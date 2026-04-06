5 loại cây không được cắt tỉa lúc này

Tháng Tư là lúc thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, thích hợp để ra vườn và thực hiện một số công việc chăm sóc cây cối sau một mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, có một số loại cây nên tránh “đụng vào” trong thời điểm này. Dưới đây là danh sách các loại cây không nên cắt tỉa trong tháng 4 và lý do, theo tạp chí Mỹ Homes and Gardens.

Cây bụi ra hoa mùa xuân

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng bạn không nên cắt tỉa những cây bụi ra hoa mùa xuân khi chúng chưa nở xong. Hãy đứng xa và tận hưởng vẻ đẹp của hoa, thay vì mắc sai lầm cắt tỉa mà bạn sẽ hối tiếc sau này.

Dù chúng nở vào đầu mùa xuân như liên kiều (forsythia), hay muộn hơn như nhài cam (mock orange), tất cả các cây bụi ra hoa mùa xuân đều cần được cắt tỉa sau khi đã nở xong.

Những cây này ra hoa trên cành già. Như đã đề cập, việc cắt tỉa sau khi hoa tàn giúp cây có nhiều thời gian tích lũy năng lượng để phát triển chồi mới, hình thành nụ và chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.

Cắt tỉa trước khi mùa hoa năm nay kết thúc, hoặc khi hoa còn chưa nở rộ, sẽ khiến bạn mất đi cơ hội thưởng thức hoa mùa xuân.

Hoa ông lão ra hoa sớm

Khi trồng hoa ông lão (clematis), bạn có thể thấy bối rối vì mỗi loại cần cắt tỉa vào thời điểm khác nhau.

Nhóm 1 của hoa ông lão, nở hoa vào đầu mùa xuân, cần được cắt tỉa sau khi hoa tàn — thường là vào cuối xuân hoặc đầu hè. Vì chúng ra hoa trên cành già, việc cắt tỉa vào tháng Tư là một sai lầm, vì bạn sẽ vô tình loại bỏ toàn bộ hoa.

Tin tốt là các giống thuộc Nhóm 1 không cần cắt tỉa quá nhiều mỗi năm. Bạn chỉ cần loại bỏ hoa cũ và tỉa bớt các cành già để cây leo luôn khỏe mạnh, gọn gàng và sai hoa.

Cây thân gỗ ra hoa mùa xuân

Ngoài cây bụi và cây leo ra hoa mùa xuân, người làm vườn cũng không nên cắt tỉa các cây thân gỗ nở hoa trong tháng Tư, bao gồm các loại như mộc lan (magnolia), anh đào (cherry), tử đinh hương (lilac) và sơn thù du (dogwood).

Khi cần cắt tỉa, hãy thực hiện sau khi hoa đã tàn. Điều này giúp tránh việc cắt bỏ nụ hoa của năm nay, đồng thời cho cây thời gian phát triển cành và tạo nụ cho mùa xuân năm sau.

Các loại cây “chảy nhựa” (Bleeder trees)

Một số loại cây có hiện tượng chảy nhựa từ vết cắt và thường được gọi là “bleeder trees”, bao gồm cây phong (maple), bạch dương (birch), óc chó (walnut) và du (elm).

Việc mất nhựa có thể khiến cây bị stress, và cắt tỉa vào thời điểm không phù hợp sẽ làm tình trạng này nghiêm trọng hơn. Nhựa của các loại cây này bắt đầu lưu thông mạnh từ đầu mùa xuân, khiến chúng dễ bị “chảy máu” nhiều nếu cắt tỉa vào tháng Tư.

Hoa cẩm tú cầu nở trên cành già

Nếu bạn có loại cẩm tú cầu (hydrangea) nở trên cành của năm trước, việc cắt tỉa vào đầu xuân sẽ loại bỏ toàn bộ hoa của năm nay.

Điều này áp dụng với các giống như cẩm tú cầu lá lớn (macrophylla) và cẩm tú cầu lá sồi. Những loại này nên được cắt tỉa sau khi hoa tàn vào mùa hè, không phải trong tháng này. Việc hiểu rõ đặc điểm ra hoa của cây là cực kỳ quan trọng để tránh cắt nhầm và làm mất nụ hoa.

Không cắt tỉa trong thời tiết cực đoan

Với dự báo thời tiết tháng Tư có nhiều biến động mạnh, bạn nên tránh mọi hoạt động gây căng thẳng cho cây hoặc gây nguy hiểm cho bản thân. Không nên cắt tỉa mạnh cây trong thời kỳ hạn hán và nắng nóng cực độ. Việc cắt tỉa, đặc biệt là cắt mạnh, có thể làm cây mất nước, buộc cây phải sử dụng năng lượng dự trữ để phục hồi vết cắt và gây áp lực lớn lên cây. Trừ khi cần thiết vì lý do an toàn, hãy chờ đến khi điều kiện thời tiết tốt hơn.

Cuối cùng, việc cắt tỉa cây trong điều kiện gió mạnh là rất nguy hiểm. Bạn có thể chủ động cắt tỉa để đảm bảo an toàn trước khi có bão, nhưng tuyệt đối không nên thực hiện khi gió đã bắt đầu mạnh lên.

Tháng Tư vốn là thời điểm bận rộn đối với người làm vườn.