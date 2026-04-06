"Anh bán trà đẹp trai nhất thế giới" bây giờ ra sao?
Từ một bức ảnh chụp trộm trên đường phố, chàng trai với đôi mắt xanh thẳm đã có cơ hội đổi đời.
Vào năm 2016, Arshad Khan hay còn gọi là Chaiwala, một người bán trà trên đường phố ở thủ đô Islamabad của Pakistan vẫn đang làm công việc bình thường của mình như mọi ngày. Trong một khoảnh khắ
Nhiếp ảnh gia Ali, người đã đăng bức ảnh định mệnh chia sẻ rằng cô rất ngạc nhiên khi nó trở nên nổi tiếng bởi ban đầu cô chỉ nghĩ đó là một bài đăng bình thường. Cô Ali, một sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông hiện đang làm nhiếp ảnh gia sự kiện và đám cưới ở Islamabad, bày tỏ niềm hạnh phúc cho anh Khan và hy vọng anh có thể đảm đương được danh tiếng mà không bị những kẻ tham lam lợi dụng.
Sự chú ý và thành công bất ngờ là một cú sốc không nhỏ đối với Khan, người có xuất thân khiêm tốn, không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào và chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một người
Việc nổi tiếng bằng một khoảnh khắc không phải hiếm trong thời kỳ mạng xã hội phủ sóng nhưng để tiếp tục phát triển thì cần nhiều hơn thế. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp trai cùng thần thái quyến rũ, Khan còn nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện truyền cảm hứng và thái độ sống tích cực.
Ở thời điểm hiện tại, Khan vẫn tiếp tục công việc người mẫu và người truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, anh còn sử dụng số tiền kiếm được để mở một quán cafe mang tên Cafe Chaiwala. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, vẻ ngoài của chàng trai bán trà ngày nào vẫn vẹn nguyên, thậm chí là có phần lịch lãm và phong trần hơn trước.
Mới đây nhất, cuối năm 2024, Arshad Khan đã đạt được một bước đột phá lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank Pakistan. Anh đã thuyết phục được các nhà đầu tư và giành được thỏa thuận trị giá 10 triệu Rupee (khoảng gần 1 tỷ VNĐ) cho thương hiệu trà của mình.
Các giám khảo trên chương trình đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhạy bén kinh doanh và tầm nhìn của Khan, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thương hiệu. Khoản đầu tư này không chỉ đánh dấu thành công cá nhân của Arshad Khan mà còn trở thành tấm gương sáng cho những doanh nhân trẻ tại Pakistan, minh chứng cho hành trình đầy nỗ lực từ một người bán trà dạo trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Cuộc đời của "anh bán trà đẹp trai nhất thế giới" hiện nay đã sang một trang mới đầy rực rỡ và vững chắc hơn bao giờ hết.
Nguồn: Tribune
