"Chân dung" iPhone 18 Pro Max

Theo Huỳnh Duy | 05-04-2026 - 20:29 PM | Thị trường

Những thông tin về thế hệ iPhone 18 Pro Max dự kiến ra mắt năm 2026 đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ.

Theo các nguồn tin uy tín, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9/2026, với loạt nâng cấp đáng chú ý, tập trung vào hiệu năng, camera và khả năng kết nối.

Dù chưa tạo ra cuộc “lột xác” rõ rệt về thiết kế, dòng sản phẩm mới vẫn được đánh giá là một trong những bước tiến quan trọng nhất của Apple trong vài năm trở lại đây.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần cứng khi hai phiên bản Pro được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm. Công nghệ này hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng so với thế hệ trước.

Bên cạnh đó, Apple có thể tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tự chủ linh kiện với modem C2 do hãng phát triển, giúp cải thiện khả năng kết nối, đặc biệt trên mạng 5G mmWave, đồng thời giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max với thiết kế vuông vắn, cụm camera lồi quen thuộc cùng 3 màu đỏ, nâu cà phê và tím

Các thông tin rò rỉ cho rằng, phần Dynamic Island sẽ được thu nhỏ

Ở mảng nhiếp ảnh, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ có bước tiến đáng kể khi lần đầu tiên trang bị công nghệ khẩu độ biến thiên. Cơ chế này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến một cách linh hoạt, từ đó nâng cao chất lượng ảnh chân dung, kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn và hạn chế hiện tượng cháy sáng. Ngoài ra, camera telephoto và camera trước cũng được nâng cấp nhằm cải thiện hiệu suất chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Dynamic Island có thể được thu nhỏ, nhờ việc đưa một phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Đây được xem là bước tiến giúp Apple tiến gần hơn tới thiết kế “toàn màn hình”, gia tăng diện tích hiển thị. Tuy nhiên, tổng thể ngoại hình của máy nhiều khả năng vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc, với các điều chỉnh nhẹ về vật liệu và màu sắc.

Bên cạnh màu đỏ mới, iPhone 18 Pro Max còn được đồn đoán sẽ có độ dày tăng nhẹ để chứa viên pin dung lượng khoảng 5.100mA

Về chiến lược sản phẩm, Apple được cho là sẽ có sự điều chỉnh khi chỉ giới thiệu các phiên bản Pro vào mùa thu 2026, trong khi các mẫu tiêu chuẩn có thể lùi sang đầu năm 2027. Động thái này cho thấy hãng đang tập trung mạnh hơn vào phân khúc cao cấp, đồng thời mở đường cho những dòng sản phẩm mới, trong đó có thiết bị gập.

Bên cạnh đó, khả năng kết nối vệ tinh cũng được kỳ vọng mở rộng đáng kể. Không chỉ dừng ở các tính năng khẩn cấp, iPhone 18 Pro Max có thể hỗ trợ truy cập Internet qua vệ tinh, giúp duy trì liên lạc tại những khu vực không có sóng di động.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro Max không hướng tới sự thay đổi đột phá về ngoại hình, mà tập trung vào nâng cấp chiều sâu công nghệ. Từ chip 2nm, modem tự phát triển cho tới camera khẩu độ biến thiên và màn hình tối ưu hơn, thế hệ iPhone này được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Apple trong cuộc đua smartphone cao cấp.

Cùng thuộc BRICS nhưng 'quay lưng' suốt 7 năm không mua một giọt dầu nào từ Iran, quốc gia này bỗng 'nối lại tình xưa' nhập 44.000 tấn LPG

Top 5 mẫu ô tô điện giá hời nhất Việt Nam - Có mẫu dưới 200 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn Honda SH350i

Suzuki eVitara xuất hiện ở Hà Nội: Dễ mở bán thời gian tới, đi được 430km/sạc, nội thất màn hình kép, cần số điện tử

20:01 , 05/04/2026
Chỉ một tháng tại nước giáp Việt Nam: Giá xăng tăng 80%, điện tăng 115%, nước tăng 43,7%

19:01 , 05/04/2026
Triệu hồi SUV Skoda Kodiaq tại Việt Nam để sửa lỗi liên quan đến túi khí

18:01 , 05/04/2026
Vốn hoá Pop Mart "bốc hơi" 33 tỷ USD khi cơn sốt Labubu hạ nhiệt

17:53 , 05/04/2026

