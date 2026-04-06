Sắc vóc của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khi xuất hiện cùng dàn sao quốc tế

Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Xuân 2026 Mediterranean Escape của TUMI được tổ chức tại Koh Samui (Thái Lan) quy tụ hơn 80 khách mời quốc tế. Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của Jacqueline Tiên Nguyễn - CEO DAFC, đơn vị phân phối chính thức TUMI tại Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ và đại diện thương hiệu. Không chỉ là hoạt động ra mắt sản phẩm, chương trình còn được thiết kế như một trải nghiệm gắn với cảm hứng Địa Trung Hải, phản ánh định hướng sáng tạo mới của hãng.

Mediterranean Escape được thiết kế như kỳ nghỉ cuối tuần, với mục tiêu tái hiện tinh thần thư giãn đặc trưng của vùng Địa Trung Hải thông qua không gian, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm. Tham dự chương trình có nhiều nghệ sĩ Thái Lan như Phakphum Romsaithong, Blue Pongtiwat Tangwancharoen, Natachai Boonprasert và Becky Armstrong, bên cạnh các lãnh đạo cấp cao của TUMI và khách mời khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, Victor Sanz – Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của TUMI cùng Jill Krizelman, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Marketing Toàn cầu và Thương mại Điện tử, đã chia sẻ về triết lý “thiết kế gắn liền với điểm đến” - nền tảng của bộ sưu tập mới.

Bên cạnh đó, các khách mời cũng có cơ hội giao lưu với Aris Maroulis, Phó Chủ tịch TUMI khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, người chia sẻ định hướng chiến lược của thương hiệu trong việc mở rộng các dòng sản phẩm dành cho nữ giới và phong cách sống tại khu vực.

Bộ sưu tập Xuân 2026 “Mediterranean Escape” đánh dấu bước chuyển mình khỏi bảng màu trầm đặc trưng của thương hiệu với bảng màu rực rỡ, họa tiết sống động và chất liệu mới. Những yếu tố này được thể hiện xuyên suốt các bộ sưu tập cốt lõi như vali 19 Degree, túi tote và balo Voyageur, túi đeo vai Olas và túi tote Olas, balo Harrison, mang đến diện mạo và cảm quan hoàn toàn mới mẻ. Bên cạnh đó, loạt phụ kiện vô cùng đa dạng từ charm trang trí túi, hộp đựng kính đến các sản phẩm đồ da hoàn thiện bộ sưu tập, mang trọn tinh thần Địa Trung Hải đến với cuộc sống.

Không gian sự kiện được thiết kế theo chủ đề thị trấn ven biển Địa Trung Hải, với các gam màu đặc trưng như xanh lá, vàng và đất nung. Khách mời có thể tham quan nhiều khu vực trải nghiệm như Lemonade Bar, Pink Clay Corner hay Thyme Corner - nơi trưng bày các thiết kế mới, trong đó có mẫu vali 19 Degree Front Access vừa ra mắt.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, chương trình còn bao gồm các trải nghiệm ẩm thực và giải trí như tiệc cocktail lúc hoàng hôn, bữa tối theo chủ đề vùng biển và tiệc bế mạc trên bãi biển. Các yếu tố này góp phần tạo nên một hành trình mang tính đa giác quan, phù hợp với thông điệp mà bộ sưu tập hướng đến.

Ông Aris Maroulis, Phó Chủ tịch TUMI khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, cho biết việc xây dựng một không gian trải nghiệm toàn diện là cách để thương hiệu truyền tải rõ hơn tinh thần của bộ sưu tập. Đồng thời, đây cũng là dịp để TUMI giới thiệu định hướng phát triển các dòng sản phẩm dành cho nữ và phong cách sống tại khu vực.

Thương hiệu TUMI được thành lập năm 1975 và định vị ở phân khúc sản phẩm du lịch và phụ kiện cao cấp phục vụ các chuyến đi của giới doanh nhân và nghệ sĩ.