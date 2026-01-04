Chỉ còn xăng đủ dùng trong 45 ngày, quốc gia láng giềng Việt Nam lập tức tìm đến 'cứu tinh' Nga, nhập khẩu gần 2,5 triệu thùng dầu

Philippines đang tăng tốc tìm kiếm nguồn cung năng lượng thay thế khi khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Trong động thái mới nhất, Tập đoàn Petron – nhà máy lọc dầu duy nhất của nước này – đã nhập khẩu 2,48 triệu thùng dầu thô từ Nga nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.

Thông tin được công ty mẹ của Petron là San Miguel Corp. công bố, cho biết lô dầu thô trên sẽ giúp bổ sung dự trữ nhiên liệu của doanh nghiệp đến tháng 6. Theo San Miguel, quyết định mua dầu từ Nga được thực hiện “hoàn toàn vì nhu cầu cấp thiết”, trong bối cảnh các nguồn cung truyền thống gặp nhiều gián đoạn.

Trước đó, Philippines chịu ảnh hưởng trực tiếp từ căng thẳng tại Trung Đông. Ngày 28/2, cùng thời điểm xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Petron được thông báo một lô hàng khoảng 2 triệu thùng dầu thô không thể vận chuyển qua eo biển Hormuz do rủi ro an ninh gia tăng. Tiếp đó, đến ngày 7/3, một lô hàng khác với khối lượng tương tự cũng buộc phải hủy do tình hình bất ổn tại Biển Đỏ và khu vực Hormuz.

Những gián đoạn liên tiếp đã khiến Philippines – quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông – rơi vào thế bị động. Chính phủ nước này đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, đồng thời đẩy mạnh đàm phán với nhiều đối tác như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ để tìm nguồn cung thay thế.

Giá xăng dầu tại Philippines từ 31/3-6/4.

Tính đến ngày 20/3, Manila cho biết lượng dự trữ dầu của nước này đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 45 ngày. Tuy nhiên, áp lực lên thị trường nội địa vẫn gia tăng nhanh chóng khi giá nhiên liệu leo thang và nguồn cung chưa thực sự ổn định.

Thực tế, tác động của khủng hoảng đã bắt đầu lan rộng trên toàn quốc. Theo Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), số lượng trạm xăng tạm ngừng hoạt động đã tăng lên 403, so với 273 trạm chỉ vài ngày trước đó. Con số này phản ánh rõ tình trạng thiếu hụt nguồn cung và áp lực tài chính mà các doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu đang phải đối mặt.

Người phát ngôn PNP, ông Randulf Tuano, cho biết lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời giám sát hơn 14.000 trạm xăng đang hoạt động trên cả nước nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung và tránh tình trạng đầu cơ.

Cùng với đó, giá nhiên liệu tại Philippines đã tăng mạnh kể từ khi xung đột bùng phát. Giá dầu diesel hiện đã vượt 144 peso/lít (khoảng 62.000 đồng), trong khi giá xăng vào khoảng 111 peso/lít (gần 49.000 đồng/lít) – cao gấp đôi so với mức giá phổ biến trước đó. So với Việt Nam, giá xăng tại Philippines hiện cũng cao gần gấp đôi (24.330 đồng/lít), cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của biến động thị trường năng lượng toàn cầu.

San Miguel cảnh báo, nếu khủng hoảng kéo dài và các nguồn cung thay thế không đủ đáp ứng nhu cầu, Petron có thể sẽ tiếp tục cân nhắc nhập khẩu dầu từ Nga để duy trì hoạt động và ổn định thị trường nội địa.

Động thái của Philippines phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia châu Á trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bài toán đảm bảo an ninh năng lượng vẫn sẽ là thách thức lớn đối với Manila trong thời gian tới.