NTK Hà Linh Thư ra mắt series “Hà Nội trong mắt tôi”, kể chuyện phố cổ bằng thời trang

Lấy cảm hứng từ những khu phố cổ như Lãn Ông, Lò Rèn… - nơi lưu giữ dấu ấn của các làng nghề truyền thống, các thiết kế mang tinh thần Á Đông được đưa ra khỏi sàn diễn, xuất hiện giữa đời sống thường nhật như những “tác phẩm chuyển động”.

Những phom dáng gợi nhắc áo dài, chất liệu nhung, lụa cùng các chi tiết thủ công như hoa 3D, họa tiết nổi hay trừu tượng được đặt trong bối cảnh phố xá, tạo nên sự giao thoa giữa di sản và nhịp sống hiện đại.

Trong không gian đó, người phụ nữ HA LINH THU không đứng ngoài để “trình diễn”, mà trở thành một phần của nhịp sống, đi qua những con phố, đứng giữa những cửa hàng, chạm vào đời sống thường nhật. Thời trang vì thế được nhìn nhận như một cách hiện hữu, gần gũi nhưng vẫn mang tính tuyên ngôn.

Bên cạnh đó, tinh thần Pop Art được thể hiện qua cách xử lý màu sắc và tương phản thị giác, khi những gam màu rực rỡ nổi bật trên nền phố cổ nhuốm màu thời gian, tạo nên cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Với “Hà Nội trong mắt tôi”, HA LINH THU không định nghĩa Hà Nội bằng một khuôn mẫu, mà mở ra một cách cảm nhận mới, nơi di sản tiếp tục được sống, được mặc và được kể lại trong dòng chảy hôm nay.