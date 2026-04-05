Chỉ một tháng tại nước giáp Việt Nam: Giá xăng tăng 80%, điện tăng 115%, nước tăng 43,7%

Nền kinh tế Lào đang chịu tác động rõ rệt từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, khi giá năng lượng tăng mạnh kéo theo chi phí sinh hoạt và sản xuất leo thang trên diện rộng.

Theo Vientiane Times, lạm phát của nước này đã tăng lên 9,7% trong tháng 3/2026, mức cao nhất trong 11 tháng , phản ánh áp lực giá cả ngày càng lớn trong nền kinh tế.

Số liệu cho thấy lạm phát đã tăng nhanh từ 5,1% trong tháng 1 lên 6,2% trong tháng 2, trước khi đạt gần 10% vào tháng 3. Mức tăng này chủ yếu đến từ giá nhiên liệu, khi chi phí nhập khẩu năng lượng tăng mạnh do biến động thị trường toàn cầu.

Theo cơ quan thống kê Lào, giá dầu thô quốc tế tăng từ 31% đến 49%, trong khi giá nhiên liệu tinh chế tại Singapore - nguồn cung quan trọng của khu vực - gần như tăng gấp đôi, với giá diesel tăng hơn 161%. Những biến động này nhanh chóng được truyền vào nền kinh tế Lào, vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu.

Giá nhiên liệu tăng sốc, lan sang toàn bộ nền kinh tế

Trong tháng 3, giá nhiên liệu tại Lào được điều chỉnh tới 7 lần, phản ánh sự biến động liên tục của chi phí nhập khẩu. So với cuối tháng 2, giá diesel tăng 110,6%, trong khi xăng tăng 80,2%.

Chi phí năng lượng tăng đã kéo theo làn sóng tăng giá trên diện rộng. Giá trong lĩnh vực vận tải và truyền thông tăng 18,1%, trong khi chi phí nhà ở, điện và nước tăng 17,2%. Một số nhóm hàng hóa khác thậm chí tăng mạnh hơn, với mức tăng gần 40% đối với nhóm hàng tiêu dùng khác.

Giá vé máy bay tăng 32,9%, còn chi phí vận tải khác tăng 29,4%. Các chi phí thiết yếu khác cũng tăng theo. Giá điện tăng 115%, nước tăng 43,7%, trong khi chi phí y tế, giáo dục và thực phẩm đều ghi nhận xu hướng tăng.

Khủng hoảng nhiên liệu tại Lào không chỉ là vấn đề giá cả mà còn liên quan đến nguồn cung. Theo báo cáo, Lào là quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu tinh chế, chủ yếu từ các nước láng giềng.

Trước đó, theo Thai PBS World, Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã dẫn đến cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng ở thủ đô Vientiane, trong khi nhiều trạm phải đóng cửa do hết nhiên liệu.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là bất ổn tại Trung Đông, đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và góp phần đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Chính phủ Lào triển khai biện pháp ứng phó

Trước tình hình này, Chính phủ Lào đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tác động của khủng hoảng nhiên liệu. Cụ thể, chính phủ nước này đã thực hiện điều chỉnh thuế nhiên liệu, sử dụng quỹ trợ giá và áp dụng các biện pháp phân phối để đảm bảo nguồn cung.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cũng được yêu cầu tiết giảm tiêu thụ nhiên liệu, trong khi một số biện pháp hành chính như giảm tần suất hoạt động hoặc làm việc từ xa được áp dụng nhằm giảm áp lực tiêu thụ năng lượng.

Theo nguồn tin của Asia News Network cũng cho biết chính phủ đã phải giảm số ngày học tại trường xuống còn ba ngày mỗi tuần như một biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong giai đoạn thiếu hụt nghiêm trọng

Dù đối mặt với áp lực lạm phát lớn, đồng kip của Lào vẫn duy trì tương đối ổn định trong quý I/2026, dao động quanh mức 21.400 kip/USD, góp phần hạn chế tác động từ giá nhập khẩu.