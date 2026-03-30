NTK Hà Linh Thư ra mắt series “Hà Nội trong mắt tôi”, kể chuyện phố cổ bằng thời trang

Kim Linh | 30-03-2026 - 18:01 PM | Lifestyle

NTK Hà Linh Thư ra mắt series “Hà Nội trong mắt tôi”, kể chuyện phố cổ bằng thời trang

Các thiết kế được NTK Hà Linh Thư lấy cảm hứng từ không gian và văn hóa Hà Nội, tạo nên góc nhìn gần gũi và mới mẻ về Thủ đô.

Lấy cảm hứng từ những khu phố cổ như Lãn Ông, Lò Rèn… - nơi lưu giữ dấu ấn của các làng nghề truyền thống, các thiết kế mang tinh thần Á Đông được đưa ra khỏi sàn diễn, xuất hiện giữa đời sống thường nhật như những “tác phẩm chuyển động”.

Những phom dáng gợi nhắc áo dài, chất liệu nhung, lụa cùng các chi tiết thủ công như hoa 3D, họa tiết nổi hay trừu tượng được đặt trong bối cảnh phố xá, tạo nên sự giao thoa giữa di sản và nhịp sống hiện đại.

Trong không gian đó, người phụ nữ HA LINH THU không đứng ngoài để “trình diễn”, mà trở thành một phần của nhịp sống, đi qua những con phố, đứng giữa những cửa hàng, chạm vào đời sống thường nhật. Thời trang vì thế được nhìn nhận như một cách hiện hữu, gần gũi nhưng vẫn mang tính tuyên ngôn.

Bên cạnh đó, tinh thần Pop Art được thể hiện qua cách xử lý màu sắc và tương phản thị giác, khi những gam màu rực rỡ nổi bật trên nền phố cổ nhuốm màu thời gian, tạo nên cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Với “Hà Nội trong mắt tôi”, HA LINH THU không định nghĩa Hà Nội bằng một khuôn mẫu, mà mở ra một cách cảm nhận mới, nơi di sản tiếp tục được sống, được mặc và được kể lại trong dòng chảy hôm nay.

Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam Nổi bật

Phép màu cũng không cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba

Giếng Tiên ở Eo Gió: Mạch nước ngọt nghìn năm không cạn, điểm tựa linh thiêng của vô số ngư dân

Thời trang của Minh Hằng: Khen riết sợ nhàm, nhưng quá khó để chê!

Công trình 400 tỷ nằm giữa thủ đô: Đầu tư khủng theo phong cách “Nhà hát Lớn”, tiên phong đưa 600m2 pin mặt trời lên nóc, có cả thương hiệu xa xỉ trong khuôn viên

