, gia đình luôn ủng hộ và đồng hành cùng bạn. Trong cuộc thi Oanh cũng chỉ thỉnh thoảng gọi về, và trong nhà cũng chỉ biết động viên cháu".

Hoàng Yến - chị sinh đôi của Phương Oanh cũng bày tỏ: "Khi thấy em đăng quang thì tôi đã bật khóc và vô cùng tự hào vì tôi đã chứng kiến hành trình của Oanh trải qua như thế nào để có được ngày hôm nay. Ở nhà Oanh là người chăm chỉ và cố gắng để thực hiện những điều mong muốn và tin tưởng. Tôi và Oanh thỉnh thoảng tham gia các hoạt động thiện nguyện để mở rộng hơn kiến thức về xã hội cũng như hiểu rõ hoàn cảnh nhiều người. Trước khi làm gì Oanh cũng có hỏi ý kiến tôi, và tôi rất tự hào khi được đồng hành và đóng góp trong hành trình Miss World Vietnam của Oanh".

Phương Oanh sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm việc kinh doanh, cô có chị gái song sinh

Phương Oanh sinh năm 2003, cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm. Tân hoa hậu không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Trước khi đến với Miss World Vietnam, Phương Oanh từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.

Phương Oanh có học vấn "không phải dạng vừa"

Phương Oanh chính là người kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi

Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á

Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam Nổi bật

Hơn 90% người dùng smartphone vẫn cố sạc pin đầy 100%, chuyên gia nói thẳng: "Đây mới là mức pin lý tưởng"

Hơn 90% người dùng smartphone vẫn cố sạc pin đầy 100%, chuyên gia nói thẳng: "Đây mới là mức pin lý tưởng"

NTK Hà Linh Thư ra mắt series “Hà Nội trong mắt tôi”, kể chuyện phố cổ bằng thời trang

NTK Hà Linh Thư ra mắt series “Hà Nội trong mắt tôi”, kể chuyện phố cổ bằng thời trang

Phép màu cũng không cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba

Phép màu cũng không cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba

Giếng Tiên ở Eo Gió: Mạch nước ngọt nghìn năm không cạn, điểm tựa linh thiêng của vô số ngư dân

Giếng Tiên ở Eo Gió: Mạch nước ngọt nghìn năm không cạn, điểm tựa linh thiêng của vô số ngư dân

