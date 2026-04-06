Nắng nóng gay gắt, bán đảo Sơn Trà thành điểm đến giải nhiệt của giới trẻ

Theo Duy Quốc | 06-04-2026 - 21:02 PM | Lifestyle

Những ngày đầu tháng 4, thời tiết tại Đà Nẵng bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 35–37 độ C. Giữa cái nắng đổ lửa, bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông đảo người dân và đặc biệt là giới trẻ tìm đến để “giải nhiệt”.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại bán đảo Sơn Trà để tránh nóng. Dòng người ngồi nối dài dọc triền núi, nhiều nhóm dừng chân dưới những tán cây rợp bóng, tranh thủ tận hưởng làn gió mát của biển trong ngày thời tiết oi bức. Ảnh: Duy Quốc

Để tránh nắng nóng gay gắt của mùa hè, hàng trăm người dân và du khách lên bán đảo Sơn Trà để tham quan, hóng mát.

Bạn Hoành Thị Quế (trú phường Hải Châu) cho biết: “Lên Sơn Trà không chỉ giúp xua tan cái nắng gay gắt của những ngày hè mà còn có thể lưu lại nhiều bức ảnh đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành, xanh mát. Chỉ cần đi sớm một chút là có thể tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu và ngắm trọn vẻ đẹp của thành phố từ trên cao.”

Không chỉ là nơi “trốn nóng”, Sơn Trà còn trở thành điểm check-in hấp dẫn của giới trẻ. Những cung đường ven núi hướng ra biển, các đoạn dốc rợp bóng cây hay những vị trí cao có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố đều thu hút đông đảo người dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc.

Theo nhiều nhóm bạn trẻ, Sơn Trà không chỉ là điểm tránh nóng lý tưởng mà còn là nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Từ trên bán đảo có thể nhìn toàn bộ thành phố, ngắm biển xanh trải dài và tận hưởng không gian thiên nhiên khoáng đạt.

“Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng nên cả nhóm rủ nhau lên Sơn Trà từ sớm. Không khí ở đây mát mẻ hơn trong nội thành, lại có biển nên cảm giác rất dễ chịu. Cả nhóm cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên xanh mướt của bán đảo”, Tạ Thị Kim Phấn (trú phường Hòa Khánh) cho biết.

Về chiều, có thể ngắm hoàng hôn buông xuống đầy thơ mộng, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt biển, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn trên bán đảo Sơn Trà.

Tất cả người dân đến Nhà tù Hoả Lò chú ý

Tất cả người dân đến Nhà tù Hoả Lò chú ý

Tất cả người dân đến Nhà tù Hoả Lò chú ý Nổi bật

Tuổi 20 của con gái 1 NSƯT: Lái Maybach 8 tỷ, sống trong biệt thự hàng trăm m2 giữa TP.HCM, nhan sắc cực hút hồn

Tuổi 20 của con gái 1 NSƯT: Lái Maybach 8 tỷ, sống trong biệt thự hàng trăm m2 giữa TP.HCM, nhan sắc cực hút hồn Nổi bật

5 loại cây không được cắt tỉa lúc này

5 loại cây không được cắt tỉa lúc này

20:32 , 06/04/2026
Sắc vóc của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khi xuất hiện cùng dàn sao quốc tế

Sắc vóc của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khi xuất hiện cùng dàn sao quốc tế

20:10 , 06/04/2026
Cuối cùng mẹ của Lọ Lem đã lên tiếng

Cuối cùng mẹ của Lọ Lem đã lên tiếng

19:50 , 06/04/2026
Tin rất vui: Trong 4 ngày 25 - 28/4, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Tin rất vui: Trong 4 ngày 25 - 28/4, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

19:25 , 06/04/2026

